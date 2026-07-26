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અભિષેક શર્માએ રચ્યો ઇતિહાસ, આ સિદ્ધિ મેળવનાર પ્રથમ ભારતીય ઓપનિંગ બેટ્સમેન

ઝિમ્બાબ્વે સામે રમાયેલી મેચમાં, અભિષેક શર્માએ એક એવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી જે પહેલાં કોઈ પણ ભારતીય ઓપનિંગ બેટ્સમેન હાંસલ કરી શક્યો ન હતો.

ABHISHEK SHARMA
ABHISHEK SHARMA (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 26, 2026 at 3:57 PM IST

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ABHISHEK SHARMA: ભારતે ઝિમ્બાબ્વે સામે ચાલી રહેલી T20 શ્રેણીની બીજી મેચમાં 90 રનથી વિજય મેળવ્યો. જોકે, ઓપનિંગ બેટ્સમેન અભિષેક શર્મા ફરી એકવાર બેટથી ખાસ પ્રભાવ પાડવામાં નિષ્ફળ ગયો, 8 બોલમાં 8 રન બનાવ્યા બાદ તેણે પોતાની વિકેટ ગુમાવી દીધી. છતાં, તે ભલે બેટથી ચમક્યો ન હોય, પરંતુ તેણે બોલથી ઇતિહાસ રચ્યો. ખરેખર, અભિષેક શર્માએ હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે શાનદાર બોલિંગ કરી, 3 વિકેટ લીધી. આ સિદ્ધિ સાથે, તે T20 મેચમાં 3 વિકેટ લેનાર ભારતનો પ્રથમ ઓપનિંગ બેટ્સમેન બન્યો છે.

અભિષેક શર્માએ ઇતિહાસ રચ્યો

અભિષેક T20I મેચમાં ત્રણ વિકેટ લેનાર ઇતિહાસનો પ્રથમ અને એકમાત્ર ભારતીય ઓપનિંગ બેટ્સમેન બન્યો છે. તેણે રમતના સૌથી ટૂંકા ફોર્મેટમાં ભારતીય ઓપનર દ્વારા શ્રેષ્ઠ બોલિંગ ફિગરનો પોતાનો જ રેકોર્ડ તોડ્યો છે. અભિષેક શર્માએ એવી મેચોમાં વિકેટ લીધી છે જ્યાં તેણે પાંચ વખત ઓપનિંગ બેટિંગ પણ કરી હતી; અન્ય કોઈ ભારતીય ખેલાડીએ બે વાર પણ આ સિદ્ધિ મેળવી નથી.

બે ભારતીયોએ ઓપનિંગ બેટિંગ કરતી વખતે વિકેટ લીધી છે

ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર ઇરફાન પઠાણ અને સચિન તેંડુલકર એકમાત્ર ભારતીય ઓપનિંગ બેટ્સમેન છે જેમણે T20I માં વિકેટ લીધી છે. અત્યાર સુધી, ફક્ત ત્રણ જ એવા કિસ્સાઓ બન્યા છે કે કોઈ ભારતીય ઓપનરે એક T20I મેચમાં બે કે તેથી વધુ વિકેટ લીધી હોય. અભિષેક પહેલા, રમતના કોઈપણ ફોર્મેટમાં ત્રણ વિકેટ લેનાર છેલ્લો ભારતીય ઓપનર વીરેન્દ્ર સેહવાગ હતો; તેણે 2012 માં પ્રખ્યાત સિડની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે ત્રિકોણીય શ્રેણીની મેચ દરમિયાન આ સિદ્ધિ મેળવી હતી.

નોંધનીય છે કે 26 ફેબ્રુઆરી, 2012 ના રોજ, વીરેન્દ્ર સેહવાગે ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ODI મેચ દરમિયાન 9 ઓવરમાં 43 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી હતી; આ તેમના ODI કારકિર્દીનું શ્રેષ્ઠ બોલિંગ પ્રદર્શન પણ હતું. હવે, 14 વર્ષ પછી, અભિષેક શર્માએ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં સમાન સિદ્ધિ હાંસલ કરીને આ ખાસ યાદીમાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું છે. ફરક માત્ર એટલો હતો કે, સેહવાગના શાનદાર પ્રદર્શન છતાં, ભારત તે મેચ જીતી શક્યું ન હતું, જ્યારે અભિષેકની શાનદાર બોલિંગે ટીમ ઈન્ડિયા માટે મોટી જીતનો માર્ગ મોકળો કર્યો હતો.

અભિષેક પાસેથી મોટી ઇનિંગ્સની આશા

ઝિમ્બાબ્વે સામે ચાલી રહેલી ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીમાં અભિષેક શર્મા અત્યાર સુધી ખાસ પ્રભાવ પાડી શક્યો નથી. પહેલી મેચમાં તે 8 બોલમાં માત્ર 1 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. બીજી મેચમાં પણ તેનું બેટ શાંત રહ્યું, જ્યાં તે 8 બોલમાં 8 રન બનાવીને આઉટ થયો. પરિણામે, હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબમાં અભિષેક શર્મા માટે નોંધપાત્ર ઇનિંગ્સ રમવાની અપેક્ષાઓ વધુ રહેશે. જોકે, અહેવાલો અનુસાર, ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચેની ત્રીજી મેચ માટે અભિષેકને આરામ આપવામાં આવી શકે છે, જે 25 વર્ષીય પ્રભસિમરન સિંહ માટે ડેબ્યૂ કરવાનો માર્ગ મોકળો કરી શકે છે. ખરેખર, પ્રભસિમરન આજે વૈભવ સૂર્યવંશી સાથે બેટિંગ શરૂ કરવા માટે મેદાનમાં ઉતરી શકે છે.

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