‘પાકિસ્તાન માટે ખૂબ જ ખરાબ રહેશે...’ અફઘાન ખેલાડીએ કાબુલ હુમલા અંગે ચેતવણી આપી

કાબુલની એક હોસ્પિટલ પર પાકિસ્તાની હવાઈ હુમલામાં 400 નિર્દોષ લોકોના જીવ ગયા હતા. આ હુમલા પર અફઘાનિસ્તાનના યુવા સ્પિનર ​​અલ્લાહ ગઝનફરે પ્રતિક્રિયા આપી છે.

​​અલ્લાહ ગઝનફર (GETTY IMAGES)
Published : March 19, 2026 at 2:45 PM IST

ALLAH GHAZANAFAR WARNS PAKISTAN: પાકિસ્તાને તાજેતરમાં અફઘાનિસ્તાનની રાજધાની કાબુલમાં એક હોસ્પિટલ પર હવાઈ હુમલો કર્યો હતો, જેમાં 400 લોકો માર્યા ગયા હતા અને લગભગ 250 લોકો ઘાયલ થયા હતા. અહેવાલો દર્શાવે છે કે આ હુમલામાં ગરીબો અને જરૂરિયાતમંદોને તબીબી સંભાળ પૂરી પાડવા માટે બનાવવામાં આવેલી 2,000 બેડની વિશાળ હોસ્પિટલને પણ ભારે નુકસાન થયું હતું. આ હુમલાથી અફઘાનિસ્તાન ખૂબ હચમચી ગયું છે.

ઘણા અફઘાન ક્રિકેટરોએ આ ઘટના પર દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું હતું અને પાકિસ્તાનના આ ઘૃણાસ્પદ કૃત્યની નિંદા કરી હતી. હવે, આ ઘટના અંગે બોલતા, અફઘાનિસ્તાનના યુવા સ્પિનર ​​અલ્લાહ ગઝનફરે પાકિસ્તાન પર જોરદાર પ્રહારો કર્યા છે અને ચેતવણી આપી છે. વધુમાં, ભારતને અફઘાનિસ્તાનનો નજીકનો મિત્ર ગણાવતા, તેમણે મદદની અપીલ કરી છે.

‘પાકિસ્તાન માટે આ ખૂબ જ ખરાબ રહેશે’

કાબુલમાં પાકિસ્તાને જે સુવિધા પર હુમલો કર્યો હતો તે એક ડ્રગ રિહેબિલિટેશન હોસ્પિટલ હતી જ્યાં ડ્રગ વ્યસનની સારવાર લઈ રહેલા વ્યક્તિઓની સંભાળ રાખવામાં આવતી હતી. જોકે, પાકિસ્તાનના હવાઈ હુમલામાં હોસ્પિટલ સંપૂર્ણપણે નાશ પામી હતી, જેમાં 400 લોકોના મોત થયા હતા. આ હુમલાની સખત નિંદા કરતા, અલ્લાહ ગઝનફરે CNN-News18 સાથેની મુલાકાતમાં જણાવ્યું હતું કે, “ત્યાંના લોકો પાસે તબીબી સારવાર મેળવવા માટે નાણાકીય સાધનોનો અભાવ છે; આવી પરિસ્થિતિઓમાં હોસ્પિટલને નિશાન બનાવવી ખરેખર દુ:ખદ છે.”

તેમણે ગુસ્સામાં આગળ કહ્યું, "નાગરિકોની હત્યા કરવી કોઈપણ રીતે વાજબી નથી, અને અફઘાનિસ્તાનના લોકો તેને બિલકુલ સહન કરશે નહીં." પાકિસ્તાનને ચેતવણી આપતા તેમણે ઉમેર્યું, "દરેક વ્યક્તિ અફઘાનિસ્તાનના ઇતિહાસથી વાકેફ છે; અને જો ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન થશે, તો પાકિસ્તાન માટે પરિણામો ભયંકર હશે."

ભારતને અફઘાનિસ્તાનનો ગાઢ મિત્ર ગણાવ્યો

ભારતને અફઘાનિસ્તાનનો ગાઢ મિત્ર ગણાવતા, ગઝનફરે મદદ માટે અપીલ કરી. તેમણે કહ્યું, "ભારત અમારો ગાઢ મિત્ર છે. ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓ ફરી ન બને તે માટે આપણે આ મુદ્દા પર સાથે મળીને વાતચીત કરવી જોઈએ. આપણી પાસે અન્ય રાષ્ટ્રો માટે પણ અપીલ છે. આ લોકો માટે ફાયદાકારક નથી. હાલમાં, વિશ્વ પહેલાથી જ અસંખ્ય પડકારોનો સામનો કરી રહ્યું છે, અને આ કોઈના માટે સારું નથી."

