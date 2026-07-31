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ફૂટબોલનની દુનિયામાં શોકની લહેર, ડિફેન્સિવ લેજેન્ડ ફ્રાન્કો બરેસીનું નિધન

ઇટાલીના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન અને એસી મિલાનના ડિફેન્સિવ લેજેન્ડ ફ્રાન્કો બરેસીનું 66 વર્ષની વયે અવસાન થયું છે.

franco baresi passes away at 66
franco baresi passes away at 66 (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 31, 2026 at 4:19 PM IST

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Franco Baresi: ઇટાલીના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન અને એસી મિલાનના મહાન ડિફેન્ડર ફ્રાન્કો બારેસીનું 66 વર્ષની વયે અવસાન થયું છે. લાંબા સમયથી બીમારી સામે ઝઝૂમી રહેલા બારેસીનું શુક્રવારે અવસાન થયું. ફૂટબોલના ઇતિહાસમાં તેમની ગણતરી મહાન ડિફેન્ડરોમાં થાય છે. તેમને સાત વખત બેલોન ડી'ઓર માટે નામાંકિત કરવામાં આવ્યા હતા અને 1989માં રનર-અપ રહ્યા હતા. 20મી સદીના મહાન ફૂટબોલરોની યાદીમાં તેમનું મહત્વનું સ્થાન છે અને 2013માં તેમને ઇટાલિયન ફૂટબોલ હોલ ઓફ ફેમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા.

શાનદાર કારકિર્દી: તેમની વ્યાવસાયિક કારકિર્દી દરમિયાન, ફ્રાન્કો બારેસીએ ફક્ત બે ટીમોનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું: એસી મિલાન અને ઇટાલિયન રાષ્ટ્રીય ટીમ. તેમણે ઇટાલી માટે 81 મેચ રમી અને ત્રણ ફિફા વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લીધો - 1982, 1990 અને 1994. તેમણે 1994ના વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું અને ઈજામાંથી પાછા ફર્યા પછી પણ બ્રાઝિલ સામે અવિસ્મરણીય પ્રદર્શન કર્યું.

એસી મિલાનના દિગ્ગજ ખેલાડી: બારેસીએ સતત 20 સીઝન સુધી એસી મિલાન માટે રમ્યા અને ક્લબને છ સેરી એ ટાઇટલ (સ્કુડેટ્ટો), ત્રણ યુરોપિયન કપ, બે ઇન્ટરકોન્ટિનેન્ટલ કપ, બે યુઇએફએ સુપર કપ અને ચાર ઇટાલિયન સુપર કપ જીતવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી. 1997માં નિવૃત્તિ લીધા પછી, એસી મિલાને તેમના માનમાં તેમની પ્રતિષ્ઠિત નંબર 6 જર્સી કાયમ માટે નિવૃત્ત કરી. તેમણે 2020 થી ક્લબના માનદ ઉપપ્રમુખ તરીકે પણ સેવા આપી હતી.

દિગ્ગજો તરફથી શ્રદ્ધાંજલિ: ઇટાલિયન ફૂટબોલ ફેડરેશનના પ્રમુખ જીઓવાન્ની માલાગોએ જણાવ્યું હતું કે, "ઇટાલિયન ફૂટબોલે તેના મહાન દંતકથાઓમાંથી એક ગુમાવ્યો છે. બારેસી એક અસાધારણ ખેલાડી હતા જેમણે તેમની કારકિર્દી દરમિયાન ફક્ત એસી મિલાન અને ઇટાલી માટે રમવાનું પસંદ કર્યું. આ સમર્પણે તેમને લાખો ચાહકોના હૃદયમાં અમર બનાવી દીધા છે." દરમિયાન, એસી મિલાને જણાવ્યું હતું કે, "એસી મિલાનના આત્મા અને ઓળખને મૂર્તિમંત કરનાર માણસના નિધનની જાહેરાત કરવી અતિ મુશ્કેલ છે. ફ્રાન્કો બારેસી હંમેશા આપણી સાથે રહેશે. તેમની યાદશક્તિ દરેક પગલે આપણને પ્રેરણા આપતી રહેશે, કારણ કે બારેસી અમર છે."

બારેસી હંમેશા યાદ રહેશે: ફ્રાન્કો બારેસી માત્ર એક મહાન ડિફેન્ડર જ નહોતા પરંતુ શિસ્ત, નેતૃત્વ અને તેમના ક્લબ પ્રત્યેની અતૂટ વફાદારીના પ્રતિક હતા. બે દાયકા સુધી એક જ ક્લબ માટે રમવું અને તેમના દેશને વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં લઈ જવું એ એવા પરાક્રમો છે જે તેમને ફૂટબોલના ઇતિહાસમાં સૌથી આદરણીય વ્યક્તિત્વમાંના એક તરીકે સ્થાપિત કરે છે.

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TAGGED:

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FRANCO BARESI PASSES AWAY

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