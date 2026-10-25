અભિષેક શર્માએ ઈતિહાસ રચ્યો, એક વર્ષમાં 1,000થી વધુ T20I રન બનાવનાર પ્રથમ ભારતીય ઓપનર
ભારતીય ઓપનર અભિષેક શર્માએ ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની બીજી T20Iમાં 27 રનની ઇનિંગ રમીને ઇતિહાસ રચ્યો.
Published : October 25, 2026 at 3:19 PM IST
અભિષેક શર્માએ ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાયેલી બીજી T20I મેચમાં ઇતિહાસ રચ્યો. તેણે 27 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમીને ટીમ ઇન્ડિયાને મજબૂત શરૂઆત અપાવી, ભારતની જીતનો પાયો નાખવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી. આ સાથે, અભિષેકે ઇતિહાસના પાનામાં પોતાનું નામ અંકિત કરી લીધું છે. તે 1,000 થી વધુ T20I રન બનાવનાર પ્રથમ ભારતીય ઓપનર બન્યો. અભિષેક શર્માએ મેચમાં વધુ એક રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો.
અભિષેક શર્માએ ઇતિહાસ રચ્યો
ન્યૂઝીલેન્ડ સામે 27 રનની ઇનિંગ રમીને, અભિષેક શર્માએ 2026 માં 1000 થી વધુ રન બનાવવાનો સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યો છે. આ સાથે, અભિષેકે ઇતિહાસના ઇતિહાસમાં પોતાનું નામ નોંધી લીધું છે. આ પહેલા કોઈ પણ ભારતીય ઓપનર એક જ વર્ષમાં 1000 થી વધુ રન બનાવી શક્યો ન હતો. તેણે વીરેન્દ્ર સેહવાગ અને રોહિત શર્મા સહિતના ઘણા દિગ્ગજ ઓપનરોને પાછળ છોડી દીધા.
1000 T20I runs and counting for #TeamIndia opener Abhishek Sharma in 2026 👏👏 Live - https://t.co/FZtUFIFWS2 #NZvIND https://t.co/CXo6bMNG5k— BCCI (@BCCI) October 24, 2026
અભિષેક શર્માએ 2026 માં 36 T20I મેચ રમી છે અને 1,012 રન બનાવ્યા છે. તેની સરેરાશ 28.91 છે અને તેણે 199.60 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ કરી છે. અભિષેકે આ વર્ષે 8 અડધી સદી અને 1 સદી ફટકારી છે. તે આ વર્ષે સૌથી વધુ રન બનાવનારાઓમાં ઈશાન કિશન પછી બીજા ક્રમે છે, જેણે 35 મેચમાં 1,159 રન બનાવ્યા છે.
અભિષેક શર્મા પાવરપ્લેનો રાજા બન્યો
અભિષેક શર્માએ ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની બીજી T20Iમાં છગ્ગો ફટકારીને ઇતિહાસના પાનામાં પોતાનું નામ અંકિત કરી દીધું. તે પાવરપ્લેમાં 100 છગ્ગા ફટકારનાર પ્રથમ ખેલાડી બન્યો. અગાઉ, વિશ્વના કોઈ પણ બેટ્સમેન T20I ક્રિકેટના પાવરપ્લેમાં 100 થી વધુ છગ્ગા ફટકારી શક્યો ન હતો. વધુમાં, અભિષેક શર્મા એક જ વર્ષમાં 1,000 થી વધુ T20I રન બનાવનાર ત્રીજો ભારતીય બેટ્સમેન બન્યો.
સૂર્યકુમાર યાદવે 2022માં 1164 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે ઈશાન કિશને 2026માં અત્યાર સુધીમાં 1159 રન બનાવ્યા છે. અભિષેક 1000+ રનનો આંકડો પાર કરનાર ત્રીજો બેટ્સમેન છે.
ભારતે બીજી T20I મેચ જીતી
બીજી T20I મેચમાં ન્યૂઝીલેન્ડે ભારત સામે 181 રનનો લક્ષ્યાંક મૂક્યો હતો. અભિષેક શર્માએ 27 રન બનાવ્યા, જ્યારે સંજુ સેમસન 14 રન બનાવી શક્યો. શ્રેયસ અય્યર, વૈભવ સૂર્યવંશી અને અક્ષર પટેલ વહેલી વિકેટ ગુમાવી બેઠા હતા. મેચ મુશ્કેલ તબક્કામાં પહોંચી ત્યારે તિલક વર્મા અને નમન ધીરે સારી બેટિંગ કરી; નમને 17 બોલમાં 31 રન બનાવ્યા. તે આઉટ થયા બાદ, તિલકે નીતિશ કુમાર રેડ્ડી સાથે ભાગીદારી કરી. તિલક 51 રન બનાવીને અને નીતિશ 26 રન બનાવીને અણનમ રહ્યા, જેમણે ટીમ ઈન્ડિયાને બીજી T20I મેચમાં 4 વિકેટથી જીત અપાવી.
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