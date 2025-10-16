અભિષેક અને મંધાનાએ જીત્યો ICC એવોર્ડ, જાણો કયા ખેલાડીઓને હરાવીને ખિતાબ જીત્યો
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના સ્ટાર બેટ્સમેન અભિષેક શર્મા અને સ્મૃતિ મંધાનાએ સપ્ટેમ્બર 2025 માટે ICC પ્લેયર ઓફ ધ મન્થનો એવોર્ડ જીત્યો છે.
હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ માટે ગુરુવારે મોટા સમાચાર આવ્યા. ભારતીય પુરુષ ક્રિકેટ ટીમના ડાબોડી બેટ્સમેન અભિષેક શર્મા અને ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની ડાબોડી ઓપનર સ્મૃતિ મંધાનાએ ICC પ્લેયર ઓફ ધ મન્થનો એવોર્ડ જીત્યો. સપ્ટેમ્બરમાં બેટથી તેમના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન માટે બંનેએ આ એવોર્ડ મેળવ્યો.
અભિષેક શર્માએ પ્લેયર ઓફ ધ મન્થનો એવોર્ડ જીત્યો
એશિયા કપમાં તેના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનના આધારે, ભારતીય ઓપનર અભિષેક શર્માએ સપ્ટેમ્બર 2025 માટે ICC મેન્સ પ્લેયર ઓફ ધ મન્થનો એવોર્ડ જીત્યો. તેણે ટીમના સાથી કુલદીપ યાદવ અને ઝિમ્બાબ્વેના બ્રાયન બેનેટને હરાવીને આ એવોર્ડ જીત્યો. 25 વર્ષીય ખેલાડી એશિયા કપમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી તરીકે સમાપ્ત થયો, તેણે સાત T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 314 રન બનાવ્યા.
અભિષેકે પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટનો એવોર્ડ જીત્યો. તેણે ટુર્નામેન્ટમાં ત્રણ અડધી સદી ફટકારી, સરેરાશ 44.85 અને 200 ના અસાધારણ સ્ટ્રાઇક રેટથી. અભિષેકે ભારતની ગ્રુપ-સ્ટેજ જીતમાં પાકિસ્તાન સામે 75 રન બનાવ્યા હતા અને તે પહેલાં, તેણે બાંગ્લાદેશ સામે 74 રનની ઝડપી ઇનિંગ રમી હતી.
એવોર્ડ મેળવ્યા બાદ અભિષેકે શું કહ્યું તે અહીં છે
ICC પ્લેયર ઓફ ધ મન્થ એવોર્ડ મેળવ્યા બાદ, અભિષેક શર્માએ કહ્યું, "આ ICC એવોર્ડ જીતવો ખૂબ જ સારો લાગે છે, અને મને ખુશી છે કે મને કેટલીક મહત્વપૂર્ણ મેચોમાં તે મળ્યો જ્યાં હું અમને જીતવામાં મદદ કરી શક્યો. મને એવી ટીમનો ભાગ બનવાનો ગર્વ છે જે સૌથી મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં પણ જીતી શકે છે. હું ટીમ મેનેજમેન્ટના માર્ગદર્શન માટે અને મારા બધા સાથી ખેલાડીઓના સમર્થન માટે આભાર માનું છું. હું આ એવોર્ડ માટે મને પસંદ કરનાર પેનલનો પણ આભારી છું."
સ્મૃતિ મંધાનાને પ્લેયર ઓફ ધ મન્થનો એવોર્ડ પણ મળ્યો
ભારતની ઉપ-કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાનાને સપ્ટેમ્બર 2025 માટે ICC મહિલા પ્લેયર ઓફ ધ મન્થ તરીકે પસંદ કરવામાં આવી છે. મંધાનાએ પાકિસ્તાનની સિદ્રા અમીન અને દક્ષિણ આફ્રિકાની તઝમિન બ્રિટ્સથી આગળ આ એવોર્ડ જીત્યો હતો. મંધાનાએ ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. તેણીએ બે યાદગાર સદી ફટકારી, જેના કારણે તેણીને પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝનો એવોર્ડ મળ્યો.
આ મહિને ચાર ODI મેચોમાં, મંધાનાએ 77 ની અવિશ્વસનીય સરેરાશ અને 135.68 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 308 રન બનાવ્યા. ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની શ્રેણી-નિર્ણાયક મેચમાં તેણીનું શાનદાર પ્રદર્શન પ્રકાશિત થયું, જ્યારે તેણીએ 50 બોલમાં સદી ફટકારી, જે મહિલા ODI ઇતિહાસમાં બીજી સૌથી ઝડપી સદી પણ હતી. મંધાના પહેલાથી જ આ ફોર્મેટમાં ઓસ્ટ્રેલિયાની મેગ લેનિંગ પછી સંયુક્ત રીતે બીજા ક્રમે સૌથી વધુ સદી (13) બનાવી ચૂકી છે.
એવોર્ડ જીત્યા બાદ મંધાનાએ ખુશ વ્યક્ત કરી
પુરસ્કાર પ્રાપ્ત કર્યા બાદ, મંધાનાએ કહ્યું, "સપ્ટેમ્બર માટે ICC મહિલા ખેલાડી ઓફ ધ મન્થનો એવોર્ડ પ્રાપ્ત કરીને હું ખરેખર સન્માનિત છું. આવી માન્યતા મને એક ખેલાડી તરીકે વિકાસ અને વિકાસ માટે પ્રેરણા આપે છે. આ સન્માન અમે સામૂહિક રીતે એક ટીમ તરીકે જે સમર્થન, વિશ્વાસ અને પ્રયત્નો કરીએ છીએ તેને પણ પ્રતિબિંબિત કરે છે." "મારું લક્ષ્ય હંમેશા મારું શ્રેષ્ઠ આપવાનું અને ટીમ માટે મેચ જીતવાનું રહ્યું છે. હું આવનારી તકોનો મહત્તમ ઉપયોગ કરવા અને આગામી મેચોમાં ભારતને યાદગાર જીત પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરવા માટે ઉત્સુક છું."
