T20 શ્રેણી પહેલા દક્ષિણ આફ્રિકા માટે ખતરાની ઘંટડી! આ ખેલાડી બન્યો માથાનો દુખાવો
મહેમાન ટીમને એક ભારતીય ખેલાડીથી ડરવાની જરૂર છે, કારણ કે તેના આંકડા મનને ચકરાવે ચડાવી દે તેવા છે.
Published : December 5, 2025 at 1:32 PM IST
હૈદરાબાદ: સૂર્યકુમાર યાદવના નેતૃત્વ હેઠળની ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે પાંચ મેચની T20 શ્રેણી રમવા માટે તૈયાર છે. આ શ્રેણી 9 ડિસેમ્બરથી કટકમાં શરૂ થવાની છે. આ શ્રેણી પહેલા, મુલાકાતી ટીમ માટે ખતરાની ઘંટડી વાગી છે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો એક ખેલાડી ઉત્તમ ફોર્મમાં છે, જે ફક્ત બેટથી જ નહીં પરંતુ બોલથી પણ ધમાલ મચાવી રહ્યો છે.
આ ભારતીય ખેલાડી આફ્રિકા માટે ખતરો બનશે
આ સ્ટાર ખેલાડી બીજું કોઈ નહીં પણ અભિષેક શર્મા છે, જે સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી 2025માં પંજાબ માટે ધમાલ મચાવી રહ્યો છે. અભિષેક ભારતની સ્થાનિક T20 ટુર્નામેન્ટમાં પંજાબનું નેતૃત્વ પણ કરે છે. તે ઓપનિંગ બેટ્સમેન તરીકે ટીમ ઈન્ડિયામાં નિયમિત છે. તેણે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં તેની આક્રમક બેટિંગથી ધ્યાન ખેંચ્યું છે. હવે, તેણે સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં બોલ સાથે પણ તબાહી મચાવી છે.
સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં પંજાબ અને પુડુચેરી વચ્ચેની મેચ ગુરુવાર, 4 ડિસેમ્બરના રોજ રમાઈ હતી. આ મેચમાં અભિષેક શર્માએ બેટિંગમાં સૌપ્રથમ સારું પ્રદર્શન કર્યું. તેણે 9 બોલમાં 377.77 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 34 રન બનાવ્યા. તેની ટીમ, પંજાબે 20 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 192 રન બનાવ્યા. પુડુચેરી 193 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરી રહ્યું હતું ત્યારે અભિષેક શર્મા બોલિંગ કરવા આવ્યો.
તેણે બોલિંગમાં પણ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. અભિષેકે ચાર ઓવર ફેંકી અને 5.75 ના ઇકોનોમી રેટથી 23 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી, જેના કારણે પુડુચેરી 138 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. આ પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન સાથે, તેણે પંજાબને 54 રનથી વિજય અપાવ્યો. આ મેચમાં તેના યોગદાન બદલ તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ મળ્યો.
અભિષેક શર્માના ધમાકેદાર આંકડા
અભિષેકે આ ટુર્નામેન્ટમાં પાંચ મેચમાં 242 રન બનાવ્યા છે, જેમાં એક સદીનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, તેણે ભારત માટે 29 T20 મેચની 28 ઇનિંગ્સમાં 1012 રન બનાવ્યા છે, જેમાં બે સદી અને છ અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તે વિશ્વનો નંબર વન T20 બેટ્સમેન છે, પરંતુ હવે દક્ષિણ આફ્રિકા તેની બોલિંગથી પણ સાવચેત રહેશે.
દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ભારતની T20I ટીમ
સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), શુભમન ગિલ (વાઈસ-કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, જિતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), જસપ્રિત બુમરાહ, વરુણ ચક્રવર્તી, અર્શદીપ સિંહ, કુલદિપ યાદવ, હર્ષિત રાણા, વોશિંગટન સુંદર.
