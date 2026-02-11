અભિષેક શર્મા હોસ્પિટલમાંથી ડિસ્ચાર્જ, પણ શું તે નામિબિયા સામે રમશે? તિલક વર્માએ આપી મોટી અપડેટ
ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ઓપનર અભિષેક શર્માની તબિયત બગડતા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ હવે તેને રજા આપવામાં આવી છે.
Published : February 11, 2026 at 8:43 PM IST
ABHISHEK SHARMA DISCHARGED: અભિષેક શર્મા તાજેતરમાં બીમાર પડ્યો હતો, જેના કારણે ટીમ ઈન્ડિયામાં ભારે તણાવ ફેલાયો હતો. આ દરમિયાન, સમાચાર આવ્યા છે કે તે હવે સ્વસ્થ છે અને તેને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી છે. ગુરુવારે ટીમ ઈન્ડિયા તેની આગામી મેચ રમશે તે પહેલાં, કેટલાક સારા સમાચાર આવ્યા છે, જેનાથી ભારતીય ટીમનો આત્મવિશ્વાસ વધ્યો છે. જોકે, તે રમશે કે નહીં તે પછીથી નક્કી કરવામાં આવશે.
તિલક વર્માએ મીડિયાને મળીને ખુશખબર શેર
ભારતીય ટીમ 12 ફેબ્રુઆરી, ગુરુવારના રોજ દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026ની પોતાની બીજી મેચ રમશે. એક દિવસ પહેલા, સ્ટાર બેટ્સમેન તિલક વર્માએ મીડિયાને મળીને ખુશખબર શેર કરી હતી. તિલક વર્માએ જણાવ્યું હતું કે અભિષેક શર્માને આજે, બુધવારે રજા આપવામાં આવી છે. જોકે, મેચના દિવસે, કાલે નક્કી થશે કે તે રમશે કે નહીં. અભિષેક શર્માને પેટમાં ઈન્ફેક્શન થતા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો.
Tilak Varma provides an important update on #AbhishekSharma.— Star Sports (@StarSportsIndia) February 11, 2026
Wishing him a speedy recovery! 🙌
Watch ICC Men’s #T20WorldCup 👉 #INDvNAM | THU, 12 FEB, 6 PM pic.twitter.com/PrdmATeK6t
તિલક વર્માએ ભારત-પાકિસ્તાન મેચ પર વાત કરી
દરમિયાન, ભારતીય ટીમ 12 ફેબ્રુઆરીએ દિલ્હીમાં નામિબિયા સામે રમશે અને પછી કોલંબો માટે રવાના થશે, જ્યાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મેચ રમાશે. આ મેચ વિશે પૂછવામાં આવતા, તિલક વર્માએ કહ્યું કે ટીમ આ મેચમાં રમવા માટે ઉત્સાહિત છે અને તેના માટે પહેલેથી જ તૈયાર હતી. જ્યારે અમને સમાચાર મળ્યા કે પાકિસ્તાની ટીમ રમવા માટે તૈયાર છે, ત્યારે અમે મેચ માટે ઉત્સાહિત થઈ ગયા.
અભિષેક એક્સ-ફેક્ટર સાબિત થઈ શકે છે. ટીમ ઈન્ડિયાની જીતમાં અભિષેકે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે. તે આવતાની સાથે જ આક્રમક ઓપનિંગ વલણ અપનાવે છે, જેનાથી વિરોધી ટીમ પર શરૂઆતથી જ દબાણ આવી જાય છે. દરમિયાન, ભારત અને યુએસએ વચ્ચેની પહેલી મેચમાં, તે ખાતું ખોલ્યા વિના શૂન્ય રને આઉટ થઈ ગયો હતો. ત્યારબાદ ટીમ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગઈ હતી. જોકે, કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે ટીમને મુશ્કેલીમાંથી બચાવવા માટે લડાયક ઇનિંગ્સ રમી અને ત્યારબાદ મેચ જીતી. અભિષેક શર્માની ભાગીદારી અંગે કેપ્ટન સૂર્યા શું નિર્ણય લે છે તે જોવાનું બાકી છે.
આ પણ વાંચો: