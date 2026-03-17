વિરાટ કે અભિષેક શર્મા નહીં, એબી ડી વિલિયર્સે આ સ્ટારને T20 ક્રિકેટનો સૌથી મહાન ખેલાડી ગણાવ્યો

ક્રિકેટમાં 360 ડિગ્રી તરીકે જાણીતા દક્ષિણ આફ્રિકાના સ્ટાર ક્રિકેટર એબી ડી વિલિયર્સે ઓલ ટાઈમ મહાન ટી20ના ખેલાડી તરીકે બેટ્સમેન નહિ પરંતુ બોલરની પસંદગી કરી છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 17, 2026 at 6:18 PM IST

AB DE VILLIERS ON JASPRIT BUMRAH: ઓલ ટાઈમ મહાન T20 ખેલાડી કોણ છે? આ પ્રશ્નનો જવાબ એબી ડી વિલિયર્સ કરતાં વધુ સારો કોણ આપી શકે, જે પોતે પણ આ ખિતાબના દાવેદારોમાંનો એક છે આ મહાન દક્ષિણ આફ્રિકાનો ક્રિકેટર અનેક લીગમાં અને તમામ મુખ્ય ક્રિકેટ દેશોમાં રમી ચૂક્યો છે. તે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરની પ્રતિષ્ઠિત ટીમનો મુખ્ય સભ્ય હતો, જેમાં ક્રિસ ગેલ અને વિરાટ કોહલી જેવા સ્ટાર્સ પણ હતા. આઈપીએલમાં, તે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ જેવી મજબૂત ટીમો સામે રમ્યો હતો. છતાં, જ્યારે ઓલ ટાઈમ મહાન T20 ખેલાડી પસંદ કરવાની વાત આવી, ત્યારે ડી વિલિયર્સે જસપ્રીત બુમરાહને T20 ઇતિહાસના મહાન ખેલાડી તરીકે પસંદ કર્યા છે.

ડી વિલિયર્સ મુજબ 'નંબર 1' ખેલાડી કોણ છે?

પોતાની પસંદગી વિશે વાત કરતા, એબી ડી વિલિયર્સે કહ્યું, "બુમરાહમાં કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં વિકેટ લેવાની ક્ષમતા છે. નવો બોલ હોય કે જૂનો બોલ, કે સુપર ઓવરનું દબાણ - જ્યારે તમે બુમરાહના હાથમાં બોલ આપો છો, ત્યારે તે મેચ જીતવાની ખાતરી આપે છે. તેની સાતત્ય જ તેને અલગ પાડે છે." એબી પછી હસ્યો અને ઉમેર્યું, "બુમરાહ શ્રેષ્ઠ છે, પણ જ્યાં સુધી તે મને બોલ ન આપે ત્યાં સુધી!"

બુમરાહ વિશે આકિબ જાવેદની વિચિત્ર સરખામણી

બીજી તરફ, પાકિસ્તાનના મુખ્ય પસંદગીકાર અને ભૂતપૂર્વ બોલર આકિબ જાવેદે બુમરાહ વિશે એક વિચિત્ર નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે સ્વીકાર્યું છે કે બુમરાહ એક ઘાતક બોલર છે, અને તેમણે તેની સરખામણી 'રહસ્યમય સ્પિનર' ઉસ્માન તારિક સાથે કરી છે.

આકિબે કહ્યું કે બુમરાહની બોલિંગ એક્શન સામાન્ય નથી, જેના કારણે બેટ્સમેન તેને વાંચી શકતા નથી. બુમરાહને "ફાસ્ટ બોલિંગનો ઉસ્માન તારીક" કહ્યા પછી, ક્રિકેટ ચાહકો સોશિયલ મીડિયા પર તેને ટ્રોલ કરી રહ્યા છે. ચાહકો આવા અજાણ્યા ખેલાડી સાથે વિશ્વ કક્ષાના બોલરની સરખામણી સરળતાથી સ્વીકારી રહ્યા નથી.

T20 વર્લ્ડ કપ જીતવામાં મહત્વની ભૂમિકા

તાજેતરમાં પૂર્ણ થયેલા ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં ભારતને ત્રીજો ખિતાબ અપાવવામાં જસપ્રીત બુમરાહે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તે 8 મેચમાં 14 વિકેટ સાથે સંયુક્ત રીતે સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર હતો. નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ફાઇનલ મેચમાં 15 રન આપીને 4 વિકેટ લેતા તેના શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન બદલ તેને 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. બુમરાહે રવિચંદ્રન અશ્વિનને પાછળ છોડીને ટુર્નામેન્ટમાં T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં ભારતનો સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર બન્યો અને લસિથ મલિંગાનો રેકોર્ડ પણ તોડ્યો.

