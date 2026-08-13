અફઘાન ખેલાડીએ ઇતિહાસ રચ્યો, સચિન અને લેથમનો રેકોર્ડ તોડ્યો
અફઘાનિસ્તાનના સિદિકુલ્લાહ અટલે પોતાના જન્મદિવસે આયર્લેન્ડ સામેની ચોથી વનડેમાં 143 રન બનાવીને ઇતિહાસ રચ્યો.
Published : August 13, 2026 at 1:10 PM IST
SEDIQULLAH ATAL: અફઘાનિસ્તાનની ટીમ હાલમાં પાંચ મેચની ODI શ્રેણી માટે આયર્લેન્ડના પ્રવાસે છે, જેમાં ચોથી મેચ બેલફાસ્ટ સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહી છે. ટોસ હારીને પહેલા બેટિંગ કરતા, અફઘાનિસ્તાને 50 ઓવરમાં 9 વિકેટે 343 રનનો સ્કોર બનાવ્યો. ઇબ્રાહિમ ઝદરાન અને સેદીકુલ્લાહ અટલની સદીથી વધુની ઇનિંગ્સે આ શાનદાર સ્કોર સુધી પહોંચવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી; જ્યારે ઝાદરાન 107 રન બનાવ્યા હતા, ત્યારે 25 વર્ષીય સેદીકુલ્લાહ અટલે 143 રનની ઇનિંગ્સ રમીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો. આમ કરીને, તે પોતાના જન્મદિવસ પર રમાયેલી ODI મેચમાં સૌથી વધુ વ્યક્તિગત સ્કોર બનાવનાર ખેલાડી બન્યો, તેણે ટોમ લાથમ અને સચિન તેંડુલકર જેવા ખેલાડીઓને પાછળ છોડી દીધા.
સેદીકુલ્લાહ અટલે લેથમ અને તેંડુલકરને પાછળ છોડ્યા
અફઘાનિસ્તાને આયર્લેન્ડ સામેની ODI શ્રેણીમાં અત્યાર સુધી શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે, આ ગતિ ચોથી મેચમાં પણ જાળવી રાખી છે. આ ચોથી મેચમાં સેદીકુલ્લાહ અટલે પોતાની ઇનિંગનો 141મો રન બનાવતાની સાથે જ તે પોતાના જન્મદિવસ પર સૌથી વધુ ODI સ્કોર બનાવનાર ખેલાડી બની ગયો. એટલ પહેલા, આ રેકોર્ડ કિવી બેટ્સમેન ટોમ લાથમના નામે હતો, જેમણે 2 એપ્રિલ, 2022 ના રોજ પોતાના 30મા જન્મદિવસે નેધરલેન્ડ્સ સામે અણનમ 140 રન બનાવ્યા હતા. દરમિયાન, સચિન તેંડુલકરે 24 એપ્રિલ, 1998 ના રોજ શારજાહમાં પોતાના જન્મદિવસે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 134 રન બનાવ્યા હતા. સેદીકુલ્લાહ અટલે હવે આ બંને ખેલાડીઓને પાછળ છોડીને આ રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યો છે.
Ibrahim Zadran 💯 Sediqullah Atal 💯— ICC (@ICC) August 12, 2026
Afghanistan are bossing the fourth ODI against Ireland 👊
📝: https://t.co/Bdvvo5fxYT | 📸: @ACBofficials pic.twitter.com/H9F75KDJGB
Sediqullah Atal finishes with 143 off 120, hitting 17 fours and four sixes!— Cricbuzz (@cricbuzz) August 12, 2026
Some way to celebrate his 25th birthday 🔥#IREvsAFG pic.twitter.com/8pZa0S96qj
અફઘાનિસ્તાને અત્યાર સુધીનો સૌથી વધુ ODI કુલ સ્કોર નોંધાવ્યો
સેદીકુલ્લાહ અટલે અને ઇબ્રાહિમ ઝદરાન વચ્ચે બીજી વિકેટ માટે 231 રનની ભાગીદારીએ આ મેચમાં ટીમને કુલ 343 રન સુધી પહોંચાડી. આ અફઘાનિસ્તાનનો ODI ફોર્મેટમાં અત્યાર સુધીનો સૌથી વધુ સ્કોર છે, જે 2024 માં શ્રીલંકા સામે બનાવેલા 339 રનને વટાવી ગયો છે. નોંધનીય છે કે, આ શ્રેણીની ત્રીજી મેચ જીતીને, અફઘાનિસ્તાને રેન્કિંગના આધારે 2027 ODI વર્લ્ડ કપ માટે સીધો ક્વોલિફાય મેળવી લીધો હતો.
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