જુનાગઢનો જેઠવા પરિવાર રમે છે આર્ચરી, પુત્ર રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ તો પુત્રી રાજ્ય કક્ષાએ આર્ચરી રમવા માટે થઈ છે પસંદગી
Published : November 27, 2025 at 2:42 PM IST|
Updated : November 27, 2025 at 3:14 PM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢનો જેઠવા પરિવાર આર્ચરી ની રમતમાં એટલો ઓતપ્રોત બની ગયો છે કે, પરિવારના તમામ ચારેય સભ્યો આર્ચરીમાં પોતાનું કૌવત દાખવી રહ્યા છે. પરિવારના મોભી મનીષ જેઠવા તેના પુત્ર પ્રિયવ્રત પુત્રી ભાવાંશી અને પત્ની બિંદુ જેઠવા ને આર્ચરીની તાલીમ આપી રહ્યા છે. પુત્ર પ્રિયવ્રત રાષ્ટ્રીય તો પુત્રી ભાવાંશી રાજ્ય કક્ષાએ આર્ચરી સ્પર્ધા રમવા માટે પસંદગી પામી છે. આગામી દિવસોમાં આ બંને ખેલાડીઓ તેમના વય જૂથમાં રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ આર્ચરીની રમતમાં જૂનાગઢનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા જોવા મળશે.
આર્ચરી રમતો જૂનાગઢનો જેઠવા પરિવાર
જુનાગઢનો જેઠવા પરિવાર ભારતની પ્રાચીન કહી શકાય તેવી ધનુર વિદ્યા સમાન આર્ચરીની રમતમાં પોતાનું કૌવત રાખવી રહ્યો છે. મનીષભાઈ જેઠવા તેમના પુત્ર પ્રિયવ્રત પુત્રી ભાવાંશી અને પત્ની બિંદુને આર્ચરીની તાલીમ આપીને તેઓ સ્વયમ તેમના પરિવારને આર્ચરીમાં પ્રશિક્ષિત કરવાની સાથે તેઓ પણ આર્ચરી પર હાથ અજમાવી રહ્યા છે. સમગ્ર પરિવાર સવારના 7 થી 9 સુધી તાલીમ આપી રહ્યા છે. પુત્રી અને પુત્રને રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે સારા ખેલાડી બનવાની સાથે વિવિધ ખેલાડીઓ વચ્ચે યોજાતી સ્પર્ધામાં કઈ રીતે ઉત્કૃષ્ટ દેખાવ કરી શકાય તેને લઈને પ્રાથમિક જ્ઞાન અને તાલીમ આપી રહ્યા છે.
બચપણમાં ધનુષ બાણ શરૂ થયો રસ
મનીષભાઈ જેઠવાના પુત્ર પ્રિયવ્રત નાનો હતો ત્યારે જ સાવરણાની સળીમાંથી ધનુષબાણ બનાવીને કુતુહલ સાથે નિશાન તાકી રહ્યો હતો. જેઠવા પરિવારને પણ સપનામાં પણ ખ્યાલ નહીં હોય કે, તેનો આખો પરિવાર ભારતની પ્રાચીનતમ કહી શકાય તેવી ધનુષવિધ્યા અને આધુનિક સમયમાં જેને રમતગમત તરીકે સ્વીકારવામાં આવી છે તેવી આર્ચરી સ્પર્ધામાં રમતો જોવા મળશે.
પાછલા પાંચ સાત વર્ષથી સતત તાલીમ અને રમત પ્રત્યેના આ મહાવરાને પરિણામે આજે પ્રિયવ્રત રાષ્ટ્રીય સ્તરે અને ભાવાંશી રાજ્ય સ્તરે આયોજિત થનારી આર્ચરીની સ્પર્ધામાં નડિયાદ અને ઝારખંડ ખાતે ભાગ લેવા પણ જઈ રહ્યા છે. અહીંથી કદાચ જૂનાગઢ ને રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરના આર્ચરીના યુવાન ખેલાડીઓ મળે તેવી સંભાવનાઓ પણ ઊભી થઈ છે.
રાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓ પ્રેરણા સ્ત્રોત
ભારતના આંતરરાષ્ટ્રીય આર્ચરી ખેલાડીઓ દીપિકા કુમારી, પ્રથમેશ અને અતનુ દાસ ને પ્રેરણા સ્ત્રોત માનીને આ બંને ખેલાડીઓની રમતમાં આગળ વધી રહ્યા છે. 20 અને 30 મીટરના અંતરે 12 રાઉન્ડ પ્રત્યેક ખેલાડીને આપવામાં આવતા હોય છે, જેમાં 36 એરો પ્રત્યેક ખેલાડીને અપાતા હોય છે. એક રાઉન્ડમાં ત્રણ એરો ફાયર કર્યા બાદ ખેલાડીના પ્રદર્શનને ધ્યાને રાખવામાં આવતુ હોય છે.
20 અને 30 મીટરની નિર્ધારિત અંતરે રાખવામાં આવેલા ટાર્ગેટ પર 01 થી 10 સર્કલમાં તીર લાગે ત્યારબાદ ખેલાડીનો અંતિમ સ્કોર નક્કી થતો હોય છે. કોઈ માહેર ખેલાડી ટાર્ગેટમાં એકદમ વચ્ચેના ભાગે પોતાનું તીર ફાયર કરવામાં સફળ રહેતો તેને સૌથી વધારે 10 પોઇન્ટની સાથે વિશેષ યોગ્યતા પણ મળતી હોય છે. હાલ સમગ્ર ગુજરાતમાં મહિલા અને પુરુષ મળીને કુલ 500 કરતા પણ વધુ ખેલાડીઓ આર્ચરીની રમતમાં પોતાનું કૌવત દાખવી રહ્યા છે.
