જેલમાંથી છૂટ્યા બાદ અભિષેક પોરેલનું શાનદાર પ્રદર્શન, મેદાન પર થયો ભાવુક
અભિષેક પોરેલ 2026-27 રણજી ટ્રોફીમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. તેણે દિલ્હી સામેની તેની પહેલી જ મેચમાં સદી ફટકારી હતી. ત્યારબાદ તે ભાવુક થઈ ગયો.
Published : October 12, 2026 at 8:40 PM IST
ABHISHEK POREL CENTURY: રણજી ટ્રોફી 11 ઓક્ટોબરથી શરૂ થઈ હતી. આ મેચ બંગાળ અને દિલ્હી વચ્ચે રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં બંગાળ અત્યાર સુધી દિલ્હી પર દબાણ બનાવી રહ્યું છે. બંગાળ માટે મોહમ્મદ શમીએ શાનદાર બોલિંગ કરી હતી, અને પછી બેટિંગ કરવા આવેલા અભિષેક પોરેલે શાનદાર બેટિંગ કરી અને સદી ફટકારી. પોરેલને તાજેતરમાં જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યો હતો.
અભિષેક પોરેલને જાતીય શોષણ અને ગુનાહિત ધાકધમકી માટે જેલમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો. તેણે 36 દિવસ જેલમાં વિતાવ્યા. તે બંગાળ ટીમમાં પાછો ફર્યો અને તેની પહેલી મેચમાં સદી ફટકારી. આ પછી પોરેલ રડી પડ્યો. 24 વર્ષીય પોરેલે બંગાળ માટે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. બીજા દિવસની રમતના અંતે તે અણનમ રહ્યો. તેણે 161 બોલમાં 114 રન બનાવ્યા છે. તેણે 13 ચોગ્ગા અને એક છગ્ગો પણ ફટકાર્યો છે.
બંગાળે 64 રનની લીડ મેળવી
દિલ્હીએ પ્રથમ બેટિંગ કરતા 77.3 ઓવરમાં 240 રન બનાવ્યા. દિલ્હી તરફથી રીતિક શોકીને 98 બોલમાં 56 રન બનાવ્યા. આયુષ દોસેજાએ પણ 92 બોલમાં 45 રન બનાવ્યા.
Abhishek Porel hits a century in the Ranji Trophy amid rape allegations against him. Let the investigation take its course, but the cricket world is watching closely. #RanjiTrophy https://t.co/GAkZnpGT7x— Mufaddal Atif (@MufaddalAtif) October 12, 2026
આ મેચમાં બંગાળ તરફથી મોહમ્મદ શમી શાનદાર પ્રદર્શન કરનાર હતો. તેણે શાનદાર બોલિંગ કરી. તેણે 17.3 ઓવર ફેંકી, ચાર બેટ્સમેનોને આઉટ કર્યા. તેણે સૌથી વધુ ઓવર ફેંકી અને સૌથી વધુ ઇકોનોમી બોલિંગ કરી. તેણે 1.71 ના ઇકોનોમી રેટથી રન આપ્યા, જેમાં નવ મેડન ઓવરનો પણ સમાવેશ થાય છે. તેણે ટીમ ઇન્ડિયામાં વાપસી માટે પોતાનો દાવો પણ રજૂ કર્યો છે. તેને ટૂંક સમયમાં ભારતીય ટીમમાં કોલ-અપ માટે વિચારી શકાય છે.
અભિષેક પોરેલની શાનદાર કારકિર્દી
અભિષેક પોરેલે અત્યાર સુધીમાં 32 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચોમાં 31.28 ની સરેરાશથી 1408 રન બનાવ્યા છે. તેમણે 12 અડધી સદી ફટકારી છે, જેમાં એક સદીનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, 23 લિસ્ટ A મેચોમાં તેમણે 43.84 ની સરેરાશથી 833 રન બનાવ્યા છે. પોરેલે 61 T20 મેચોમાં 1590 રન પણ બનાવ્યા છે.
તે IPL 2026 માં દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે રમ્યો હતો. તે સિઝનમાં રમાયેલી ચાર મેચોમાં તેણે 108 રન બનાવ્યા હતા. વધુમાં, IPL 2025 માં, તેમણે 13 મેચોમાં 13 ઇનિંગ્સમાં 301 રન બનાવ્યા હતા.
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