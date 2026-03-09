ETV Bharat / sports

અભિષેક શર્માનો મોટો ખુલાસો, આ ખેલાડીના બેટથી ધમાલ મચાવી દીધી

ફાઇનલમાં અભિષેક શર્માએ 21 બોલમાં 52 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી.

અભિષેક શર્મા
અભિષેક શર્મા (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 9, 2026 at 5:20 PM IST

3 Min Read
ABHISHEK SHARMA: ભારતના ડાબા હાથના ઓપનર અભિષેક શર્માએ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની ફાઇનલમાં પોતાનું ફોર્મ પાછું મેળવવામાં મદદ કરવા બદલ ટીમના સાથી શિવમ દુબેને શ્રેય આપ્યો. તેમણે કહ્યું કે દુબેના બેટે જ ફાઇનલમાં 21 બોલમાં 52 રન ફટકારવામાં મદદ કરી, જેના કારણે ભારતે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામે પાવરપ્લેમાં રેકોર્ડ 92 રન બનાવ્યા.

અભિષેકે મેચ પછીની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું, "મેં શિવમ દુબેના બેટથી બેટિંગ કરી, તેથી દુબેનો ખૂબ ખૂબ આભાર." તેમણે વધુમાં કહ્યું કે મેચની સવારે મને કંઈક અલગ કરવાનું મન થયું. શુભમન (ગિલ) ત્યાં નહોતો, તેથી હું દુબે પાસે ગયો અને તેનું બેટ ઉપાડ્યું.

અભિષેકનો સંઘર્ષ

અભિષેકે આખી ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન સંઘર્ષ કર્યો, ફાઇનલ પહેલા તેણે ફક્ત 89 રન બનાવ્યા. પરંતુ રવિવારની ફાઇનલમાં, તેણે 21 બોલમાં 52 રન બનાવીને બધાના દિલ જીતી લીધા, જેમાં 18 બોલમાં અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે, અને ભારતના ત્રીજા T20 વર્લ્ડ કપ ટાઇટલનો પાયો નાખ્યો.

ટીમ સપોર્ટે ઘણી મદદ કરી

છેલ્લા મહિના દરમિયાન પોતાના સંઘર્ષો પર વિચાર કરતાં, અભિષેકે કહ્યું કે તેની ટીમના સપોર્ટે તેને ઘણી મદદ કરી. તેણે કહ્યું, "લગભગ દોઢ વર્ષ સુધી સ્વપ્નશીલ દોડ પછી, હું છેલ્લા મહિનાથી આ તબક્કાનો સામનો કરી રહ્યો છું. આવી પરિસ્થિતિઓમાં, એક બાબત જે ખૂબ મહત્વ ધરાવે છે તે છે કે તમને કેટલો ટેકો મળે છે."

તેણે કહ્યું, "જો તમારી આસપાસના લોકો તમને સુધારવામાં મદદ કરવા માંગતા હોય, તો તે ઘણો ફરક પાડે છે. જ્યારે હું બેટથી યોગદાન આપી રહ્યો ન હતો, ત્યારે પણ ટીમના દરેક વ્યક્તિ મારામાં વિશ્વાસ રાખતા હતા. તેઓ કહેતા રહ્યા, 'તે તે કરશે.' મેં ક્યારેય મારા સાથી ખેલાડીઓ, કોચ અથવા સપોર્ટ સ્ટાફ પર શંકા કરી નથી."

દરેક વ્યક્તિ જીવનમાં મુશ્કેલ સમયમાંથી પસાર થાય છે

અભિષેકે આગળ કહ્યું, "મારો એકમાત્ર પ્રશ્ન એ હતો કે મારા માટે બધું કેમ કામ કરી રહ્યું નથી. હું માનું છું કે તમારી આસપાસનું વાતાવરણ ખૂબ મહત્વનું છે. તમારી આસપાસના લોકોએ તમને પ્રેરણા આપવી જોઈએ. દરેક વ્યક્તિ જીવનમાં મુશ્કેલ સમયમાંથી પસાર થાય છે, ફક્ત ક્રિકેટમાં જ નહીં. તે સમયે, તમે કોને ટેકો આપો છો તે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બની જાય છે." તેના સાથી ખેલાડીઓનો અતૂટ ટેકો અભિષેકે તેના ક્રિકેટ કારકિર્દીના સૌથી મોટા તબક્કા પર તેની ઓળખ ફરીથી સ્થાપિત કરવા માટે પૂરતો હતો. તેણે નિષ્કર્ષ કાઢ્યો, "બીજાઓને મદદ કરવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. જ્યારે તમે બીજાઓને મદદ કરો છો, ત્યારે તે આખરે તમારી પાસે પાછું આવે છે."

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ફાઇનલ મેચ

ફાઇનલ મેચની વાત કરીએ તો, અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ટોસ હાર્યા બાદ, ભારતે પ્રથમ બેટિંગ કરી અને 20 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 255 રન બનાવ્યા. અભિષેકે 21 બોલમાં 52 રન, સંજુએ 46 બોલમાં 89 રન અને કિશને 25 બોલમાં 54 રન બનાવ્યા.

256 રનના જવાબમાં, ન્યૂઝીલેન્ડ 159 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. આ સાથે, તેમનું પહેલું ટાઇટલ જીતવાનું સ્વપ્ન ચકનાચૂર થઈ ગયું અને તેમને 96 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. ન્યૂઝીલેન્ડ તરફથી ટિમ સીફર્ટે 26 બોલમાં 52 રન અને મિશેલ સેન્ટનરે 35 બોલમાં 43 રન બનાવ્યા. ભારત તરફથી બુમરાહ અને અક્ષર સૌથી સફળ બોલર રહ્યા. બુમરાહએ 4 ઓવરમાં 15 રન આપીને 4 વિકેટ લીધી જ્યારે અક્ષરે 3 ઓવરમાં 27 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી.

