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રોહિત શર્મા વર્લ્ડ કપ ટીમમાંથી બહાર, યશસ્વી અને શમીની એન્ટ્રી

એક ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટરે 2027ના ODI વર્લ્ડ કપ માટે પોતાની ટીમ પસંદ કરી છે. રોહિત શર્માને પોતાની ટીમમાંથી બહાર રાખ્યો છે.

રોહિત શર્મા વર્લ્ડ કપ ટીમમાંથી બહાર
રોહિત શર્મા વર્લ્ડ કપ ટીમમાંથી બહાર (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 4, 2026 at 2:17 PM IST

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ODI વર્લ્ડ કપ 2027, 4 ઓક્ટોબરથી 21 નવેમ્બર દરમિયાન દક્ષિણ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયામાં યોજાવાનો છે. ટુર્નામેન્ટ પહેલા, ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટરો અને વિશ્વભરના વિવિધ દિગ્ગજો પોતાની વર્લ્ડ કપ ટીમો પસંદ કરી રહ્યા છે, જેમાં 15 ખેલાડીઓની ઓળખ કરવામાં આવી રહી છે જે તેમના મતે વૈશ્વિક મંચ પર ટીમ ઈન્ડિયાનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે. આ ટ્રેન્ડમાં જોડાતા, વધુ એક ભારતીય ક્રિકેટર અને કોમેન્ટેટરે હવે પોતાની ટીમ ઈન્ડિયા ટીમ પસંદ કરી છે.

આ ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટરે રોહિત શર્માને ટીમ ઈન્ડિયાની ટીમમાંથી બહાર કરી દીધો છે. તેના આ નિર્ણયથી બધાને આશ્ચર્ય થયું છે. તે, ટીમ ઈન્ડિયાના અસંખ્ય ક્રિકેટ ચાહકો સાથે, રોહિતને વર્લ્ડ કપમાં રમતા જોવા માટે ઉત્સુક હતો, પરંતુ હવે તેને ટીમમાંથી સંપૂર્ણપણે બાકાત રાખવામાં આવ્યો છે. આ ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર બીજું કોઈ નહીં પણ આકાશ ચોપરા છે.

આકાશ ચોપરાએ ODI વર્લ્ડ કપ 2027 માટે ટીમ પસંદ કરી

આકાશ ચોપરાએ ODI વર્લ્ડ કપ 2027 માટે પોતાની ટીમ પસંદ કરી છે. તેણે રોહિત શર્માને બાકાત રાખ્યો છે અને ભુવનેશ્વર કુમારને પણ બાકાત રાખ્યો છે - એક ખેલાડી જેને મોટાભાગના અન્ય ખેલાડીઓ તેમની ટીમમાં સામેલ કરી રહ્યા છે. ચોપરાએ હર્ષિત રાણાને ટીમ ઈન્ડિયામાં સ્થાન આપ્યું છે, જ્યારે રોહિત શર્માના સ્થાને યશસ્વી જયસ્વાલની પસંદગી કરી છે.

આકાશ ચોપરાએ ઋષભ પંતને પણ બહાર રાખ્યો છે

આકાશ ચોપરાએ રવિ શાસ્ત્રી દ્વારા પસંદ કરાયેલી ટીમ ઈન્ડિયાની ટીમમાં ફેરફાર કર્યા છે. શાસ્ત્રીએ રોહિત શર્માને પસંદ કર્યો હતો, જ્યારે આકાશે તેને બહાર રાખ્યો છે. તેવી જ રીતે, જ્યાં શાસ્ત્રીએ ભુવનેશ્વર કુમારને પસંદ કર્યો હતો, ત્યાં આકાશ ચોપરાએ શમીને પસંદ કર્યો છે. આકાશે ઋષભ પંતને પણ આ ટીમમાંથી બહાર રાખ્યો છે. એક ખેલાડી જેને રવિ શાસ્ત્રીએ પોતાની ટીમમાં શામેલ કર્યો હતો.

આકાશ ચોપરાએ પોતાની ટીમમાં અર્શદીપ સિંહની પસંદગી કરવામાં આવી છે, જ્યારે રવિ શાસ્ત્રીની ટીમમાં ડાબા હાથના ઝડપી બોલરનો અભાવ છે. વધુમાં, કુલદીપ યાદવ અને અક્ષર પટેલની સાથે, આકાશે વોશિંગ્ટન સુંદરને ટીમમાં સ્થાન આપ્યું છે. તેણે ટીમમાં બે વિકેટકીપર-બેટ્સમેન - ઇશાન કિશન અને કેએલ રાહુલ નો પણ સમાવેશ કર્યો છે.

2023ના ODI વર્લ્ડ કપ દરમિયાન રોહિત શર્માએ ભારતીય ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. તે સમયે શુભમન ગિલ ટીમનો ભાગ હતો, અને ઇશાન કિશનને પણ તક આપવામાં આવી હતી. જોકે, અર્શદીપ સિંહ અને હર્ષિત રાણા જેવા ખેલાડીઓ ટીમમાં નહોતા. કુલદીપ યાદવ 2023ના વર્લ્ડ કપમાં જસપ્રીત બુમરાહ, મોહમ્મદ શમી અને મોહમ્મદ સિરાજની ત્રિપુટી સાથે રમ્યો હતો.

ODI વર્લ્ડ કપ 2027 માટે આકાશ ચોપરાની ટીમ:

યશસ્વી જયસ્વાલ, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), વિરાટ કોહલી, ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), શ્રેયસ અય્યર (વાઈસ-કેપ્ટન), વોશિંગ્ટન સુંદર, અક્ષર પટેલ, હાર્દિક પંડ્યા, હર્ષિત રાણા, મોહમ્મદ શમી, મોહમ્મદ સિરાઝ, જસપ્રિત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ, કુલદિપ યાદવ.

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