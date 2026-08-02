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25 છગ્ગા, 15 ચોગ્ગા અને 233 રન...અભિષેક શર્માની તબાહી

ભારતીય ઓપનિંગ બેટ્સમેન અભિષેક શર્માએ એક વન-ડે ડિસ્ટ્રિક્ટ મેચમાં પોતાના બેટથી તબાહી મચાવી દીધી.

abhishek sharma
abhishek sharma (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 2, 2026 at 5:48 PM IST

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ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસ દરમિયાન ખરાબ બેટિંગ પ્રદર્શનને કારણે ટીકાનો સામનો કરી રહેલા ભારતીય ઓપનિંગ બેટ્સમેન અભિષેક શર્માએ એક વિસ્ફોટક જવાબ આપ્યો છે જેણે બધાને સ્તબ્ધ કરી દીધા છે. પંજાબ ઇન્ટર-ડિસ્ટ્રિક્ટ સિનિયર વન-ડે ટુર્નામેન્ટમાં, તેણે બોલરો પર એવો પ્રહાર કર્યો કે ચોગ્ગા અને છગ્ગાનો વરસાદ થયો. માત્ર 91 બોલમાં 233 રન બનાવીને, તેણે માત્ર ફોર્મમાં પાછા ફરવાનો સંકેત આપ્યો જ નહીં પરંતુ વિરોધી ટીમના બોલિંગ આક્રમણને પણ સંપૂર્ણપણે તોડી પાડ્યું.

અભિષેક શર્માએ 2 ઓગસ્ટના રોજ પંજાબ રાજ્ય આંતર-જિલ્લા સિનિયર વન-ડે લિમિટેડ-ઓવર ટુર્નામેન્ટ (2026-27) દરમિયાન અમૃતસર સિનિયર ટીમનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી વખતે તરનતારન સામે આ યાદગાર ઇનિંગ રમી હતી. 25 વર્ષીય ડાબોડી બેટ્સમેને 233 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં 256.04 નો સ્ટ્રાઇક રેટ જાળવી રાખ્યો હતો.

અભય ચૌધરી સાથે 300 થી વધુ રનની ભાગીદારી

અભિષેકે ઇનિંગની શરૂઆતથી જ આક્રમક વલણ અપનાવ્યું હતું અને અભય ચૌધરી સાથે પ્રથમ વિકેટ માટે 305 રનની જંગી ભાગીદારી કરી હતી. અભયે પણ શાનદાર બેટિંગ કરી હતી, 85 બોલમાં 93 રન બનાવ્યા હતા. આખરે અભિષેકને 25મી ઓવરના ચોથા બોલ પર આશિષ લોરેન્સે આઉટ કર્યો હતો, પરંતુ ત્યાં સુધીમાં, તેણે વિરોધી ટીમની આશાઓ પર પાણી ફેરવી દીધું હતું.

આ ઐતિહાસિક ઇનિંગને કારણે, અમૃતસર સિનિયર ટીમે નિર્ધારિત 50 ઓવરમાં 8 વિકેટે 533 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો. ટીમમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદના વિકેટકીપર-બેટ્સમેન સલિલ અરોરાનો પણ સમાવેશ થાય છે, જેમણે ચોથા નંબર પર બેટિંગ કરતી વખતે 18 બોલમાં 29 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું.

અભિષેક શર્માનો એશિયન ગેમ્સ પડકાર

આ ઇનિંગ અભિષેક શર્મા માટે ખાસ કરીને મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તાજેતરના ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસ દરમિયાન તેનું પ્રદર્શન અત્યંત નિરાશાજનક રહ્યું હતું. ભારત માટે ત્રણેય T20I રમ્યા પછી, તે ફક્ત 1, 8 અને 2 રન બનાવી શક્યો. તેની નબળી બેટિંગ માટે તેને ઘણી ટીકાઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, અને ICC T20 રેન્કિંગમાં ટોચના સ્થાન પરથી સરકી ગયા પછી તેનો આત્મવિશ્વાસ પણ તપાસના દાવમાં આવ્યો હતો. જો કે, ઘરેલુ ક્રિકેટમાં આ વિસ્ફોટક 233 રનની ઇનિંગને તેના ફોર્મમાં પાછા ફરવાના સંકેત તરીકે જોવામાં આવી રહી છે. હવે, ક્રિકેટ ચાહકોની નજર આ સપ્ટેમ્બરમાં જાપાનમાં 2026 માં યોજાનારી એશિયન ગેમ્સ પર રહેશે, જ્યાં અભિષેક ભારતીય ટીમનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે તૈયાર છે.

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