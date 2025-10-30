IPL 2026: અભિષેક નાયરની IPL માં વાપસી, KKR એ આપી મોટી જવાબદારી
કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ દ્વારા અભિષેક નાયરને મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. તેઓ 2026 ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) સુધી આ ભૂમિકામાં રહેશે.
Published : October 30, 2025 at 6:10 PM IST
હૈદરાબાદ: IPL 2026 પહેલા, કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR) એ અભિષેક નાયરને તેમના મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. KKR એ તેમના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સ પર એક પોસ્ટ દ્વારા નાયરની નિમણૂકની પુષ્ટિ કરી.
અભિષેક નાયર KKR ના મુખ્ય કોચ બન્યા
અભિષેક નાયર ગુરુવારે KKR સાથે મુખ્ય કોચની ભૂમિકા માટે તમામ જરૂરી કાગળો પૂર્ણ કર્યા. કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે આજે સાંજે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા તેમની નિમણૂકની જાહેરાત કરી. નાયરે રોહિત શર્મા, કેએલ રાહુલ, રિંકુ સિંહ, દિનેશ કાર્તિક, વરુણ ચક્રવર્તી અને અંગક્રિશ રઘુવંશી જેવા ખેલાડીઓને કોચિંગ આપ્યું છે.
નાયર ચંદ્રકાંત પંડિતનું સ્થાન લેશે
નાયર ભારતીય ટીમના સહાયક કોચ તરીકે સેવા આપી હતી અને 2025 ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી જીતનાર સપોર્ટ સ્ટાફનો ભાગ હતા. તેઓ KKRમાં ચંદ્રકાંત પંડિતનું સ્થાન લેશે. ટીમ 2025 IPL પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય ન થઈ શકવાથી KKR એ ચંદ્રકાંત પંડિત સાથે અલગ થવાનો નિર્ણય લીધો.
WPL માં પણ કોચની ભૂમિકામાં
અભિષેક નાયર મહિલા પ્રીમિયર લીગ (WPL) માં UV વોરિયર્સ (UPW) ના મુખ્ય કોચ પણ છે. જુલાઈ 2025 માં જોન લુઇસના ગયા પછી તેમણે આ ભૂમિકા સંભાળી હતી. નાયર હવે T20 ફ્રેન્ચાઇઝ લીગમાં બે અલગ અલગ ટીમોના મુખ્ય કોચ તરીકે સેવા આપશે.
અભિષેક નાયરની ક્રિકેટ કારકિર્દી
નાયર ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ માટે ક્રિકેટ પણ રમ્યા છે. તેમણે ફાસ્ટ બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર તરીકે ત્રણ ODI રમ્યા છે. એક ઇનિંગમાં, નાયરે સાત બોલનો સામનો કર્યો અને કોઈ રન બનાવ્યો નહીં. બીજી ઇનિંગમાં, તેમણે 18 બોલ બોલ ફેંક્યા, 17 રન આપ્યા અને કોઈ વિકેટ લીધી નહીં. તેમણે 60 IPL મેચ રમી છે, જેમાં 672 રન બનાવ્યા છે અને નવ વિકેટ લીધી છે.
