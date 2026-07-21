દિલ્હી કેપિટલ્સના ક્રિકેટર પર દુષ્કર્મનો આરોપ, કોલકાતા હાઇકોર્ટે આપ્યો ધરપકડનો આદેશ
કોલકાતા હાઈકોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં આઈપીએલ ક્રિકેટર અભિષેક પોરેલની ધરપકડ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. કોર્ટે પોલીસને અભિષેકના ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો જપ્ત કરવાનો પણ આદેશ આપ્યો છે.
Published : July 21, 2026 at 4:17 PM IST
ABHISHEK POREL ARREST: 23 વર્ષીય બંગાળ ક્રિકેટર અને IPLમાં દિલ્હી કેપિટલ્સના ખેલાડી અભિષેક પોરેલની મુશ્કેલી વધી રહી છે. એક મહિલાએ તેના પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે. તેણીનો દાવો છે કે અભિષેકે લગ્નનું ખોટું વચન આપીને તેના માનકુંડુ ફ્લેટમાં તેની સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધવા માટે દબાણ કર્યું હતું. તેણીનો એવો પણ આરોપ છે કે ક્રિકેટરે તેમની ખાનગી ક્ષણોનો વીડિયો બનાવ્યો હતો, તેને બળજબરીથી રૂમમાં બંધ કરીને હેરાન કર્યો હતો અને ફોન અને સોશિયલ મીડિયા પર ધમકી આપી હતી.
કોલકાતા હાઈકોર્ટે કડક આદેશો જારી કર્યા
કોલકાતા હાઈકોર્ટે આ મામલે કડક વલણ અપનાવ્યું છે, જેમાં પોલીસને અભિષેક પોરેલની તાત્કાલિક ધરપકડ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. કોર્ટે પોલીસને ક્રિકેટરના ફોન અને લેપટોપ જેવા તમામ ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો તાત્કાલિક જપ્ત કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે જેથી કોઈપણ ગુનાહિત ફોટા અથવા વિડીયો લીક ન થાય. તપાસ દરમિયાન, પોલીસે એક પેન ડ્રાઇવ પણ જપ્ત કરી હતી, જેમાં મહત્વપૂર્ણ પુરાવા હોઈ શકે છે. કોર્ટે પોલીસને આરોપીઓની ધરપકડ કરવા માટે ઝડપી કાર્યવાહી કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.
Calcutta High Court orders police to trace, apprehend cricketer Abishek Porel accused of rape on promise of marriage— Bar and Bench (@barandbench) July 20, 2026
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અભિષેક પોરેલે બધા આરોપોને ખોટા ગણાવ્યા
અભિષેક પોરેલે તેમની સામેના તમામ આરોપોને સંપૂર્ણપણે ખોટા અને ખોટા ગણાવ્યા છે. તેમનું કહેવું છે કે તેમની સામે દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદ પાયાવિહોણી છે. હાલમાં, મોગરા પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધાયેલ છે, અને પોલીસ આ મામલાની વધુ તપાસ કરી રહી છે. 23 વર્ષીય ખેલાડીએ જણાવ્યું હતું કે પોલીસ તેમની પ્રારંભિક તપાસ પૂર્ણ કર્યા પછી તે વિગતવાર જવાબ આપશે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે પોલીસ તપાસ કરશે ત્યારે તેઓ આ બાબતે વાત કરશે. તેમણે હજુ સુધી પોલીસ સાથે વાત કરી નથી.
The Calcutta High Court has directed police to urgently apprehend Bengal & Delhi Capitals cricketer Abishek Porel (the accused) and seize his electronic devices. This relates to Mogra PS FIR No. 346/2026, which includes severe non-bailable offences under the BNS, including rape… pic.twitter.com/BHUmfDv57N— Subhayan Chakraborty (@CricSubhayan) July 19, 2026
અભિષેક પોરેલ IPLમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે રમે છે
અભિષેક પોરેલ IPLમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ ટીમનો સભ્ય છે. ડાબા હાથનો ટોપ ઓર્ડર બેટ્સમેન, પોરેલ 2023 થી ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે રમી રહ્યો છે. ગયા સિઝનમાં, તેમણે દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે ચાર ઇનિંગ્સમાં 108 રન બનાવ્યા હતા. તેમણે 2021-22 સિઝનમાં બંગાળ માટે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ડેબ્યૂ કર્યું હતું અને 32 ફર્સ્ટ-ક્લાસ અને 23 લિસ્ટ A મેચ રમી છે. તેમણે અત્યાર સુધીમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે 35 મેચ રમી છે.
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