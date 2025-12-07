"ના, મોટા હો જાઉંગા વાપસ" વિરાટ કોહલી, જયસ્વાલ અને રોહિતનો હોટેલમાં રમુજી વીડિયો થયો વાયરલ
દક્ષિણ આફ્રિકા સામે જીતની ઉજવણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની હોટેલમાં ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.
Published : December 7, 2025 at 7:02 PM IST
હૈદરાબાદ: વિશાખાપટ્ટનમમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ત્રીજી વનડે મેચમાં ભારતે 9 વિકેટથી જીત મેળવી. આ સાથે ટીમ ઈન્ડિયાએ શ્રેણી 2-1થી જીતી લીધી. શ્રેણી જીતની ઉજવણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની હોટેલમાં ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ સમારોહનો એક વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં રોહિત શર્મા કેક ખાવાનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કરે છે અને કહે છે, "ના, હું જાડો થઈશ."
મેચ પછી, જ્યારે ભારતીય ટીમ વિશાખાપટ્ટનમની હોટેલમાં પહોંચી, ત્યારે હોટેલ મેનેજમેન્ટે ઉજવણીના ભાગ રૂપે મુખ્ય ગેટ પર કેક કાપવાનો કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું. યુવા બેટ્સમેન અને મેચના સેન્ચ્યુરિયન, યશસ્વી જયસ્વાલે કેક કાપી અને પછી પહેલા વિરાટ કોહલીને એક ટુકડો આપ્યો.
રોહિતે કેક ખાવાનો ઇનકાર કર્યો
બાદમાં, જયસ્વાલે રોહિત શર્માને ખવડાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તેણે ના પાડી. તેણે હસીને જવાબ આપ્યો, "ના, હું જાડો થઈશ," અને ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો, જેમાં હાજર બધા હાસ્યથી ભરાઈ ગયા.
Virat Kohli - Abe khale cake (eat the cake).— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 7, 2025
Rohit Sharma - Nahi, mota hojauga (no, I’ll get fat). 🤣❤️pic.twitter.com/uilgNUZw70
આ વીડિયો વાયરલ થતાં જ ચાહકોએ ટિપ્પણી કરવાનું શરૂ કરી દીધું, "રોહિત ખૂબ જ કડક આહારનું પાલન કરી રહ્યો છે." બીજા એક યુઝરે લખ્યું, "રોહિતને સલામ, જે ખાવાનું પસંદ કરે છે, આ સ્તરે તેની ફિટનેસ જાળવવા બદલ."
ફિટનેસ સાથે કોઈ સમાધાન નહિ
નોંધનીય છે કે રોહિત શર્માએ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી પછી નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં વજન ઘટાડ્યું છે. ફિટનેસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને, તેણે કડક આહારનું પાલન કર્યું અને કસરત કરી. આના પરિણામે હિટમેન થોડા મહિનામાં જ સ્લિમ થઈ ગયો, જેનાથી બધાને આશ્ચર્ય થયું. રોહિતે પહેલેથી જ કહ્યું છે કે તે ભવિષ્યમાં પણ આ ફિટનેસ શાસન ચાલુ રાખવા માંગે છે. હાલમાં, તેણે T20 અને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી છે અને 2027 ODI વર્લ્ડ કપમાં રમવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે. તેથી જ તે કહે છે કે ફિટનેસ સાથે કોઈ સમાધાન ન થવું જોઈએ.
શ્રેણીમાં રોહિતનું પ્રદર્શન
દરમિયાન, રોહિત શર્માએ આ શ્રેણીમાં પ્રભાવ પાડ્યો છે. રાયપુરમાં રમાયેલી બીજી મેચ સિવાય, તેણે બાકીની બંને વનડેમાં અડધી સદી ફટકારી. ત્રણેય મેચમાં, રોહિતે 48.67 ની સરેરાશથી 146 રન બનાવ્યા, જેમાં બે અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.
Mt. 2⃣0⃣k ⛰️— BCCI (@BCCI) December 6, 2025
Congratulations to Rohit Sharma on becoming just the 4th Indian cricketer to amass 2⃣0⃣,0⃣0⃣0⃣ runs in international cricket 🫡
Updates ▶️ https://t.co/HM6zm9o7bm#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank | @ImRo45 pic.twitter.com/S3nRb8ve5w
રોહિત શર્માનો સુપર રેકોર્ડ
આ શ્રેણીમાં, રોહિત શર્માએ પોતાની કારકિર્દીમાં વધુ એક સિદ્ધિ હાંસલ કરી. તે પોતાની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીમાં 20,000 રનનો આંકડો પાર કરનાર ચોથો ભારતીય બેટ્સમેન બન્યો. 2007 માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કરનાર રોહિતે અત્યાર સુધીમાં 505 મેચ રમી છે, જેમાં 20,000 થી વધુ રન બનાવ્યા છે. આમાં ટેસ્ટમાં 4,301 રન, ODIમાં 11,489 રન અને T20 માં 4,231 રનનો સમાવેશ થાય છે. કુલ મળીને, તેણે પોતાની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીમાં 50 સદી ફટકારી છે. મહાન સચિન તેંડુલકર 34,357 રન (664 મેચ) સાથે આ યાદીમાં ટોચ પર છે.
આ પણ વાંચો: