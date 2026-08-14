ક્રિકેટર અભિષેક પોરેલની જામીન અરજી કોર્ટે ફગાવી, 14 દિવસની ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યો
બંગાળ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે વિકેટકીપર-બેટર અભિષેક પોરેલને ચિનસુરાહ કોર્ટ તરફથી મોટો ઝટકો લાગ્યો છે.
Published : August 14, 2026 at 8:41 PM IST
ABISHEK POREL DENIED BAIL: નવી દિલ્હી. IPLમાં દિલ્હી કેપિટલ્સનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા પશ્ચિમ બંગાળના યુવા ક્રિકેટર અભિષેક પોરેલ માટે મુશ્કેલીઓ વધતી જ જાય છે. શુક્રવારે, એક મેડિકલ વિદ્યાર્થી દ્વારા તેના પર લગાવવામાં આવેલા દુષ્કર્મ અને બ્લેકમેલના ગંભીર આરોપો બાદ કોર્ટે તેની જામીન અરજી ફગાવી દીધી હતી. પરિણામે, કોર્ટે પોરેલને 14 દિવસ માટે ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલ્યો હતો. પોલીસ હવે કેસના તમામ પાસાઓ એકત્રિત કરવા માટે કામ કરી રહી છે.
11 ઓગસ્ટના રોજ તેની અટકાયત કરી હતી
આ ઘટના હુગલી જિલ્લામાં બની હતી. દાખલ કરાયેલી FIR અને પીડિતાના નિવેદનોના આધારે, પોલીસે અભિષેક પોરેલને પૂછપરછ માટે સમન્સ પાઠવ્યું હતું. લાંબી પૂછપરછ બાદ, હુગલી (ગ્રામીણ) પોલીસે 11 ઓગસ્ટના રોજ તેની અટકાયત કરી હતી અને બુધવારે મોડી રાત્રે તેની ઔપચારિક ધરપકડ કરી હતી. કોર્ટમાં હાજર થતાં પહેલાં, પોરેલની ફરજિયાત તબીબી તપાસ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ તેને ચિનસુરાહ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં પોલીસ અને બચાવ પક્ષના વકીલ વચ્ચે ઉગ્ર દલીલ થઈ હતી. પોલીસની દલીલો અને કેસની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને, કોર્ટે ક્રિકેટરને જામીન આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો અને તેને 14 દિવસ માટે ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
Hooghly, West Bengal: Bengal cricketer and Delhi Capitals player Abishek Porel was arrested following a complaint by a woman alleging rape and sexual intercourse on the pretext of marriage. The woman, a medical student in Karnataka, had reportedly been in a relationship with… pic.twitter.com/R4oPtWpb8K— IANS (@ians_india) August 11, 2026
હાઈકોર્ટના નિર્દેશ બાદ ધરપકડ
કલકત્તા હાઈકોર્ટે પોલીસને આ કેસના સંદર્ભમાં ક્રિકેટરની ધરપકડ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. આ નિર્દેશ પર કાર્યવાહી કરતા પોલીસે પોરેલની ધરપકડ કરી હતી. પોલીસ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ફરિયાદ મળ્યા બાદ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. દરમિયાન, અભિષેક પોરેલે અગાઉ તેમના પર લગાવવામાં આવેલા આરોપોને નકારી કાઢ્યા છે.
અભિષેક પોરેલનું ક્રિકેટ કેરિયર
23 વર્ષીય વિકેટકીપર-બેટ્સમેન અભિષેક પોરેલ સ્થાનિક ક્રિકેટમાં બંગાળનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તેણે 32 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચોમાં 50 ઇનિંગ્સમાં 1408 રન બનાવ્યા છે. જેમાં એક સદી અને 12 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત, તેણે 23 લિસ્ટ A મેચોમાં 833 રન અને 61 T20 મેચોમાં 1590 રન બનાવ્યા છે. તેના નામે T20 માં 11 અડધી સદી છે. જેમાંથી 4 IPL માં દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે આવી હતી.
અભિષેક પોરેલ 2023 માં દિલ્હી કેપિટલ્સ ટીમમાં જોડાયો હતો અને ત્યારથી તે ટીમનો ભાગ છે. તેણે IPL માં દિલ્હી માટે કુલ 35 મેચ રમી છે. જેમાંથી તેણે 33 ઇનિંગ્સમાં 769 રન બનાવ્યા છે. છેલ્લી સીઝન (2026) માં, તેને ફક્ત 4 મેચ રમવાની તક મળી. જેમાં તે ફક્ત 108 રન બનાવી શક્યો.
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