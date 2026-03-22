વૈભવ સૂર્યવંશી બોલતો રહી ગયો...ગુજરાતી ક્રિકેટરે ક્રિસ ગેલનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો
Published : March 22, 2026 at 4:40 PM IST
AARYA DESAI RECORD: ગુજરાતના આર્ય દેસાઈએ T20 ક્રિકેટમાં ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેણે સુરત ક્રિકેટ T20 લીગમાં માત્ર 81 બોલમાં શાનદાર 193 રન બનાવ્યા હતા. આ ટુર્નામેન્ટને ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશન દ્વારા માન્યતા આપવામાં આવી છે. આર્યની આ ઇનિંગને T20 ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ વ્યક્તિગત સ્કોર તરીકે બિરદાવવામાં આવી રહી છે.
આ 22 વર્ષીય ખેલાડીના સનસનાટીભર્યા પ્રદર્શને સોશિયલ મીડિયા પર ભારે ચર્ચા જગાવી છે. ઘણા સ્થાનિક હેન્ડલ્સ તેમજ ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશન (GCA) ના સત્તાવાર ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ દ્વારા આને T20 મેચમાં અત્યાર સુધીનો સૌથી વધુ સ્કોર ગણાવવામાં આવ્યો છે. GCA સેક્રેટરી અનિલ પટેલે IANS ને આ ઘટનાની પુષ્ટિ કરી છે. T20 ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ સ્કોરનો રેકોર્ડ હાલમાં ક્રિસ ગેલના નામે છે, જેણે 2013 માં RCB માટે રમતી વખતે 66 બોલમાં 13 ચોગ્ગા અને 17 છગ્ગા ફટકારીને 175 રનની ઇનિંગ રમી હતી.
રણજી ટ્રોફી અને દુલીપ ટ્રોફી જેવી પ્રતિષ્ઠિત ટુર્નામેન્ટમાં ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ કરી ચૂકેલા આર્ય દેસાઈએ સુરત ક્રિકેટ ટી20 લીગમાં પોતાની બેટિંગ કુશળતાથી બધાને પ્રભાવિત કર્યા હતા. પોતાની ધમાકેદાર ઇનિંગ્સ દરમિયાન તેણે 21 ચોગ્ગા અને 14 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. આ લીગની છઠ્ઠી આવૃત્તિ છે, જેમાં રાજ્યના તમામ વય જૂથો અને દરેક જિલ્લાના ટોચના સંભવિત ખેલાડીઓ ભાગ લે છે.
આર્ય દેસાઈ કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR) નો ભૂતપૂર્વ ખેલાડી છે અને રાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ એકેડેમી દ્વારા આયોજિત શિબિરોમાં નિયમિત ભાગ લે છે. રાજ્ય સ્તરે, તે તેની સાતત્ય, વર્ગ અને આત્મવિશ્વાસ માટે પ્રખ્યાત છે જેની સાથે તે સતત મજબૂત પ્રદર્શન કરે છે. GCA સચિવ અનિલ પટેલે આર્ય દેસાઈની ક્રિકેટર તરીકેની અત્યાર સુધીની સફર વિશે વાત કરી.
ફોન પર IANS સાથે વાત કરતા અનિલ પટેલે કહ્યું, "મેં ક્યારેય કોઈને આર્યની જેમ બોલને બરાબર રીતે મારતા જોયો નથી. આ ઇનિંગ સુરત ડિસ્ટ્રિક્ટ ક્રિકેટ એસોસિએશન અને ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશન બંને દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત ટુર્નામેન્ટમાં રમાઈ હતી. ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશન સાથે જોડાયેલા 11 જિલ્લાઓના તમામ સંભવિત ખેલાડીઓ આ જ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે." તેમણે નોંધ્યું કે આ ટુર્નામેન્ટની છઠ્ઠી સીઝન છે. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે, છેલ્લા ત્રણ સીઝનથી, GCA પણ આ જ ફોર્મેટમાં મહિલા ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરી રહ્યું છે. પટેલે ઉલ્લેખ કર્યો કે રાજ્યની તમામ અંડર-19, અંડર-23 અને સિનિયર ખેલાડીઓ સુરતમાં ચાલી રહેલી આ ટુર્નામેન્ટમાં વિવિધ ટીમોનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહી છે.
આર્ય દેસાઈ વિશે બોલતા, પટેલે કહ્યું કે, "તે અગાઉ IPLમાં KKR ટીમનો ભાગ હતો અને ખૂબ જ આશાસ્પદ ખેલાડી છે. તેણે છેલ્લી રણજી ટ્રોફી સીઝનમાં 500 થી વધુ રન બનાવ્યા હતા. તેણે બંને વ્હાઇટ-બોલ ટુર્નામેન્ટમાં પણ સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું. તાજેતરમાં, તેણે દુલીપ ટ્રોફી ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું અને ઇમર્જિંગ પ્લેયર્સ ટુર્નામેન્ટ માટે ભારતની અંડર-23 ટીમમાં પણ તેની પસંદગી થઈ હતી. એકંદરે, અમે તેના માટે ઉજ્જવળ ભવિષ્યની અપેક્ષા રાખીએ છીએ."
