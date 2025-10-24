"કર્મયુદ્ધ" અને "અબકી બાર મોદી સરકાર" જેવા સ્લોગન આપનાર પિયુષ પાંડેનું નિધન; જાણો IPLમાં તેમના મહત્વપૂર્ણ યોગદાન વિશે
જાહેરાત જગતના પિતા, પદ્મશ્રી પુરસ્કાર વિજેતા પીયુષ પાંડેનું આજે નિધન થતાં ભારતને મોટો આંચકો લાગ્યો છે. તેમના ક્રિકેટ જોડાણ વિશે જાણો.
Published : October 24, 2025 at 6:03 PM IST
હૈદરાબાદ: 1980ના દાયકામાં રાજસ્થાનની રણજી ટ્રોફી ટીમનો ભાગ બનેલા અને ભારતીય જાહેરાત ઉદ્યોગમાં પોતાની પ્રતિષ્ઠિત જાહેરાતો દ્વારા પોતાને સ્થાપિત કરનારા પ્રખ્યાત કોમર્શિયલ ડિઝાઇનર પિયુષ પાંડે (70)નું આજે અવસાન થયું. તેઓ પદ્મશ્રી પુરસ્કાર વિજેતા પણ હતા.
કેટલાક સમયથી બીમાર રહેલા પીયુષ પાંડે એક મહિનાથી કોમામાં હતા. અગ્રણી જાહેરાત એજન્સી ઓગિલ્વીએ આજે સોશિયલ મીડિયા પર તેમના અવસાનના સમાચાર શેર કર્યા. પાંડેએ ઓગિલ્વી ઇન્ડિયાના ચીફ ક્રિએટિવ ઓફિસર અને એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેન તરીકે સેવા આપી હતી. તેમણે ફેવિકોલ, કેડબરી ડેરી મિલ્ક અને ઓગિલ્વી ઇન્ડિયા જેવી જાણીતી બ્રાન્ડ્સ માટે જાહેરાતો ડિઝાઇન કરી હતી.
પાંડેએ 1982માં ઓગિલ્વી ઇન્ડિયા દ્વારા કોમર્શિયલ જાહેરાત ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કર્યો. એક સમયે જ્યારે પશ્ચિમી જાહેરાતો ભારતીય જાહેરાત ઉદ્યોગમાં પ્રભાવ મેળવી રહી હતી, ત્યારે તેમની જાહેરાતોએ ભારતીય સંસ્કૃતિ, રમૂજ અને સ્થાનિક ભાષાઓ પર ભાર મૂકીને હલચલ મચાવી હતી. બાદમાં, કેડબરી ડેરી મિલ્ક, ફેવિકોલ, હચ (હવે વોડાફોન) અને એશિયન પેઇન્ટ્સ જેવી પ્રખ્યાત બ્રાન્ડ્સ માટેની તેમની જાહેરાતોએ લોકોના મન પર અમીટ છાપ છોડી.
પીયુષ પાંડેને અનેક સન્માન મળ્યા
2016માં, ભારત સરકારે પાંડેને પદ્મશ્રીથી સન્માનિત કર્યા. 2018માં, પીયુષ પાંડે, તેમના ભાઈ પ્રસૂન પાંડે સાથે, કાન્સ લાયન્સ ખાતે પ્રતિષ્ઠિત લાયન ઓફ સેન્ટ માર્ક એવોર્ડ મેળવ્યો. પાંડે દ્વારા બનાવવામાં આવેલી પ્રખ્યાત જાહેરાતોમાં કેડબરી ડેરી મિલ્કની "કુછ ખાસ હૈ જિંદગી મેં," એશિયન પેઇન્ટ્સની "હર ઘર કુછ કહેતા હૈ," અને ફેવિકોલની "એગ એડ" નો સમાવેશ થાય છે. તેમણે બિગ બી અમિતાભ બચ્ચન સાથે અનેક પ્રમોશનલ ઇવેન્ટ્સમાં પણ ભાગ લીધો હતો. તેમણે "અબકી બાર મોદી સરકાર" સૂત્ર પણ બનાવ્યું હતું.
આઈપીએલમાં પાંડેનું યોગદાન
આઈપીએલની પ્રથમ સીઝન 2008માં શરૂ થઈ હતી. તે સમયે, આ ટુર્નામેન્ટ દેશમાં નવી હતી, અને બીસીસીઆઈ તેનો વ્યાપક પ્રેક્ષકો સુધી પહોંચવા માટે તેનો પ્રચાર કરવા માંગતી હતી. તત્કાલીન આયોજકોએ પાંડેને બોર્ડ પર લાવ્યા. તેમણે આઈપીએલની પ્રથમ આવૃત્તિની જાહેરાત માટે "કર્મયુદ્ધ" ગીત રચ્યું હતું.
આ ફિલ્મની જાહેરાત માટે સંગીત, દ્રશ્યો અને ગીતો પૂરા પાડવામાં પાંડેએ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તે સમયે તે ખૂબ જ સફળ રહ્યું હતું. આ જાહેરાત ફક્ત ક્રિકેટ ચાહકોને જ નહીં, પરંતુ દરેકને પણ ગમ્યું. તેની પ્રથમ આવૃત્તિમાં જ તે વિશાળ પ્રેક્ષકો સુધી પહોંચી, જેના કારણે તે સફળ થઈ.
વડા પ્રધાન મોદીએ શોક વ્યક્ત કર્યો
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પીયુષ પાંડેના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો, જેમણે પોતાની મૂલ્યવાન આંતરદૃષ્ટિથી વ્યાપારી જાહેરાત ક્ષેત્રે પોતાનું નામ બનાવ્યું. તેમણે કહ્યું કે પાંડે દ્વારા બનાવેલી જાહેરાતોએ પેઢીઓથી ભારતીયોના મન પર અમીટ છાપ છોડી છે.
