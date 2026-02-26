ETV Bharat / sports

ઝિમ્બાબ્વે મેચ પહેલા અભિષેક અને અક્ષર ભોલે બાબાના શરણે, ભારત માટે આજે મેચ જીતવી જરુરી

ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં ઝિમ્બાબ્વે સામેની મેચ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાના બે ખેલાડીઓએ ભગવાન શિવના આશીર્વાદ લીધા હતા.

અભિષેક અને અક્ષર (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 26, 2026 at 4:11 PM IST

ABHISHEK AND AXAR VISITED MARUNDEESWARAR: ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે 2026 T20 વર્લ્ડ કપ સુપર 8 મેચ 26 ફેબ્રુઆરીએ ચેન્નાઈના એમએ ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ બંને ટીમો માટે કરો યા મરો જેવી મેચ છે, અને ટીમ ઈન્ડિયા કોઈ કસર છોડવા માટે કટિબદ્ધ છે. "મેન ઇન બ્લુ" ના બે સ્ટાર ખેલાડીઓએ આ મહત્વપૂર્ણ મેચ પહેલા ભગવાનનું શરણ લીધું.

અભિષેક અને અક્ષર ભગવાનના લીધા આશીર્વાદ

ટીમ ઈન્ડિયાના ઓપનર અભિષેક શર્મા અને ઉપ-કપ્તાન અક્ષર પટેલે 26 ફેબ્રુઆરીની વહેલી સવારે ચેન્નાઈ નજીક તિરુવન્મિયુરમાં પ્રખ્યાત મરુન્ડીશ્વર મંદિરની મુલાકાત લીધી હતી અને પ્રાર્થના કરી હતી અને ભગવાન શિવના આશીર્વાદ માંગ્યા હતા. બંને ખેલાડીઓનો એક ફોટો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

ટીમ ઈન્ડિયાની મંદિર મુલાકાત

ટીમ ઈન્ડિયાના ખેલાડીઓ અને કોચ ઘણીવાર આંતરરાષ્ટ્રીય મેચો પહેલા મંદિરોની મુલાકાત લે છે. T20 વર્લ્ડ કપ 2026 શ્રેણી દરમિયાન, જ્યારે મેચ ઈન્દોરમાં યોજાવાની હતી, ત્યારે વિરાટ કોહલી અને કુલદીપ યાદવે ઉજ્જૈનના મહાકાલ મંદિરમાં પૂજા કરી હતી. મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે ગુવાહાટીના કામાખ્યા મંદિરની પણ મુલાકાત લીધી હતી. કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ, જે પોતે એક ધાર્મિક વ્યક્તિ છે, તેમણે ભગવાન બાલાજીના આશીર્વાદ મેળવવા માટે તેમની પત્ની દેવીશા શેટ્ટી સાથે ઘણી વખત તિરુપતિ મંદિરની મુલાકાત લીધી છે.

ભારત માટે આજે મેચ જીતવી જરુરી

ચેન્નાઈના ઐતિહાસિક ચેપોક સ્ટેડિયમ ખાતે ઝિમ્બાબ્વે સામે ટીમ ઈન્ડિયાનો જીતવો જ જોઈએ એવી મેચ છે, કારણ કે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની હારને કારણે મેન ઇન બ્લુ ટીમને મોટો ફટકો પડ્યો છે. વધુમાં, ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકો પણ ગુરુવારે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે હારી જાય તે માટે પ્રાર્થના કરશે, જેનાથી ભારતનો સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશનો માર્ગ સરળ બનશે.

