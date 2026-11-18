IND A vs NEP: વૈભવ સૂર્યવંશી અને અભિષેક શર્મા ફરી ધમાલ મચાવવા માટે તૈયાર, રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ એશિયા કપ આવતીકાલથી શરૂ થશે
ACC મેન્સ અંડર-19 એશિયા કપ સમાપ્ત થઈ ગયો છે. ACC મેન્સ એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ 2026 19 નવેમ્બરના રોજ દોહામાં શરૂ થવાનો છે.
Published : November 18, 2026 at 8:37 PM IST
IND A vs NEP A: ACC મેન્સ એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ 2026 માં ઇન્ડિયા A ની સફર 20 નવેમ્બરથી શરૂ થશે. ઇન્ડિયા A ટુર્નામેન્ટની પહેલી મેચ નેપાળ સામે રમશે. આ મેચ વેસ્ટ એન્ડ પાર્ક ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, દોહા ખાતે IST બપોરે 3:30 વાગ્યે શરૂ થશે. ઇન્ડિયા A પ્રથમ મેચ માટે પોતાનું શ્રેષ્ઠ પ્લેઇંગ ઇલેવન મેદાનમાં ઉતારશે. આ મેચમાં, બધાની નજર 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશી પર રહેશે.
બેટિંગ વિભાગમાં ઘણા સ્ટાર ખેલાડીઓ જોવા મળશે
બેટિંગની શરૂઆતની વાત કરીએ તો, અભિષેક શર્માની ભાગીદારી નિશ્ચિત લાગે છે. T20 ક્રિકેટ પછી, અભિષેક હવે વનડે ફોર્મેટમાં પણ પોતાને સાબિત કરવાનો પ્રયાસ કરશે. અભિષેકને હવે મોટી ઇનિંગ્સ રમવાની જરૂર પડશે. દરમિયાન, 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશી બીજો ઓપનર બની શકે છે. સૂર્યવંશી હાલમાં પણ વનડે ફોર્મેટમાં પોતાને સાબિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. સૂર્યવંશીએ ટી20 ટીમમાં પોતાને સાબિત કરી દીધો છે. વૈભવ પણ પ્રથમ મેચમાં સદી ફટકારવાનો પ્રયાસ કરશે.
New challenge, same excitement 💙 🎥 𝙏𝙧𝙖𝙫𝙚𝙡 𝘿𝙞𝙖𝙧𝙞𝙚𝙨 from Delhi ✈️ Doha for #RisingStarsAsiaCup 👌 #TeamIndia https://t.co/ekmQvPBzIb— BCCI (@BCCI) November 17, 2026
પ્રભસિમરન સિંહને વિકેટકીપર-બેટ્સમેન તરીકે રમવાની તક મળી શકે છે. તે ભારત A ટીમ માટે સતત રન પણ બનાવી રહ્યો છે. કેપ્ટન તિલક વર્મા નંબર 4 પર રમી શકે છે. તિલકને ODI ફોર્મેટમાં પોતાને સાબિત કરવાની બીજી તક પણ આપવામાં આવી છે. વાઇસ-કેપ્ટન રિંકુ સિંહ નંબર 5 પર રમશે. રિંકુ સિંહ ખૂબ જ સારા ફોર્મમાં દેખાય છે અને તેની પાસે વાપસી કરવાની સારી તક છે. આયુષ બદોનીને નંબર 6 પર રમવાની તક મળી શકે છે.
Game one loading ⏳ 🎥 Visuals from India A's prep ahead of the #RisingStarsAsiaCup 2026 💙 https://t.co/HBNgr19oUq— BCCI (@BCCI) November 18, 2026
ભારત બોલિંગમાં મોટા ફેરફાર કરી શકે છે
શાહબાઝ અહેમદને સ્પિન ઓલરાઉન્ડર તરીકે રમવાની તક આપવામાં આવી શકે છે. ટીમ મેનેજમેન્ટ હાલમાં તેને વિપરાજ નિગમ કરતા આગળ રાખી શકે છે. આ સિવાય હર્ષ દુબેને પણ પ્લેઈંગ 11માં જગ્યા મળી શકે છે.તનુષ કોટિયનને પણ હાલ બેંચ પર બેસવું પડી શકે છે. અરશદ ખાનને ફાસ્ટ બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર તરીકે તક મળી શકે છે. અરશદ ખાને પણ ભારત A માટે સતત સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. ઈજામાંથી પરત ફરી રહેલા હર્ષિત રાણાને પણ આ મેચમાં રમવાની તક મળી શકે છે. રાજકુમાર યાદવ પણ ફાસ્ટ બોલિંગમાં જોવા મળશે. પ્રિન્સ ODIમાં પણ પોતાને સાબિત કરવા માંગે છે.
ભારત A ની સંભવિત પ્લેઈંગ 11: વૈભવ સૂર્યવંશી, અભિષેક શર્મા, પ્રભસિમરન સિંહ (વિકેટકીપર), તિલક વર્મા (કેપ્ટન), રિંકુ સિંહ (વાઈસ-કેપ્ટન), આયુષ બદોની, શાહબાઝ અહેમદ, હર્ષ દુબે, અરશદ ખાન, હર્ષિત રાણા, પ્રિન્સ યાદવ.
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