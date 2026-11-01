અફઘાનિસ્તાને રચ્યો ઇતિહાસ, ફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવી હોંગકોંગ સુપર સિક્સેસનો ખિતાબ જીત્યો
HONG KONG SUPER SIXES FINAL: હોંગકોંગ સુપર સિક્સીસ ટુર્નામેન્ટ 2026 ની ફાઇનલમાં અફઘાનિસ્તાન અને ઓસ્ટ્રેલિયા એકબીજા સામે ટકરાયા હતા.
Published : November 1, 2026 at 6:59 PM IST
HONG KONG SUPER SIXES: હોંગકોંગ સુપર સિક્સીસ 2026 ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલ મેચ 1 નવેમ્બરના રોજ મોંગ કોકના મિશન રોડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે અફઘાનિસ્તાન અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે રમાઈ હતી. ગુલબદીન નાયબની આગેવાની હેઠળના અફઘાનિસ્તાને ટાઇટલ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને 4 વિકેટથી હરાવીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો અને પ્રથમ વખત ટાઇટલ જીત્યું હતું. ફાઇનલ મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા ઓસ્ટ્રેલિયાએ 6 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 115 રન બનાવ્યા હતા. બીજી તરફ, અફઘાનિસ્તાને 5.1 ઓવરમાં માત્ર 2 વિકેટ ગુમાવીને લક્ષ્ય હાંસલ કર્યું હતું, આમ ફાઇનલ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવ્યું હતું.
ઇમરાન નઝીરની ઇનિંગે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી
હોંગકોંગ સુપર સિક્સેસ ફાઇનલમાં અફઘાનિસ્તાન માટે ઇમરાન નઝીરની ઇનિંગે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. 115 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરેલી અફઘાન ટીમની શરૂઆત ખરાબ રહી હતી, તેણે 15 રન પર કરીમ જનાત સામે પોતાની પહેલી વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી, જ્યારે કેપ્ટન ગુલબદીન નાયબ પણ 32 રન પર 17 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. બેટિંગ કરવા આવતા, ઇમરાન નઝીરે માત્ર ઇનિંગને સ્થિર કરી નહીં પરંતુ એક છેડેથી ઝડપી રન-સ્કોરિંગ ઝુંબેશ પણ ચલાવી.
Afghanistan pulls off a sensational chase to win the Grand Final by 4 wickets 🏆 #TurnItUpToSix #HongKongSixes #M品牌活動#大型體育活動事務委員會#政府資助計劃 #MMarkEvents #MajorSportsEventsCommittee https://t.co/kINbc997tZ— Cricket Hong Kong, China (@CricketHK) November 1, 2026
𝗪𝗜𝗡𝗡𝗜𝗡𝗚, 𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗔 𝗙𝗘𝗘𝗟𝗜𝗡𝗚! ❤️ #TurnItUpToSix #HongKongSixes #M品牌活動#大型體育活動事務委員會#政府資助計劃 #MMarkEvents #MajorSportsEventsCommittee https://t.co/bAnTGJK9p0— Cricket Hong Kong, China (@CricketHK) November 1, 2026
ઇમરાન નઝીરની વિસ્ફોટક ઇનિંગને કારણે, અફઘાનિસ્તાને માત્ર 5.1 ઓવરમાં મેચ જીતી લીધી. નઝીરની અણનમ ઇનિંગમાં 14 બોલમાં 53 રનનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં 7 છગ્ગા અને 2 ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. ફરમાઉલ્લાહ સૈફીએ પણ 26 રનની મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ રમી હતી, અને તેણે અને ઇમરાન નઝીરે 21 બોલમાં ત્રીજી વિકેટ માટે 87 રનની ભાગીદારી કરી હતી.
અફઘાનિસ્તાને ગ્રુપ સ્ટેજમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને પણ હરાવ્યું
અફઘાનિસ્તાનની ટીમે ગ્રુપ સ્ટેજથી હોંગકોંગ સુપર સિક્સેસની ફાઇનલ સુધી પોતાનો અજેય પ્રવાસ ચાલુ રાખ્યો, ગ્રુપ સ્ટેજમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવ્યું, આ મેચ તેણે 3 વિકેટથી જીતી. ત્યારબાદ તેણે ઓમાનને 4 વિકેટથી હરાવીને સેમિફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું. સેમિફાઇનલમાં અફઘાનિસ્તાનનો સામનો સ્કોટલેન્ડ સામે થયો, જેમાં તેણે 21 રનથી જીત મેળવી.
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