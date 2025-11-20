અનોખી પ્રતિભા નો માલિક જૂનાગઢનો રાજેશ મકવાણા, બે પગના પંજા અને એક હાથના પંજાની સાથે ક્રિકેટ રમી રહ્યો છે

ETV Bharat / sports

દિવ્યાંગતા છતાં પણ રાજેશ ક્રિકેટ રમીને સૌને કરે છે દંગ. પાછલા 30 વર્ષની તમામ વિપરીત પરિસ્થિતિની વચ્ચે બોલ અને બેટ વડે કરે છે ગજબની કમાલ.

જૂનાગઢ: જૂનાગઢનો રાજેશ મકવાણા કુદરતે આપેલી તમામ પ્રકારની દિવ્યાંગતા છતા ખૂબ સારું ક્રિકેટ રમી રહ્યો છે. બે પગના પંજા અને એક હાથના પંજાની સાથે જીભ વગર જન્મેલો રાજેશ આજે ખૂબ સારી રીતે ક્રિકેટ રમી રહ્યો છે. બેટિંગ બોલીગ અને ફિલ્ડિંગ એકદમ આબેહૂબ તમામ પ્રકારની શારીરિક ક્ષમતા હોય તે પ્રકારે એક ક્રિકેટના ખેલાડી તરીકે ક્રિકેટને અપનાવી રહ્યો છે. રાજેશ મકવાણાની આ અદભુત અને ક્રિકેટ પ્રત્યેના તેના સમર્પણ ભાવને જૂનાગઢના સિનિયર કોચ પણ બિરદાવી રહ્યા છે.

જૂનાગઢનો રાજેશ મકવાણા આ એક એવી વ્યક્તિનું નામ છે કે, જે જન્મતાની સાથે જ કુદરતે આપેલી અક્ષમતાઓ સાથે જીવી રહ્યો છે. કુદરતની અક્ષમતા રાજેશે પોતાની કાર્યક્ષમતામાં બદલી છે તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે, રાજેશ ને બે પગના પંજા અને એક હાથના પંજાની સાથે જીભ પણ નથી તેમ છતાં પાછલા 30 વર્ષથી રાજેશ ખૂબ સારું ક્રિકેટ રમી રહ્યો છે.

કુદરતની આ દિવ્યાંગતા છતાં જે રમતમાં હાથ અને પગના પંજાને સૌથી વધારે જરૂર પડે છે વધુમાં ક્રિકેટ જેવી રમતમાં બેટિંગ અને બોલિંગ માટે હાથ અને પગના પંજાની સૌથી મોટી જરૂરિયાત ઊભી થાય છે તેમ છતાં જૂનાગઢનો આ યુવાન વિપરીત પરિસ્થિતિની વચ્ચે પણ એકદમ ક્રિકેટના મહેર ખેલાડીની માફક બેટિંગ બોલિંગ અને ફિલ્ડિંગ કરી રહ્યો છે, જેને જૂનાગઢના સિનિયર કોલ હનીફ કુરેશી પણ બિરદાવી રહ્યા છે. આ પ્રકારની અસામાન્ય પ્રતિભા ધરાવતો રાજેશ ન માત્ર ક્રિકેટના ખેલાડીઓ માટે પરંતુ કોઈ પણ વ્યક્તિ માટે મન હોય તો માળવે જવાય તે દ્રષ્ટાંતનું જીવતુ જાગતુ અને ઉમદા ઉદાહરણ બની રહ્યો છે.

જન્મથી જ આ પ્રકારની દિવ્યાંગતા

રાજેશને આ પ્રકારની જન્મજાત દિવ્યાંગતા છે, પાંચ વર્ષની ઉંમર થતાં જ રાજેશે ધીમે ધીમે પોતાની પાડોશમાં રહેતા નાના છોકરા ઓ સાથે ક્રિકેટ રમવાનું શરૂ કર્યું ગલી ક્રિકેટથી શરૂ થયેલું ક્રિકેટનું ઝનૂન જૂનાગઢના જાફર મેદાન અને વિવેકાનંદ ગ્રાઉન્ડ સુધી રાજેશને ખેંચી ગયો. દર રવિવારે તે તેના મિત્રો સાથે ક્રિકેટ રમીને તમામ વિપરીત પરિસ્થિતિની વચ્ચે પણ રમત પ્રત્યે પોતાની પ્રતિબંધતા અને તમામ પ્રકારની વિપરીત પરિસ્થિતિની વચ્ચે પણ મક્કમ મને કરવામાં આવતું કોઈ પણ કામ અસફળ થતું નથી અથવા તો તેમાં સફળતા મળતી નથી આવી ગેર માન્યતાને રાજેશ એ ખોટી ઠેરવી છે.

ક્રિકેટના એક સારા ખેલાડી તરીકેની પ્રતિભા

રાજેશ ક્રિકેટના તમામ ગુણો સાથે ક્રિકેટ રમી રહ્યો છે. ક્રિકેટમાં 12 પ્રકારના વિવિધ શોર્ટ્સ તે બેસ્ટમેન તરીકે રમી રહ્યો છે તો રનીંગ સાથે ફાસ્ટ બોલિંગ કરવામાં પણ રાજેશને તેના શરીરમાં રહેલી શારીરિક ઉણપ ક્યારેય અવરોધ રૂપ બની નથી. એક હાથે બેટ પકડીને તમામ પ્રકારના ક્રિકેટના શોર્ટ રાજેશ મેદાન પર રમતો જોવા મળી રહ્યો છે તેની પાછળ તેનું મક્કમ મનોબળ જવાબદાર છે. ફિલ્ડીંગ કરતી વખતે પણ બે પગના પંજા અને એક હાથનો પંજો ન હોવા છતાં પણ તે ખૂબ સારો ફિલ્ડર પણ ક્રિકેટના મેદાનમાં જોવા મળે છે.

