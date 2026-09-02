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અભિષેક શર્મા ચમક્યો, શેર-એ-પંજાબ લીગમાં કર્યો છગ્ગા- ચોગ્ગાનો વરસાદ

અફઘાનિસ્તાન સામેની શ્રેણી પહેલા અભિષેક શર્માએ એક મોટો ધમાકો કર્યો છે. તેણે શેર-એ-પંજાબ ટી20 ટુર્નામેન્ટમાં શાનદાર બેટીંગ કરી ધમાલ મચાવી દિધી છે.

અભિષેક શર્મા
અભિષેક શર્મા (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 2, 2026 at 3:11 PM IST

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ABHISHEK SHARMA: શેર-એ-પંજાબ ટી20 લીગ ચાલી રહી છે, જેમાં નિયમિત રીતે રોમાંચક મેચો રમાઈ રહી છે. 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ, લીગનો પાંચમો મેચ જાલંધર વોરિયર્સ અને અમૃતસર સુરમા વચ્ચે રમાયો હતો. આ રમતમાં અભિષેક શર્માએ શાનદાર અડધી સદી ફટકારી હતી. અમૃતસરનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા, તેણે જાલંધરના બોલરોને હાર આપી હતી. અભિષેક ઉપરાંત, નામંધીરે પણ શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી, અડધી સદી ફટકારી હતી; જોકે, તેમની ટીમ હજુ પણ હારેલી ટીમમાં રહી હતી.

અભિષેક શર્મા ચમક્યો

અભિષેક શર્માએ જાલંધર સામે બેટિંગ શરૂ કરી હતી. તેણે માત્ર 36 બોલમાં 82 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી, જેમાં 5 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. જોકે તે સદી ચૂકી ગયો હતો, પરંતુ તેણે 227.78 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી રન બનાવ્યા હતા, જેનાથી વિરોધી બોલરો પર ભારે તબાહી મચી ગઈ હતી. તેની સાથે, નામંધીરે પણ શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી, જેમાં 56 બોલમાં 117 રન ફટકાર્યા હતા. તેણે 208.93 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ કરી, જેમાં 7 ચોગ્ગા અને 10 છગ્ગા ફટકાર્યા.

અભિષેક શર્માએ પોતાની ડેબ્યૂ મેચમાં પણ શાનદાર અડધી સદી ફટકારી હતી. તેણે મોહાલી કિંગ્સ સામે 26 બોલમાં 77 રન બનાવ્યા હતા. જોકે, તે મેચમાં અમૃતસરને હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, કારણ કે મોહાલીના અનમોલપ્રીત સિંહે શાનદાર સદી ફટકારી હતી - 51 બોલમાં 133 રન બનાવ્યા હતા - જેના કારણે તેની ટીમ અમૃતસર સામે 5 વિકેટથી વિજય મેળવ્યો હતો.

અફઘાનિસ્તાન સામેની આગામી ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી માટે અભિષેક શર્માની પણ પસંદગી કરવામાં આવી છે. તે 13 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થનારી શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમમાં જોડાશે. નોંધનીય છે કે, તે પહેલાથી જ ફોર્મમાં છે.

264 રન બનાવવા છતાં અભિષેકની ટીમ હારી ગઈ

નામંધીરની ધમાકેદાર સદી અને અભિષેક શર્માની વિનાશક અડધી સદીની મદદથી, અમૃતસે 20 ઓવરમાં 5 વિકેટે 264 રન બનાવ્યા. જોકે, જાલંધરે માત્ર 16.5 ઓવરમાં લક્ષ્યનો પીછો કર્યો. પ્રભસિમરન સિંહ આ વિજયના શિલ્પી હતા; તેમણે 19 બોલ બાકી રહેતા વિજય મેળવતા શાનદાર, વિસ્ફોટક સદી ફટકારી હતી. પ્રભસિમરને 47 બોલમાં 125 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી, જેમાં 14 ચોગ્ગા અને 8 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા અને તેણે અમૃતસરના બોલરો પર ભારે તબાહી મચાવી હતી. વધુમાં, અનમોલ મલ્હોત્રાએ 23 બોલમાં 53 રનની ઇનિંગ રમી હતી.

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