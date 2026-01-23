ETV Bharat / sports

આ બિઝનેસ ટાયકૂને RCB ખરીદવામાં રસ દાખવ્યો, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર ડિફેન્ડિંગ IPL ચેમ્પિયન છે

સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ અનુસાર, સીરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયાના સીઈઓ અદાર પૂનાવાલાએ IPL ફ્રેન્ચાઇઝ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) ને હસ્તગત કરવામાં રસ દર્શાવ્યો છે.

રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર ટીમ
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર ટીમ (IANS)
January 23, 2026

IPL 2026 : સીરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયાના CEO અને બિઝનેસ ટાયકૂન અદાર પૂનાવાલાએ IPL 2026 શરૂ થાય તે પહેલાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) ને હસ્તગત કરવામાં રસ દર્શાવ્યો છે. તેમણે 22 જાન્યુઆરીએ એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં આ જાહેરાત કરી હતી. પૂનાવાલાએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) ટીમ માટે મજબૂત અને સ્પર્ધાત્મક બોલી લગાવવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર ડિફેન્ડિંગ IPL ચેમ્પિયન છે અને તેમની પાસે મજબૂત ચાહક ફોલોઇંગ છે.

અદાર પૂનાવાલાએ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કર્યું

અદાર પૂનાવાલાએ તાજેતરમાં સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર લખ્યું હતું કે, તેઓ આગામી મહિનાઓમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર માટે મજબૂત અને સ્પર્ધાત્મક બોલી લગાવવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. આ IPLની શ્રેષ્ઠ ટીમોમાંની એક છે. RCB હાલમાં યુનાઇટેડ સ્પિરિટ્સ યુકેની ડિયાજિયો દ્વારા નિયંત્રિત છે. જ્યારે ફ્રેન્ચાઇઝના વેચાણ અંગે લાંબા સમયથી ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે, પરંતુ અત્યાર સુધી તેમને બરતરફ કરવામાં આવ્યા છે. પરંતુ હવે RCB ની ટાઇટલ જીત, તેના ફેન ફોલોઇંગ અને તાજેતરના વિવાદો પછી, માલિકીમાં ફેરફારની શક્યતા વધી ગઈ છે.

RCB 2025ની IPL ચેમ્પિયન છે

એ નોંધવું જોઈએ કે RCB એ 17 વર્ષની લાંબી રાહ જોયા પછી IPL ની 18મી સીઝનમાં તેનું પહેલું ટાઇટલ જીત્યું હતું. રજત પાટીદારની કેપ્ટનશીપમાં, ટીમે ફાઇનલમાં પંજાબ કિંગ્સને હરાવીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો. આ જીતથી બેંગલુરુમાં ઉજવણી થઈ હતી. જોકે, 4 જૂને, એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમની બહાર બનેલી એક ઘટનાએ RCB ની જીતનો આનંદ ચાહકો માટે શોકમાં ફેરવી દીધો. વિજયની ઉજવણી કરવા માટે ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં લગભગ 300,000 લોકો એકઠા થયા હતા, અને નાસભાગ મચી ગઈ, જેના પરિણામે 11 લોકો મૃત્યુ પામ્યા અને 50 થી વધુ ઘાયલ થયા. RCB ફ્રેન્ચાઇઝીને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું.

સંપાદકની પસંદ

