પાકિસ્તાન સામેની જીતના હિરો, મોહિત ઉલ્વા અને આર્યવીર સેહવાગ IPL માટે તૈયાર, હરાજીમાં નામ નોંધાવ્યું
ભારતે U19 એશિયા કપની ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને હરાવીને ટ્રોફી જીતી હતી. તે મેચના હીરો, આર્યવીર સેહવાગ અને મોહિત ઉલ્વાએ હવે IPL હરાજીમાં પોતાના નામ નોંધાવ્યા છે.
Published : November 25, 2026 at 3:07 PM IST
IPLને યુવા ખેલાડીઓ માટે તેમની પ્રતિભા દર્શાવવા માટે એક ઉત્તમ પ્લેટફોર્મ માનવામાં આવે છે. ફ્રેન્ચાઇઝી ઘણા યુવા ખેલાડીઓમાં રોકાણ કરે છે અને તેમને મોટી લીગમાં ઉછેર કરે છે. ભારતની વર્તમાન અંડર-19 ટીમના ઘણા ખેલાડીઓએ હવે IPL 2027 મીની હરાજી માટે પોતાના નામ દાખલ કર્યા છે. આ યાદીમાં મોહિત ઉલ્વા અને આર્યવીર સેહવાગનો સમાવેશ થાય છે, જેમણે પાકિસ્તાન સામે અંડર-19 એશિયા કપ ફાઇનલમાં તબાહી મચાવી હતી.
યુવા ખેલાડીઓએ IPL હરાજી માટે નોંધણી કરાવી
U19 એશિયા કપ તાજેતરમાં જ પૂર્ણ થયો. ભારતે ઓમાનમાં ટુર્નામેન્ટ જીતી, ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને હરાવ્યું. વીરેન્દ્ર સેહવાગના પુત્ર, આર્યવીર, એશિયા કપમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, ફાઇનલમાં 58 રન બનાવ્યા. આનાથી તેને પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટનો એવોર્ડ મળ્યો. ક્રિકબઝના અહેવાલ મુજબ, તેણે હવે IPL 2027 મીની હરાજી માટે પોતાનું નામ નોંધાવ્યું છે.
મોહિત ઉલ્વાએ ફાઇનલમાં પાકિસ્તાન સામે અણનમ 49 રન ફટકાર્યા હતા, જેના કારણે ટીમ ઇન્ડિયાને માત્ર એક વિકેટથી જીત મળી હતી. આ પ્રદર્શન બાદ, તેનો સૌરાષ્ટ્રની સ્થાનિક ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો અને હવે તેણે IPL 2027 ની હરાજી માટે પોતાનું નામ નોંધાવ્યું છે. બંનેએ પોતાની પ્રતિભા દર્શાવી છે, અને ટીમો હવે આ યુવા ખેલાડીઓમાં રોકાણ કરી શકે છે. નોંધનીય છે કે તેઓએ ₹30 લાખની બેઝ પ્રાઈસ પર પોતાના નામ નોંધાવ્યા છે. આર્યવીર અને મોહિતને તેમના પ્રદર્શનના આધારે નોંધપાત્ર ડીલ મળી શકે છે.
Aaryavir Sehwag and Mohit Ulva are amongst the India U19 stars that have registered for IPL 2027 Auction However, Anvay Dravid and Lakshya Raichandani have NOT registered https://t.co/BzcLJHcRG4— Cricbuzz (@cricbuzz) November 24, 2026
રાહુલ દ્રવિડના પુત્રએ પોતાનું નામ નોંધાવ્યું નથી
અહેવાલો અનુસાર, રાહુલ દ્રવિડના પુત્ર અને અંડર-19 ખેલાડી અન્વય સિંહે હરાજી માટે પોતાનું નામ નોંધાવ્યું નથી. આ ઉપરાંત, ભારતીય અંડર-19 ટીમના કેપ્ટન લક્ષ્ય રાયચંદાનીનું નામ પણ આ યાદીમાં નથી. ફાઈનલ મેચમાં 32 બોલમાં 47 રનની મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ્સ રમવા છતાં, મનાલ ચૌહાણ પણ હરાજી માટે નોંધણી કરાવી શક્યા નથી.
🚨 News 🚨 1,220 players feature on Auction Register for #TATAIPL 2027 Player Auction. More Details 🔽 https://t.co/88hKhMyLgi— IndianPremierLeague (@IPL) November 25, 2026
આર્યવીર સેહવાગ અને મોહિત ઉલ્વા સાથે, કાવ્ય પટેલે પણ હરાજી માટે નોંધણી કરાવી છે. IPL 2027ની મિની-હરાજી માટે તેમની બેઝ પ્રાઇસ ₹30 લાખ રહેશે. ભવિષ્યના આયોજનને ધ્યાનમાં રાખીને, ટીમો ભારતીય અંડર-19 ખેલાડીઓમાં રોકાણ કરવા પર ધ્યાન આપી શકે છે.
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