ઇનિંગ એક, રેકોર્ડ અનેક! અભિષેક શર્માએ ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ત્રીજી T20માં કર્યો રેકોર્ડનો વરસાદ
અભિષેક શર્માએ ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાયેલી ત્રીજી T20 મેચમાં સદી ફટકારવાની સાથે ઘણા રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યા છે.
Published : October 27, 2026 at 5:38 PM IST
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાઈ રહેલી ત્રીજી T20 મેચમાં અભિષેક શર્માએ તોફાની સદી ફટકારવાની સાથે જ ઘણા રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યા છે. આ સાથે તેણે વિરાટ કોહલીનો એક મોટો રેકોર્ડ પણ તોડી નાખ્યો છે. આ તોફાની ઇનિંગ્સ સાથે અભિષેક પણ ક્રિસ ગેલ અને રોહિત શર્મા જેવા સ્ટાર ખેલાડીઓની ક્લબમાં પ્રવેશી ગયો છે. અભિષેક શર્માની આ સદીની ઈનિંગની મદદથી ભારતે આ મેચ 40 બોલ બાકી રહેતા 6 વિકેટે જીતી લીધી છે. તો ચાલો જાણીએ કે તેણે કયા રેકોર્ડ બનાવ્યા છે.
આ મેચમાં ભારતીય કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ન્યૂઝીલેન્ડે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં 3 વિકેટ ગુમાવીને 198 રન બનાવ્યા હતા. ટીમ ઈન્ડિયાએ 13.2 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 199 રન બનાવીને 6 વિકેટથી વિજય મેળવ્યો હતો. ટીમ ઈન્ડિયા હવે આ શ્રેણીમાં 3-0ની લીડ સાથે અપરાજિત છે. તેઓએ શ્રેણી જીતી લીધી છે.
India bring the fireworks with the bat to take an unassailable 3-0 lead in the T20I series over New Zealand 💥 📝: https://t.co/a3hE3wSbWt https://t.co/PA98Sh6FJt— ICC (@ICC) October 27, 2026
અભિષેક શર્માએ 113 રનની સદી ફટકારી
અભિષેક શર્માએ 15 બોલમાં 4 ચોગ્ગા અને 6 છગ્ગાની મદદથી 50 રન બનાવીને પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી. ત્યારબાદ તેણે 35 બોલમાં 8 ચોગ્ગા અને 10 છગ્ગાની મદદથી પોતાની સદી પૂરી કરી. આ તેની T20 કારકિર્દીની ચોથી સદી છે. શર્મા 113 રન બનાવીને આઉટ થયો. તેણે 38 બોલમાં 9 ચોગ્ગા અને 11 છગ્ગા ફટકાર્યા. આ ઇનિંગ સાથે તેણે અનેક રેકોર્ડ બનાવ્યા.
અભિષેક શર્માએ વિરાટ કોહલીનો રેકોર્ડ તોડ્યો
આ જ્વલંત ઇનિંગ સાથે, અભિષેક શર્માએ વિરાટ કોહલીનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. અભિષેકે T20 ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ સદીઓ માટે વિરાટ કોહલીને પાછળ છોડી દીધો છે. અભિષેકે અત્યાર સુધીમાં T20 ક્રિકેટમાં કુલ 11 સદી ફટકારી છે, જ્યારે વિરાટ કોહલીએ 10 સદી ફટકારી છે. T20 ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ સદી ફટકારવાનો રેકોર્ડ ક્રિસ ગેલના નામે છે. તેણે 22 T20 સદી ફટકારી છે.
Abhishek Sharma with a 3️⃣5️⃣ -ball 𝗛𝗨𝗡𝗗𝗥𝗘𝗗! 💯🔥 One of the most incredible knocks to bring up his 4️⃣th T20I ton! 🤯 Updates ▶️ https://t.co/zf4CnZQ8CD #TeamIndia | #NZvIND | @OfficialAbhi04 https://t.co/oHBBm9WmlN— BCCI (@BCCI) October 27, 2026
પુરુષોની T20 ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ સદીઓ
- 22 - ક્રિસ ગેલ
- 13 - બાબર આઝમ
- 11 - અભિષેક શર્મા
- 10 - ક્વિન્ટન ડી કોક
- 10 - વિરાટ કોહલી
- 10 - ડેવિડ વોર્નર
અભિષેક શર્મા રોહિત શર્માના ક્લબમાં જોડાયો
આ ઇનિંગની મદદથી, અભિષેક શર્માએ ભારત માટે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ સદીઓના મામલે ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવની બરાબરી કરી લીધી છે. બંનેના નામે ચાર-ચાર સદી છે. આ સાથે, તે રોહિત શર્માના ક્લબમાં પણ જોડાયો છે. રોહિત શર્માએ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પાંચ સદી ફટકારી છે, જે ગ્લેન મેક્સવેલ સાથે પ્રથમ સ્થાન ધરાવે છે.
