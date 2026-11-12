6, 6, 6, 6, 4, 4, 4, 4... સેમિફાઇનલમાં આર્યવીર સેહવાગે ફરી એકવાર ધૂમ મચાવી
આર્યવીર સેહવાગે ધમાકેદાર અંદાજમાં અડધી સદી ફટકારી છે, જેમાં 6 ગગનચુંબી સિક્સર અને 4 જોરદાર ચોગ્ગા સામેલ છે.
Published : November 12, 2026 at 4:28 PM IST
U19 ASIA CUP 2026: આર્યવીર સેહવાગે ફરી એકવાર પોતાના બેટથી ધમાલ મચાવી દીધી છે. ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર વીરેન્દ્ર સેહવાગના પુત્ર આર્યવીરએ સતત બીજી મેચમાં જંગી રન બનાવ્યા છે. આર્યવીરે ધમાકેદાર ઇનિંગ્સ રમી અને અડધી સદી ફટકારી. તેની અડધી સદીએ ભારતને જીતની નજીક પહોંચાડ્યું છે. ACC મેન્સ અંડર-19 એશિયા કપ 2026 ની સેમિફાઇનલ મેચ ભારત અંડર-19 અને અફઘાનિસ્તાન અંડર-19 ટીમો વચ્ચે રમાઈ રહી છે. ટીમ ઈન્ડિયા આ મેચ જીતશે અને ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવશે તે લગભગ નક્કી છે.
આ સેમીફાઈનલ મેચમાં, અફઘાનિસ્તાન અંડર-19 ટીમે પ્રથમ બેટિંગ કરી અને પોતાની 50 ઓવરમાં 8 વિકેટના નુકસાને કુલ 227 રન બનાવ્યા. ભારત તરફથી 19 વર્ષીય આર્યવીર સેહવાગે ઇનિંગ્સની શરૂઆત કરી. તેણે શરૂઆતથી જ આક્રમક અભિગમ અપનાવ્યો હતો; ટીમ કેપ્ટન લક્ષ્ય રાજેશ રાયચંદાની સાથે મળીને તેણે પ્રથમ વિકેટ માટે 117 રનની ભાગીદારી નોંધાવી અને અડધી સદી પૂરી કરી.
Another milestone, same trademark finish! 😍 Aaryavir Sehwag brought up his fifty with a six. 💥 Watch #AFGvIND in the DP World Men's U19 Asia Cup, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV https://t.co/iqzisSX78h— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 12, 2026
આ મેચમાં આર્યવીરે કુલ 56 બોલનો સામનો કર્યો. પોતાની ઇનિંગ દરમિયાન, તેણે 6 ગગનચુંબી સિક્સર અને 4 જોરદાર ચોગ્ગાની મદદથી અડધી સદી પૂરી કરી અને અંતે 51 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી. આ પહેલાં, આર્યવીરે 160 રનની એક લાંબી ઇનિંગ રમી હતી. અંડર-19 એશિયા કપમાં આ તેની બીજી અડધી સદી છે; અગાઉ તેણે ટુર્નામેન્ટની શરૂઆતની મેચમાં અણનમ 70 રન બનાવ્યા હતા.
આર્યવીર સેહવાગ ઉપરાંત, અફઘાનિસ્તાન અંડર-19 સામે ચાલી રહેલી સેમીફાઈનલ મેચમાં ભારત અંડર-19 ટીમના કેપ્ટન લક્ષ્ય રાજેશ રાયચંદાનીએ પણ અડધી સદી ફટકારી છે. લક્ષ્યે 39 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી, જેમાં તેણે 9 બાઉન્ડ્રી ફટકારી હતી. તે હજુ પણ ક્રિઝ પર છે અને આ અહેવાલ લખાય છે ત્યાં સુધીમાં તેણે 69 બોલમાં 12 બાઉન્ડ્રીની મદદથી 74 રન બનાવ્યા છે.
70*(52) 22(40) 160(168) 51(57) in Semi final. ITS AARYAVIR SEHWAG SHOW IN U19 MEN'S ASIA CUP 🥶🔥 https://t.co/lC5b8lUTXr— Johns. (@CricCrazyJohns) November 12, 2026
હાલમાં, તેને વીવી વિનિત દ્વારા ટેકો મળી રહ્યો છે, જે 15 રન બનાવ્યા બાદ રમી રહ્યો છે. અત્યાર સુધી ભારતે 25 ઓવરમાં 1 વિકેટ ગુમાવીને 151 રન બનાવ્યા છે. હવે, અફઘાનિસ્તાનને હરાવવા અને ફાઇનલમાં પહોંચવા માટે, ભારતને 25 ઓવરમાં 72 રનની જરૂર છે જ્યારે તેના હાથમાં 9 વિકેટ છે. આવી સ્થિતિમાં ભારતનું ફાઇનલમાં પહોંચવું લગભગ નિશ્ચિત છે.
ભારત માટે, ઈશાન સૂદ અને આર્યન સાવસાનીએ મળીને કુલ 5 વિકેટ ઝડપી—જેમાં ઈશાને 3 અને આર્યને 2 વિકેટ મેળવી. સૂદે 9 ઓવર નાખી (જેમાં એક મેઈડન ઓવરનો સમાવેશ થાય છે), 43 રન આપ્યા અને 3 મહત્વપૂર્ણ વિકેટ લીધી. સાવસાનીએ 7 ઓવરમાં 39 રન આપીને અફઘાનિસ્તાનના 2 બેટ્સમેનોને પેવેલિયન ભેગા કર્યા. આ ઉપરાંત, કાવ્ય પરેશ પટેલ, યશવર્ધન ચૌહાણ અને અર્જુન રાજપૂતે પણ ટીમ માટે એક-એક વિકેટ ઝડપી.
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