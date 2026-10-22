અભિષેક શર્માએ બનાવ્યો ઐતિહાસિક રેકોર્ડ, પહેલા બોલ પર સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકારનારા ખેલાડી બન્યો
ટીમ ઈન્ડિયાના ઓપનિંગ બેટ્સમેન અભિષેક શર્માએ બે મોટા રેકોર્ડ બનાવ્યા છે. ચાલો આ રેકોર્ડ્સ વિશે જાણીએ.
Published : October 22, 2026 at 5:40 PM IST
IND VS NZ: ભારતના 26 વર્ષીય ડાબોડી વિસ્ફોટક બેટ્સમેન અભિષેક શર્માએ ન્યૂઝીલેન્ડના ક્રાઇસ્ટચર્ચના હેગલી ઓવલ મેદાન પર ધમાલ મચાવી દીધી છે. ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાઈ રહેલી પહેલી T20 મેચમાં અભિષેક ન્યૂઝીલેન્ડ દ્વારા જીત માટે આપવામાં આવેલા 226 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા માટે સંજુ સેમસન સાથે મેદાનમાં આવ્યો હતો. આ મેચમાં જ્યારે અભિષેક ઇનિંગ ઓપન કરવા આવ્યો ત્યારે તેણે પહેલા જ બોલ પર સિક્સર ફટકારી હતી. આ સાથે અભિષેક શર્માએ એક મહાન રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યો છે. આ મેચમાં અત્યાર સુધી અભિષેકે બે મોટા રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યા છે. અભિષેકે આ મેચમાં 12 બોલમાં 29 રન બનાવ્યા હતા.
અભિષેક શર્માએ મેચના પહેલા બોલ પર છગ્ગો ફટકાર્યો. આ સાથે, અભિષેક T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પહેલા બોલ પર સૌથી વધુ છગ્ગો ફટકારનાર ખેલાડી બની ગયો છે. તેણે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં પહેલા બોલ પર સાત વખત છગ્ગો ફટકાર્યો છે. તેણે અફઘાનિસ્તાનના શફીકુલ્લાહ શિનવારીને પાછળ છોડી દીધો છે, જેણે છ વખત આ સિદ્ધિ મેળવી છે.
A shot of pure brilliance to kick things off in signature Abhishek Sharma style! 🤌 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st T20I, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND https://t.co/PzPiVvq5iD— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 22, 2026
T20I માં પહેલા બોલ પર સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકારનારા ખેલાડીઓ
- 7 - અભિષેક શર્મા (IND)
- 6 - શફિઉલ્લાહ શિનવારી (AFG)
- 5 - સૂર્યકુમાર યાદવ (IND)
- 4 - પોલ સ્ટર્લિંગ (IRE)
- 4 - કોલિન મુનરો (NZ)
- 4 - મોહમ્મદ નવીદ (UAE)
અભિષેક શર્માની બેવડી સદી
ન્યુઝીલેન્ડ સામેની મેચમાં, અભિષેક શર્માએ પોતાની ઇનિંગના પહેલા ફોર ફટકારતાની સાથે જ ટી20 ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં 200 ફોર ફટકારી હતી. શર્મા ટી20 ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં 200 ફોર ફટકારનાર પાંચમો ભારતીય ખેલાડી બન્યો. શર્માએ હવે 68 મેચોમાં 67 ઇનિંગમાં 201 ફોર ફટકારી છે. આ સાથે તે ઇશાન કિશનની બરાબરી કરે છે, જેમના નામે ટી20 ઇન્ટરનેશનલ મેચોમાં 201 ફોર પણ છે.
Quick Fire Innings For Abhishek Sharma..🔥 - He Smashed 29 Runs Just From 12 Balls including 2 Fours & 3 Sixes with Stike Rate 241.67 1st T20I Match vs New Zealand, I Hope Next Definitely Fifty. 💙 🤞🏻 #AbhishekSharma | #NZvIND https://t.co/SKiMlnviZ9— Abhishek Sharma Fc (@Abhishek_Fan_) October 22, 2026
અભિષેક શર્મા પહેલા, રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, સૂર્યકુમાર યાદવ અને ઇશાન કિશન 200 થી વધુ સિક્સર ફટકારી ચૂક્યા છે. રોહિત શર્માએ 383, વિરાટ કોહલીએ 369, સૂર્યકુમાર યાદવે 297 અને ઇશાન કિશન 201 ફોર ફટકારી ચૂક્યા છે.
આ મેચમાં અત્યાર સુધી ટીમ ઈન્ડિયાએ 7 ઓવરમાં 1 વિકેટે 109 રન બનાવ્યા છે. સંજુ સેમસન પહેલાથી જ અડધી સદી ફટકારી ચૂક્યો છે. સેમસન 23 બોલમાં 7 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગા ફટકારીને 50 રનનો આંકડો પૂરો કરી ચૂક્યો છે. તે હાલમાં 30 બોલમાં 34 રન બનાવી રહ્યો છે. તેને તિલક વર્માનો સાથ મળી રહ્યો છે, જેમણે પહેલાથી જ 3 રન બનાવી લીધા છે. ભારતને હવે ન્યૂઝીલેન્ડ સામે જીતવા માટે 74 બોલમાં 116 રનની જરૂર છે.
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