1⃣1⃣3⃣ runs 3⃣8⃣ balls 2⃣9⃣7⃣.3⃣7⃣ strike rate 9⃣ fours & 1⃣1⃣ sixes Abhishek Sharma, take a bow for that astonishing innings 🙇♂️ Updates ▶️ https://t.co/zf4CnZQ8CD #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/RxygJwIOUw— BCCI (@BCCI) October 27, 2026
પુરુષોની T20I માં સૌથી વધુ સદી
- 5 - ગ્લેન મેક્સવેલ
- 5 - રોહિત શર્મા
- 4 - કરણબીર સિંહ
- 4 - ફિલ મીઠું
- 4 - સૂર્યકુમાર યાદવ
- 4 - અભિષેક શર્મા
સૌથી ઝડપી T20I સદીઓ
- 30 - અભિષેક શર્મા (ભારત) વિરુદ્ધ અફઘાનિસ્તાન, દિલ્હી, 2026
- 33 - સિકંદર રઝા (ઝિમ્બાબ્વે) વિરુદ્ધ ગામ્બિયા, નૈરોબી (રુઆરાકા), 2024
- 33 - ફિન એલન (ન્યુઝીલેન્ડ) વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા, કોલકાતા, 2026
- 35 - ડેવિડ મિલર (દક્ષિણ આફ્રિકા) વિરુદ્ધ બાંગ્લાદેશ, પોચેફસ્ટ્રુમ, 2017
- 35 - રોહિત શર્મા (ભારત) વિરુદ્ધ શ્રીલંકા, ઈન્દોર, 2017
- 35 - અભિષેક શર્મા (ભારત) વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ, વેલિંગ્ટન, 2026
ભારત માટે T20I ઇનિંગમાં સૌથી વધુ સિક્સર
- 13 - અભિષેક શર્મા વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ, મુંબઈ WS, 2025
- 11 - અભિષેક શર્મા વિરુદ્ધ અફઘાનિસ્તાન, દિલ્હી, 2026
- 11 - અભિષેક શર્મા વિરુદ્ધ ન્યૂઝીલેન્ડ, વેલિંગ્ટન, 2026
- 10 - રોહિત શર્મા વિરુદ્ધ શ્રીલંકા, ઇન્દોર, 2017
- 10 - સંજુ સેમસન વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા, ડરબન, 2024
- 10 - તિલક વર્મા વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા, જોહાનિસબર્ગ, 2024
- 10 - ઈશાન કિશન વિરુદ્ધ ન્યૂઝીલેન્ડ, તિરુવનંતપુરમ, 2026
પુરુષોની T20I માં એક ઇનિંગમાં સૌથી વધુ વખત 10 કે તેથી વધુ છગ્ગા ફટકાર્યા છે
- 5 - કરણબીર સિંહ (ઓસ્ટ્રિયા)
- 3 - અભિષેક શર્મા (ભારત)
- 2 - ક્રિસ ગેલ (વેસ્ટ ઈન્ડિઝ)
- 2 - એરોન ફિન્ચ (ઓસ્ટ્રેલિયા)
- 2 - એડ્રિયન ડનબાર (સર્બિયા)
- 2 - કેન્ડલ કાડોવાકી-ફ્લેમિંગ (જાપાન)
T20I મેચોમાં સૌથી ઝડપી અડધી સદી ફટકારનારા બેટ્સમેનો
- 12 - યુવરાજ સિંહ વિરુદ્ધ ઈંગ્લેન્ડ, ડરબન, 2007
- 14 - કોલિન મુનરો વિરુદ્ધ શ્રીલંકા, ઓકલેન્ડ, 2016
- 14 - અભિષેક શર્મા વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ, ગુવાહાટી, 2026
- 15 - ક્વિન્ટન ડી કોક વિરુદ્ધ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, સેન્ચુરિયન, 2023
- 15 - શિવમ દુબે વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ, વિશાખાપટ્ટનમ, 2026
- 15 - અભિષેક શર્મા વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ, વેલિંગ્ટન, 2026
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