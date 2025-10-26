KKR માં મુખ્ય કોચની ભૂમિકામાં જોવા મળશે આ સ્ટાર ક્રિકેટર

ETV Bharat / sports

શાહરૂખ ખાનની ટીમ કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ તેમના કોચિંગ સ્ટાફમાં મોટા ફેરફાર માટે તૈયાર છે. ટીમને ટૂંક સમયમાં નવો મુખ્ય કોચ મળી શકે છે.

અભિષેક નાયર અને ગૌતમ ગંભીર
અભિષેક નાયર અને ગૌતમ ગંભીર (AFP)
October 26, 2025

હૈદરાબાદ: IPL 2026 ની શરૂઆત પહેલા, કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે એક મોટો ફેરફાર કર્યો છે. ત્રણ વખત ચેમ્પિયન KKR એ નવા મુખ્ય કોચની નિમણૂક કરી છે. આ કોચ બીજું કોઈ નહીં પણ અભિષેક નાયર છે, જે અગાઉ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ માટે સહાયક કોચ તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે.

KKR માં અભિષેક નાયર કોનું સ્થાન લેશે?

વિવિધ મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, KKR એ મુખ્ય કોચ ચંદ્રકાંત પંડિતથી અલગ થવાનો નિર્ણય લીધો છે, અને ટીમે હવે તેમનો વિકલ્પ શોધી લીધો છે. અભિષેક નાયર આ રેસમાં સૌથી આગળ હોય તેવું લાગે છે. KKR ગમે ત્યારે કોચ તરીકે તેમની નિમણૂકની જાહેરાત કરી શકે છે.

નાયર અગાઉ KKR સાથે કામ કરી ચૂક્યા છે.

અભિષેક નાયર 2018 થી કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ મેનેજમેન્ટનો ભાગ છે. તેમણે 2018 થી 2024 સુધી સહાયક કોચ તરીકે સેવા આપી હતી. ત્યારબાદ તેઓ ગૌતમ ગંભીર હેઠળ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમમાં જોડાયા હતા. જોકે, ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ દરમિયાન કોચ તરીકે તેમનું પ્રદર્શન નબળું રહ્યું હતું, જેના કારણે તેમને દૂર કરવામાં આવ્યા હતા.

તેમણે આ અગ્રણી ખેલાડીઓને તાલીમ આપી છે.

તેઓ હવે KKR માં નવી ભૂમિકામાં જોવા મળશે. અગાઉ, તેઓ શાહરૂખ ખાનની ટીમ, ત્રિનબાગો નાઈટ રાઈડર્સ ના મુખ્ય કોચ તરીકે સેવા આપી હતી. નાયરે રોહિત શર્મા, કેએલ રાહુલ, રિંકુ સિંહ, દિનેશ કાર્તિક, વરુણ ચક્રવર્તી અને અંગક્રિશ રઘુવંશી જેવા ખેલાડીઓને કોચિંગ આપ્યું છે.

નાયરની ક્રિકેટ કારકિર્દી કેવી રહી?

તેમણે ભારત માટે ક્રિકેટ પણ રમી છે. અભિષેકે ભારત માટે ફાસ્ટ બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર તરીકે ત્રણ વનડે રમી છે. આ સમય દરમિયાન, તેમણે એક ઇનિંગમાં સાત બોલનો સામનો કર્યો અને કોઈ રન બનાવ્યો નહીં. તેમણે એક ઇનિંગમાં 18 બોલ પણ ફેંક્યા, 17 રન આપ્યા અને કોઈ વિકેટ લીધી નહીં. તેમણે 60 આઈપીએલ મેચ રમી છે, જેમાં 672 રન બનાવ્યા છે અને નવ વિકેટ લીધી છે.

