અભિષેક શર્માએ રચ્યો ઇતિહાસ, પહેલી ટી20 મેચમાં 2 વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડ્યા
ન્યૂઝીલેન્ડ સામે પહેલી ટી20 મેચમાં અભિષેકે માત્ર બે વિશ્વ રેકોર્ડ તોડ્યા જ નહીં પરંતુ ટી20 ક્રિકેટમાં પણ એક ખાસ સ્થાન મેળવ્યું.
Published : January 22, 2026 at 1:18 PM IST
ABHISHEK SHARAMA RECORD: નાગપુરમાં રમાયેલી પહેલી ટી20 મેચમાં યુવા સ્ટાર બેટ્સમેન અભિષેક શર્માએ ઇતિહાસ રચ્યો. ન્યૂઝીલેન્ડના બોલરો સામે પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગથી અભિષેકે માત્ર બે વિશ્વ રેકોર્ડ તોડ્યા જ નહીં પરંતુ ટી20 ક્રિકેટમાં પણ એક ખાસ સ્થાન મેળવ્યું. આ મેચમાં અભિષેકે માત્ર 22 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી અને ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં ભારતીય ખેલાડી દ્વારા સૌથી ઝડપી અડધી સદીનો રેકોર્ડ બનાવ્યો. અગાઉ, આ રેકોર્ડ કેએલ રાહુલ (ઓકલેન્ડ, 2020) અને રોહિત શર્મા (હેમિલ્ટન, 2020) ના નામે 23 બોલમાં હતો.
અભિષેક શર્માએ 22 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી, 25 બોલ કે તેથી ઓછા સમયમાં સૌથી વધુ T20I અડધી સદીનો નવો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો. આ તેની સતત આઠમી T20I સિદ્ધિ હતી, જેણે ફિલ સોલ્ટ, સૂર્યકુમાર યાદવ અને એવિન લુઇસને પાછળ છોડી દીધા, જેમણે અગાઉ સાત વખત આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી.
Destruction. Carnage. 𝗠𝗿. 𝗠𝗔𝗫𝗜𝗠𝗨𝗠. 🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) January 21, 2026
Abhishek Sharma was at his ruthless best tonight, smashing records and clearing the ropes at will! 👌🏻👍🏻#INDvNZ | 1st T20I | LIVE NOW 👉 https://t.co/o7KbRwpZwK pic.twitter.com/l0Ex1DWq0d
25 બોલ કે તેથી ઓછા સમયમાં સૌથી વધુ T20I અડધી સદી
- 8 - અભિષેક શર્મા
- 7 - ફિલ સોલ્ટ
- 7 - સૂર્યકુમાર યાદવ
- 7 - એવિન લેવિસ
અડધી સદી ફટકાર્યા પછી, અભિષેકે તેની બેટિંગ ગતિ વધારી અને સદીનું લક્ષ્ય રાખ્યું. આ પ્રક્રિયામાં, તેણે 82 રન બનાવીને T20 ક્રિકેટમાં 5000 રન પૂરા કર્યા. આ સાથે, તે T20 ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં સૌથી ઓછા બોલમાં 5000 રન બનાવનાર વિશ્વનો પ્રથમ બેટ્સમેન બન્યો. તેણે આ સિદ્ધિ માત્ર 2898 બોલમાં હાંસલ કરી. આ રીતે, તેણે વેસ્ટ ઇન્ડીઝના ઓલરાઉન્ડર આન્દ્રે રસેલનો વિશ્વ રેકોર્ડ તોડ્યો, જેણે 2942 બોલમાં આ સિદ્ધિ મેળવી હતી.
💥💥💥💥— Star Sports (@StarSportsIndia) January 21, 2026
Fastest fifty by an Indian against New Zealand and it’s none other than 𝗠𝗿. 𝗠𝗔𝗫𝗜𝗠𝗨𝗠, Abhishek Sharma! 🔥👌🏻
Will he keep going & reach the three figure mark? 👍🏻 OR 👎🏻#INDvNZ | 1st T20I | LIVE NOW 👉 https://t.co/o7KbRwpZwK pic.twitter.com/vv0PmdeI1l
T20 ક્રિકેટમાં સૌથી ઓછા બોલમાં 5000 રન બનાવનારા
- 2898- અભિષેક શર્મા
- 2942- આન્દ્રે રસેલ
- 3127- ટિમ ડેવિડ
- 3196- વિલ જેક્સ
- 3239- ગ્લેન મેક્સવેલ
અભિષેકની ધમાકેદાર ઇનિંગ્સ અને અંતિમ ઓવરોમાં રિંકુ સિંહની વિસ્ફોટક ઇનિંગ્સના સહારે, ટીમ ઇન્ડિયાએ 20 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને 238 રનનો સ્કોર બનાવ્યો. ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીયમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામે આ ભારતનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો ટીમ સ્કોર છે. અભિષેકે 35 બોલમાં 5 ચોગ્ગા અને 8 છગ્ગાની મદદથી 84 રન બનાવ્યા, જ્યારે રિંકુ સિંહે 20 બોલમાં 44 રન બનાવ્યા. રિંકુએ તેની ઇનિંગ્સમાં 3 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગા ફટકાર્યા.
