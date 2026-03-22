ETV Bharat / sports

KKR ને મોટો ફટકો: હર્ષિત રાણા પછી, 'આ' ભારતીય ફાસ્ટ બોલર IPL માંથી બહાર

IPL 2026 પહેલા કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સની મુશ્કેલીઓ ઓછી થાય તેવા કોઈ સંકેત દેખાતા નથી. હર્ષિત રાણા ઈજાને કારણે પહેલાથી જ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.

આકાશ દીપ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 22, 2026 at 1:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

AKASH DEEP: IPL 2026 પહેલા કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ માટે મુશ્કેલીઓ ઓછી થવાના કોઈ સંકેત દેખાતા નથી. સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર હર્ષિત રાણા ઈજાને કારણે ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. હવે, KKR ના અન્ય એક ભારતીય ફાસ્ટ બોલર આગામી IPL સીઝનમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. તે ખેલાડી બીજું કોઈ નહીં પણ આકાશ દીપ છે. શ્રીલંકાના ફાસ્ટ બોલર મથીશા પથિરાના પણ હજુ ફિટ નથી. પરિણામે, તેમના ફાસ્ટ બોલરોને વારંવાર થતી ઈજાઓ KKR માટે સતત સમસ્યા બની રહી છે.

1 કરોડના બેઝ પ્રાઈસ પર ખરીદ્યો હતો

ક્રિકબઝના અહેવાલ મુજબ, આકાશ દીપ IPL 2026 સીઝનમાં રમી શકશે નહીં. કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ પુષ્ટિ આપી છે કે આકાશ દીપ આ સીઝનમાં ભાગ લેશે નહીં. KKR અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "દુર્ભાગ્યવશ, તે આખી સીઝન માટે IPLમાંથી બહાર છે." ફ્રેન્ચાઇઝીએ ગયા વર્ષે અબુ ધાબીમાં યોજાયેલી મીની-ઓક્શન દરમિયાન બંગાળના 29 વર્ષીય ફાસ્ટ બોલરને ₹1 કરોડના બેઝ પ્રાઈસ પર ખરીદ્યો હતો. એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવી હતી કે, હર્ષિત રાણાની ગેરહાજરીમાં, આકાશ દીપ ફાસ્ટ-બોલિંગ આક્રમણનું નેતૃત્વ કરશે. ટીમમાંથી તેનું બહાર થવું KKR માટે મોટો ફટકો છે.

બંગાળ માટે ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટ રમનાર આકાશ દીપ પોતાની આખી કારકિર્દી દરમિયાન ઈજાઓથી પીડાતો રહ્યો છે. અત્યાર સુધીમાં તેણે 14 IPL મેચ રમી છે, જેમાં તેણે 11.82 ના ઇકોનોમી રેટથી 10 વિકેટ લીધી છે. ગયા સિઝનમાં તે લખનૌ ટીમનો ભાગ હતો, જ્યાં તેણે 6 મેચ રમી હતી અને 3 વિકેટ લીધી હતી. તેણે એક પણ IPL સિઝનમાં દરેક મેચ રમી નથી. આકાશ દીપ 2022 માં IPL માં ડેબ્યૂ કર્યું હતું.

આકાશ દીપ હાલમાં બેંગલુરુમાં સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (COE) ખાતે સારવાર હેઠળ છે. જોકે, મેનેજમેન્ટ અને ફ્રેન્ચાઇઝી વચ્ચે ચર્ચાઓ થઈ છે. KKR એ 18 માર્ચે કોલકાતામાં તેમનો તાલીમ શિબિર શરૂ કર્યો હતો, પરંતુ આકાશ દીપ હાજર રહી શક્યો ન હતો. તેની ગેરહાજરી બાદ ફ્રેન્ચાઇઝ કયા ખેલાડીને રિપ્લેસમેન્ટ તરીકે લાવે છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.

TAGGED:

IPL 2026
AKASH DEEP RULED OUT
HARSHIT RANA
AKASH DEEP INJURY
IPL 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.