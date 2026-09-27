અભય સિંહ એશિયન ગેમ્સમાં ગોલ્ડ મેડલ ચૂક્યો, પરંતુ સ્ક્વોશમાં સિલ્વર જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો
અભય સિંહે 2026 એશિયન ગેમ્સમાં મેન્સ સિંગલ્સ સ્ક્વોશ ઇવેન્ટમાં સિલ્વર મેડલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો.
Published : September 27, 2026 at 5:02 PM IST
ASIAN GAMES 2026: ભારતના અભય સિંહે એશિયન ગેમ્સ 2026 માં મેન્સ સિંગલ્સ સ્ક્વોશ ઇવેન્ટમાં સિલ્વર મેડલ જીતીને દેશનું ગૌરવ વધાર્યું. તે મલેશિયાના ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન એનજી ઇઆન યેઓ સામે ફાઇનલમાં હારી ગયો. એનજી ઇઆન યેઓએ અભયને સતત ત્રણ ગેમમાં 11-9, 11-5 અને 11-5 થી હરાવીને સતત બીજી વખત ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. જોકે અભયનું ગોલ્ડ જીતવાનું સ્વપ્ન પૂરું ન થઈ શક્યું, પરંતુ તેનો સિલ્વર મેડલ પણ ભારત માટે એક મોટી સિદ્ધિ છે.
અભયે ફાઇનલમાં જોરદાર ટક્કર આપી
ફાઇનલમાં, અભય સિંહે શરૂઆતથી જ શાનદાર રમત રમી. તેણે પહેલી ગેમમાં એનજી ઇઆન યેઓને જોરદાર પડકાર ફેંક્યો. એક સમયે, અભય 7-8 થી પાછળ હતો, પરંતુ તેણે કેટલાક શાનદાર શોટ સાથે વાપસી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. જોકે, મલેશિયન ખેલાડીએ દબાણ જાળવી રાખ્યું અને પહેલી ગેમ 11-9 થી જીતી લીધી. બીજી ગેમમાં, એનજી ઇઆન યેઓએ અભય પર વધુ દબાણ બનાવ્યું. અભયે કેટલાક સારા પોઈન્ટ મેળવ્યા, પરંતુ મલેશિયન ખેલાડીએ પોતાની લીડ જાળવી રાખી અને બીજી ગેમ 11-5 થી જીતીને 2-0 ની લીડ મેળવી. ત્રીજી ગેમમાં, અભયે શાનદાર શરૂઆત કરી. તેણે 4-2 ની લીડ મેળવી, ગોલ્ડ મેડલની આશાઓ વધારી. ત્યારબાદ તેણે સ્કોર 5-4 પર લઈ ગયો, પરંતુ એનજી ઇઆન યેઓએ પોતાનો અનુભવ બતાવતા, વાપસી કરી. તેણે સતત ત્રીજી ગેમ 11-5 થી જીતી, મેચ સુરક્ષિત કરી.
Silver for Abhay 🥈— Olympic Khel ™ (@OlympicKhel) September 27, 2026
India's Abhay Singh finishes his #AichiNagoya2026 campaign with a silver medal in squash men's singles. 👏 pic.twitter.com/PfijjpXDMM
સેમિ-ફાઇનલમાં પાકિસ્તાની ખેલાડીને હરાવ્યો
ફાઇનલ પહેલા, અભય સિંહે પાકિસ્તાનના મુહમ્મદ ઇરફાનને 3-0 થી હરાવ્યો. અભયે પહેલી ગેમ 11-3 થી જીતી. બીજી ગેમમાં ઇરફાને મજબૂત પડકાર આપ્યો, પરંતુ અભયે પોતાનો સંયમ જાળવી રાખ્યો અને 12-10 થી રમત જીતી. ત્રીજી ગેમમાં, અભયે પણ શાનદાર રમત રમી, 11-6 થી જીત મેળવી અને ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું.
ભારત માટે એક મોટી સિદ્ધિ
જોકે અભય સિંહ ફાઇનલમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતવામાં નિષ્ફળ ગયો, તેમ છતાં તેનો સિલ્વર મેડલ એશિયન ગેમ્સ 2026 માં ભારતની મુખ્ય સ્ક્વોશ સિદ્ધિઓમાં ઉમેરો કરે છે. તેણે સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને મુશ્કેલ મેચોમાં પોતાની તાકાત દર્શાવી. અભય સિંહ ભારતના અગ્રણી સ્ક્વોશ ખેલાડીઓમાંનો એક છે. તેણે અસંખ્ય આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાઓમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. PSA ટૂર ઉપરાંત, તે એશિયન ગેમ્સ, એશિયન ટીમ ચેમ્પિયનશિપ અને વર્લ્ડ ટીમ ચેમ્પિયનશિપમાં પણ ભારત માટે રમ્યો છે. તેના સતત પ્રદર્શનને કારણે, તેણે ભારતીય સ્ક્વોશમાં એક ખાસ છાપ છોડી છે.
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