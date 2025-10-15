જાણો કોણ બની શકે છે રોહિત શર્માના ઉત્તરાધિકારી, આ બે ખેલાડી લઈ શકે છે હિટમેનનું સ્થાન
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસે જાય તે પહેલાં, આ દિગ્ગજે ખુલાસો કર્યો છે કે રોહિત શર્માનો અસલી ઉત્તરાધિકારી કોણ હશે.
હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમમાં અનુભવી ખેલાડીઓને બદલવા માટે યુવા ખેલાડીઓમાં જોરદાર સ્પર્ધા ચાલી રહી છે. તાજેતરમાં પૂર્ણ થયેલા એશિયા કપમાં, યુવા ડાબોડી અભિષેક શર્માએ તેના શાનદાર પ્રદર્શન માટે પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટનો એવોર્ડ જીત્યો, જેનાથી બધાને ખાતરી થઈ ગઈ કે તે રોહિત શર્માનો સાચો ઉત્તરાધિકારી છે.
આમ છતાં, પસંદગીકારોએ આ વાતને બાજુ પર રાખી છે. તેઓ માને છે કે રોહિતનો વિકલ્પ શોધવામાં સમય લાગશે. આ દરમિયાન, ટીમ ઈન્ડિયાના એક ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરે મેદાનમાં ઉતરીને એક મહત્વપૂર્ણ વળાંક લીધો છે, અને દાવો કર્યો છે કે સાચો ઉત્તરાધિકારી તે નહીં પણ કોઈ બીજું છે. તો, આ ખેલાડીઓ કોણ છે? ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરે કયા આંકડા જાહેર કર્યા? ચાલો જાણીએ.
રોહિતનો સાચો ઉત્તરાધિકારી કોણ છે?
ઘણા લોકો માનતા હતા કે તાજેતરમાં પૂર્ણ થયેલા એશિયા કપમાં પોતાના ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શનથી પ્રભાવિત કરનાર યુવાન અભિષેક શર્મા રોહિત શર્માનું સ્થાન લેવા માટે યોગ્ય વ્યક્તિ છે. ઓસ્ટ્રેલિયા 'એ' સામેની શ્રેણી માટે તેની તાત્કાલિક પસંદગી કરવામાં આવી હતી, અને અટકળો શરૂ થઈ હતી કે તે ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની મુખ્ય શ્રેણીમાં પણ રમશે.
બધા માનતા હતા કે BCCI 2027ના ODI વર્લ્ડ કપને ધ્યાનમાં રાખીને રોહિતની જગ્યાએ અભિષેક શર્માને લેવા માટે તૈયાર કરી રહ્યું છે, પરંતુ પસંદગીકારોએ તેને વેઇટિંગ લિસ્ટમાં મૂકીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કર્યા. અભિષેકે સ્પષ્ટ કર્યું કે તેને તક માટે વધુ રાહ જોવી પડશે.
આ ઘટનાના કારણે આવ્યો વળાંક: આકાશ ચોપરા
અભિષેક શર્માને લઈને ચર્ચા ચાલી રહી હતી, ત્યારે ટીમ ઈન્ડિયાના ભૂતપૂર્વ ઓપનર અને લોકપ્રિય કોમેન્ટેટર આકાશ ચોપરાએ એક નવો તર્ક રજૂ કર્યો. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે યશસ્વી જયસ્વાલ વનડેમાં રોહિત શર્મા માટે ઇનિંગ ખોલવાની દોડમાં છે. ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ઓપનર તરીકે પોતાનું સ્થાન મજબૂત કર્યા પછી, યશસ્વી ટૂંક સમયમાં બધા ફોર્મેટમાં નિયમિત બનશે. આકાશ ચોપરાએ દ્રઢતાથી કહ્યું, "અભિષેક શર્મા વિશે ઘણી ચર્ચા થઈ રહી છે, પરંતુ મારા મતે, યશસ્વીને પહેલો મોકો આપવો જોઈએ. તેને લાંબા સમય સુધી અવગણી શકાય નહીં."
યશસ્વીની ઓપનિંગ કાફી છે - આકાશ
આકાશ ચોપરા ત્યાં અટક્યા નહીં અને એક સનસનાટીભરી ટિપ્પણી કરી. તેમણે કહ્યું કે જો શુભમન ગિલ અને યશસ્વી જયસ્વાલ ODI માં સાથે ઓપનિંગ કરવાનું શરૂ કરે છે, તો ચાહકો તેમની આક્રમકતાને કારણે રોહિત શર્માને ચૂકશે નહીં. તેમની યુટ્યુબ ચેનલ પર ટિપ્પણી કરતા, ચોપરાએ કહ્યું, "ગિલ પહેલેથી જ કેપ્ટનશીપની જવાબદારીઓ સંભાળી રહ્યો છે. જો યશસ્વી તેની સાથે ઓપનિંગ કરશે, તો આ જોડી ખૂબ જ મજબૂત બનશે. પછી કદાચ કોઈને રોહિતની ખોટ પણ નહીં પડે."
આ તેમની ભવિષ્યની યોજનાઓ દર્શાવે છે
આકાશ ચોપરાએ માત્ર ODI માટે જ નહીં પરંતુ T20 ફોર્મેટ માટે પણ પોતાની આગાહીઓ શેર કરી. તેમણે કહ્યું કે 2026 T20 વર્લ્ડ કપ પછી ટીમ ઈન્ડિયામાં T20 ઓપનિંગ સ્લોટમાં મોટા ફેરફારો થઈ શકે છે. તેમનું માનવું છે કે ત્યાં સુધીમાં, યશસ્વી જયસ્વાલ અને અભિષેક શર્મા બંને ઓપનર બનવાની શક્યતા છે, અને પછી શુભમન ગિલને નંબર 3 પર બઢતી મળી શકે છે. યશસ્વી તેને મળેલી તકનો મહત્તમ ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરશે. એકવાર તે ટીમમાં પોતાને સ્થાપિત કરી લેશે, પછી કોઈને બીજા કોઈની ગેરહાજરીનો અનુભવ થશે નહીં.
ઓસ્ટ્રેલિયાની ધરતી પર અસલી કસોટી
એકંદરે, રોહિત શર્માના વારસાને આગળ વધારવા માટે યુવા ખેલાડીઓમાં સ્પર્ધા ચરમસીમાએ પહોંચી ગઈ છે. અભિષેક શર્મા રેસમાં હોવા છતાં, નિષ્ણાતો યશસ્વી જયસ્વાલ તરફ ઝુકાવ રાખી રહ્યા છે. રોહિત અને યશસ્વી બંને આગામી ઓસ્ટ્રેલિયા શ્રેણી માટે ટીમમાં છે. રોહિત પર આ શ્રેણીમાં પોતાનું ફોર્મ સાબિત કરવાનું દબાણ રહેશે, જ્યારે આ યશસ્વી માટે પણ એક કસોટી હશે. આ સ્પર્ધા ભારતીય ક્રિકેટના ભવિષ્ય માટે સારી છે પણ તે 'હિટમેન' ની કારકિર્દી માટે ચેતવણી પણ છે.
