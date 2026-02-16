ETV Bharat / sports

T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં અફઘાનિસ્તાનની પહેલી જીત, UAE ને 5 વિકેટથી હરાવ્યું

અફઘાનિસ્તાને શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને ટુર્નામેન્ટમાં પહેલો વિજય મેળવ્યો. આ વિજયથી સુપર 8માં તેમની આશા જીવંત રહી. આ મેચમાં અઝમતુલ્લાહ ઓમરઝાઈએ ​​શાનદાર ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શન કર્યું.

અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ
અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ (IANS)
AFG vs UAE : T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં 16 ફેબ્રુઆરીએ કુલ ત્રણ મેચ રમાશે. દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં અફઘાનિસ્તાન અને UAE વચ્ચે પહેલી મેચ રમાઈ હતી. અફઘાનિસ્તાને આ મેચ 5 વિકેટથી જીતીને સતત બે હારનો સિલસિલો સમાપ્ત કર્યો હતો. ગ્રુપ Dમાં બંને ટીમોએ અત્યાર સુધી ટુર્નામેન્ટમાં અપેક્ષા મુજબ પ્રદર્શન કર્યું નથી.

આ મેચમાં અફઘાનિસ્તાનના કેપ્ટન રાશિદ ખાને ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. UAEનું બેટિંગ પ્રદર્શન થોડું સારું રહ્યું, તેણે 20 ઓવરમાં 9 વિકેટ ગુમાવીને 160 રન બનાવ્યા. UAE તરફથી શોએબ ખાને 68 રન બનાવ્યા, જ્યારે અલીશાન શરાફુએ પણ 40 રન બનાવ્યા. અફઘાનિસ્તાન તરફથી અઝમતુલ્લાહ ઓમરઝાઈએ ​​સૌથી વધુ ચાર વિકેટ લીધી, જ્યારે મુજીબ ઉર રહેમાને બે અને કેપ્ટન રાશિદ ખાને એક વિકેટ લીધી.

અફઘાનિસ્તાને 19.2 ઓવરમાં લક્ષ્ય હાંસલ કરી લીધું

લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરેલી અફઘાનિસ્તાનની શરૂઆત સારી રહી ન હતી, તેમણે શૂન્ય રનમાં પોતાની પહેલી વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. ત્યારબાદ ઇબ્રાહિમ ઝદરાને એક છેડેથી શાનદાર 53 રન બનાવીને ઇનિંગ્સને સ્થિર કરી. એક સમયે, અફઘાનિસ્તાને 97 રનમાં ચાર વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી, પરંતુ દરવેશ રસુલી અને અઝમતુલ્લાહ ઉમરઝાઈએ ​​પાંચમી વિકેટ માટે 43 રનની ભાગીદારી કરીને ટીમને વિજય અપાવ્યો. અઝમતુલ્લાહ ઉમરઝાઈનો 21 બોલમાં અણનમ 40 રન પ્રભાવશાળી હતા, જ્યારે રસુલીએ 33 રન બનાવ્યા. અફઘાનિસ્તાને 19.2 ઓવરમાં લક્ષ્ય હાંસલ કરી લીધું. UAE માટે જુનૈદ સિદ્દીકી અને મોહમ્મદ અરફાને બે-બે વિકેટ લીધી.

સુપર 8 ની આશા જીવંત રાખી છે

આ જીત સાથે, અફઘાનિસ્તાને સુપર 8 માં પહોંચવાની પોતાની આશા જીવંત રાખી છે. જોકે, તે થવાની શક્યતા ઓછી લાગે છે. આ જીત સાથે, ટીમ હવે ત્રીજા સ્થાને પહોંચી ગઈ છે. અફઘાનિસ્તાન આશા રાખશે કે ન્યુઝીલેન્ડ સુપર 8 માં સ્થાન મેળવવા માટે તેમની છેલ્લી મેચ હારી જાય.

બંને ટીમોની પ્લેઈંગ- 11

અફઘાનિસ્તાન: રહેમાનુલ્લાહ ગુરબાઝ (વિકેટકીપર), ઇબ્રાહિમ ઝદરાન, ગુલબદીન નાયબ, સેદીકુલ્લાહ અટલ, દરવેશ રસુલી, અઝમતુલ્લાહ ઉમરઝાઈ, મોહમ્મદ નબી, રાશિદ ખાન (કેપ્ટન), મુજીબ ઉર રહેમાન, નૂર અહમદ, ઝિયાઉર રહેમાન શરીફી.

UAE: આર્યંશ શર્મા (વિકેટકીપર), મોહમ્મદ વસીમ (કેપ્ટન), આલીશાન શરાફુ, સોહેબ ખાન, સૈયદ હૈદર, હર્ષિત કૌશિક, મોહમ્મદ અરફાન, હૈદર અલી, સિમરનજીત સિંહ, જુનેદ સિદ્દીકી, મોહમ્મદ જવાદુલ્લાહ.

