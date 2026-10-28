ICC રેન્કિંગમાં અભિષેક શર્માનો ધમાકો, T20Iમાં દુનિયાનો નંબર-1 ખેલાડી બન્યો
ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ત્રીજી T20Iમાં 38 બોલમાં 113 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમીને અભિષેક શર્માએ ICC T20 આંતરરાષ્ટ્રીય બેટિંગ રેન્કિંગમાં ફરી નંબર વન સ્થાન મેળવ્યું છે.
Published : October 28, 2026 at 4:54 PM IST
ન્યુઝીલેન્ડ પ્રવાસ પર T20I શ્રેણીમાં બેટથી ધૂમ મચાવનાર અભિષેક શર્માએ ફરી એકવાર વિશ્વના નંબર-1 બેટ્સમેનનો ખિતાબ પોતાના નામે કર્યો છે. ભારતીય ઓપનરને ICC રેન્કિંગમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે માત્ર 35 બોલમાં સદી ફટકારવાનો ફાયદો થયો છે. ICC T20 આંતરરાષ્ટ્રીય બેટિંગ રેન્કિંગમાં અભિષેકે તેના સાથી ઈશાન કિશનને પાછળ છોડીને પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું છે. ઈશાને આ વર્ષે જુલાઈમાં નંબર-1 સ્થાન મેળવવા માટે અભિષેકને પાછળ છોડી દીધો હતો, પરંતુ હવે ભારતીય બેટ્સમેનોમાં ટોચના સ્થાન માટેની લડાઈમાં ટેબલ ફરી બદલાઈ ગયું છે.
ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી
અભિષેક શર્માએ વેલિંગ્ટનમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ત્રીજી ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી હતી. તેણે માત્ર 35 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી હતી અને 38 બોલમાં 113 રનની વિસ્ફોટક ઇનિંગ રમી હતી. તેની ઇનિંગને કારણે ભારતે 6 વિકેટથી જીત મેળવી અને શ્રેણી જીતી લીધી.
આ પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનની અસર હવે નવીનતમ ICC રેન્કિંગમાં જોવા મળી છે. અભિષેકે હવે ICC T20I બેટિંગ રેન્કિંગમાં ટોચનું સ્થાન પાછું મેળવ્યું છે. અગાઉ, જુલાઈ 2025 માં, તેણે ઓસ્ટ્રેલિયાના ટ્રેવિસ હેડને પાછળ છોડીને પ્રથમ વખત નંબર-વન સ્થાન મેળવ્યું હતું. જોકે, આ વર્ષે જુલાઈમાં, ઇશાન કિશને આયર્લેન્ડ સામેના શાનદાર પ્રદર્શન બાદ તેને પાછળ છોડી દીધો હતો. હવે, ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની તેની સદી સાથે, અભિષેકે ફરી એકવાર નંબર-વન સ્થાન મેળવ્યું છે.
🚨 ABHISHEK SHARMA AT THE TOP OF THE WORLD IN T20I 🥹❤️ - Abhishek Sharma becomes the new Number 1 T20I batter in the world. https://t.co/hW9jDftTIU— Johns. (@CricCrazyJohns) October 28, 2026
ઈશાન કિશનને 2 સ્થાનનું નુકશાન
ઈશાન કિશન 2 સ્થાન નીચે ઉતર્યો છે, 866 પોઈન્ટ સાથે ત્રીજા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. દરમિયાન, પાકિસ્તાનના સાહિબજાદા ફરહાન 883 પોઈન્ટ સાથે એક સ્થાન આગળ વધીને બીજા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. હાલમાં, ચાર ભારતીય બેટ્સમેન ટોપ 10 માં છે. જોકે, ભારતીય કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર પાંચ સ્થાન નીચે ઉતરીને 9મા સ્થાને પહોંચી ગયો છે, જ્યારે તિલક વર્મા 10મા સ્થાને યથાવત છે.
ICC T20 બેટિંગ રેન્કિંગમાં ટોપ 10 માં ઈંગ્લેન્ડના ત્રણ બેટ્સમેન પણ સામેલ છે: કેપ્ટન હેરી બ્રુક, જોસ બટલર અને ફિલ સોલ્ટ. બ્રુક ચોથા સ્થાને, બટલર પાંચમા સ્થાને અને સોલ્ટ સાતમા સ્થાને છે, ત્રણેય એક-એક સ્થાન આગળ વધ્યા છે.
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