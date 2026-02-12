પહેલા દક્ષિણ આફ્રિકા સામે હાર પછી, અફઘાનિસ્તાનના દિગ્ગજ ઓલરાઉન્ડર પર ICC એ ફટકાર્યો દંડ
અફઘાનિસ્તાનને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ હાર બાદ, ICC એ મોહમ્મદ નબી પર દંડ ફટકાર્યો છે.
Published : February 12, 2026 at 4:01 PM IST
MOHAMMAD NABI FINED: ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ગ્રુપ D મેચમાં હાર બાદ અફઘાનિસ્તાન ટીમ માટે માઠા સમાચાર આવ્યા છે. ICC એ ટીમના અનુભવી ઓલરાઉન્ડર મોહમ્મદ નબી સામે આચારસંહિતાના ઉલ્લંઘન બદલ કડક કાર્યવાહી કરી છે. નબી પર તેની મેચ ફીના 15 ટકા દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. ICC એ કહ્યું કે નબીએ ખેલાડીઓ અને સપોર્ટ સ્ટાફ માટે બનાવેલી આચારસંહિતાના કલમ 2.4નું ઉલ્લંઘન કર્યું છે. આ કલમ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ દરમિયાન અમ્પાયરના નિર્દેશોનું ઉલ્લંઘન કરવા સાથે સંબંધિત છે. આ કિસ્સામાં, નબીના શિસ્ત રેકોર્ડમાં એક ડિમેરિટ પોઈન્ટ પણ ઉમેરવામાં આવ્યો છે. છેલ્લા 24 મહિનામાં આ તેનો પહેલો ગુનો છે.
નબીએ પોતાની ભૂલ સ્વીકારી
આ સમગ્ર ઘટના અફઘાનિસ્તાનની ઇનિંગની 14મી ઓવરની શરૂઆતમાં બની હતી. દક્ષિણ આફ્રિકાના ફાસ્ટ બોલર લુંગી ન્ગીડીના કાંડા પટ્ટાને લઈને નબી અને અમ્પાયરો વચ્ચે લાંબી દલીલ થઈ હતી. આ ઘટના દરમિયાન, અમ્પાયરોની સૂચનાઓનું ઉલ્લંઘન કરવાનો મામલો બહાર આવ્યો હતો, જેના પગલે તેની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. નબીએ મેચ રેફરી ડેવિડ ગિલ્બર્ટ દ્વારા પ્રસ્તાવિત દંડ સ્વીકાર્યો હતો, આમ ઔપચારિક સુનાવણીની જરૂરિયાત ટાળી હતી. ઓન-ફિલ્ડ અમ્પાયર જયરામન મદનગોપાલ અને શરફુદ-ઉદ-દૌલા ઇબ્ને શાહિદ, થર્ડ અમ્પાયર નીતિન મેનન અને ફોર્થ અમ્પાયર કેએન અનંતપદ્મનાભન દ્વારા આ આરોપ લગાવવામાં આવ્યો હતો.
Watch the incident that saw Mohammad Nabi sanctioned by the ICC during Afghanistan's game against South Africa at the #T20WorldCup 🎥https://t.co/R1Uk0VKj8u— ICC (@ICC) February 12, 2026
અફઘાનિસ્તાન પહેલી જીતની શોધમાં
ICC ની લેવલ 1 શ્રેણી હેઠળ, ન્યૂનતમ સજા સત્તાવાર ઠપકો છે, જ્યારે મહત્તમ સજા મેચ ફીના 50 ટકા દંડ અને એક કે બે ડીમેરિટ પોઈન્ટ છે. જો કોઈ ખેલાડી 24 મહિનાની અંદર ચાર કે તેથી વધુ ડીમેરિટ પોઈન્ટ એકઠા કરે છે, તો તે સસ્પેન્શન પોઈન્ટમાં રૂપાંતરિત થાય છે અને ખેલાડી પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવે છે. બે સસ્પેન્શન પોઈન્ટ એટલે એક ટેસ્ટ, બે ODI અથવા બે T20I મેચ, જે પણ પહેલા આવે તેમાંથી સસ્પેન્શન. ડીમેરિટ પોઈન્ટ ખેલાડીના રેકોર્ડ પર 24 મહિના સુધી રહે છે અને પછી તેને દૂર કરવામાં આવે છે. અફઘાનિસ્તાનના સ્ટાર ખેલાડી સામેની આ કાર્યવાહી એવા સમયે થઈ છે જ્યારે ટીમ પહેલાથી જ ટુર્નામેન્ટમાં તેની લય શોધી રહી છે. નબી અને તેની ટીમ આ આંચકામાંથી કેવી રીતે બહાર નીકળે છે અને આગામી મેચોમાં કેવી રીતે પાછા ફરે છે તે જોવાનું બાકી છે.
