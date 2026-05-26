ભારત પ્રવાસ માટે અફઘાનિસ્તાને ટીમની જાહેરાત કરી, આ ખેલાડીને કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો
અફઘાનિસ્તાને આગામી ODI શ્રેણી અને ભારત સામેની એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચ માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી દીધી છે. આ પ્રવાસમાં હશ્મતુલ્લાહ શાહિદી અફઘાનિસ્તાન ટીમનું નેતૃત્વ કરશે.
Published : May 26, 2026 at 8:40 PM IST
Afghanistan Squad for India Tour: અફઘાનિસ્તાનની ટીમ જૂનમાં ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી અને એક ટેસ્ટ મેચ માટે ભારતનો પ્રવાસ કરવા જઈ રહી છે. અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (ACB) એ આ પ્રવાસ માટે ટીમની જાહેરાત કરી છે. હશમતુલ્લાહ શાહિદી ODI શ્રેણી અને ટેસ્ટ મેચ બંને દરમિયાન અફઘાનિસ્તાનનું નેતૃત્વ કરશે. આ પ્રવાસની શરૂઆત ટેસ્ટ મેચથી થવાનું છે. બંને ટીમો વચ્ચેની આ ટેસ્ટ મેચ 6 જૂનથી નવા ચંદીગઢના મુલ્લાનપુર સ્ટેડિયમમાં રમાશે.
રાશિદ ખાન ટેસ્ટ ટીમમાંથી બહાર
અફઘાનિસ્તાનનો સ્ટાર ખેલાડી રાશિદ ખાન ભારત સામેની એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચ માટે ટીમનો ભાગ નથી. હકીકતમાં, રાશિદ ટેસ્ટ ફોર્મેટ કરતાં સફેદ બોલ ક્રિકેટને પ્રાથમિકતા આપવા માંગે છે. આ કારણોસર, તેણે આ ટેસ્ટ મેચમાંથી બહાર રહેવાનો નિર્ણય લીધો છે. તે ભારત સામેની આગામી ODI શ્રેણીમાં રમવાની અપેક્ષા છે. રાશિદની ગેરહાજરીમાં, શરાફુદ્દીન અશરફ અને કૈસ અહમદ ટેસ્ટ મેચ દરમિયાન સ્પિન બોલિંગ આક્રમણની જવાબદારી સંભાળશે.
Afghanistan Squads Are Out
Here are Afghanistan’s squads for the upcoming Test and ODI series against India, set to begin from June 6-20. 🏏
નવા ખેલાડીઓ માટે તકો
અફઘાનિસ્તાને એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચ માટે તેની ટીમ પસંદગીમાં કેટલાક ફેરફારો કર્યા છે. પસંદગીકારોએ અબ્દુલ મલિક, રહેમાનુલ્લાહ ઝદરાન અને શરાફુદ્દીન અશરફને રેડ-બોલ ટીમમાં સામેલ કર્યા છે. દરમિયાન, રહેમત શાહ અને ગુરબાઝ જેવા સ્થાપિત ખેલાડીઓએ ટીમમાં પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું છે, જ્યારે ઇકરામ અલીખિલ અને અફસર ઝાઝાઈને વિકેટકીપર તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. અફઘાનિસ્તાને ફાસ્ટ બોલિંગ વિભાગમાં નવા ચહેરાઓ પર પણ વિશ્વાસ મૂક્યો છે, જેમાં નાંગ્યાલ ખારોતી, બિલાલ સામી, ઝિયા શરીફી અને સલીમ સફીને તકો આપવામાં આવી છે.
ભારત સામેની શ્રેણી માટે અફઘાનિસ્તાનની ODI ટીમ
હશમતુલ્લાહ શાહિદી (કેપ્ટન), રહેમાનુલ્લા ગુરબાઝ (વિકેટકીપર), ઈબ્રાહીમ ઝદરાન, સિદ્દીકુલ્લાહ અટલ, દરવીશ રસુલી, રહમત શાહ, ઈકરામ અલીખિલ (વિકેટકીપર), મોહમ્મદ નબી, અઝમતુલ્લા ઓમરઝાઈ, રશીદ ખાન, નાંગ્યાલ ખારોતાઈ, એએમ ગઝનફર, જીયા યૂ રહમાન શરીફી, ફરીજ મલિક, બિલાલ સામી.
રિઝર્વ ખેલાડી: કૈસ અહમદ, સલીમ સફી, બશીર અહમદ
ભારત સામેની શ્રેણી માટે અફઘાનિસ્તાનની ટેસ્ટ ટીમ
હશમતુલ્લાહ શાહિદી (કેપ્ટન), અબ્દુલ મલિક, સેદીકુલ્લાહ અટલ, રહેમત શાહ, રહેમાનુલ્લા ગુરબાઝ, રહેમાનુલ્લાહ ઝદરાન, અફસર ઝઝઈ (વિકેટકીપર), ઈકરામ અલીખિલ (વિકેટકીપર), અઝમતુલ્લા ઉમરઝાઈ, શરાફુદ્દીન અશરફ, નાંગ્યાલ ખારોતાઈ, કૈસ અહમદ, બિલાલ સામી, જીયા શરીફી, સલીમ સફી.
રિઝર્વ ખેલાડી: બશીર અહેમદ, બહિર શાહ, ઈસ્મત આલમ
