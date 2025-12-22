ETV Bharat / sports

'પગ ગુમાવ્યા બાદ પણ ક્રિકેટ પ્રત્યેનું ઝનૂન ઓછું ન થયું' ઉનાના દિવ્યાંગ શિક્ષકે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું

મિલનભાઈ બાળપણથી જ ગરીબ પરિસ્થિતિમાં ઉછર્યા. માતા-પિતાએ પેટે પાટા બાંધી એક દીકરા અને બે દીકરીઓ વચ્ચે એકમાત્ર દીકરાને ભણાવી મોટો કર્યો.

ગીર સોમનાથ: જિલ્લાના ઉના તાલુકાના નાનકડા ભાડાસી ગામના દિવ્યાંગ યુવાને પોતાની અડગ હિંમત અને ક્રિકેટ પ્રત્યેના અતૂટ ઝનૂનથી એ સાબિત કરી દીધું છે કે જો મનમાં દ્રઢ ઇચ્છાશક્તિ હોય તો કોઈપણ અડચણ સફળતાને અટકાવી શકતી નથી. ઉના તાલુકાના ભાડાસી ગામના મિલનભાઈ લાખણોત્રાની ભારતીય દિવ્યાંગ ક્રિકેટ ટીમમાં પસંદગી થવાથી સમગ્ર તાલુકા સાથે સાથે જિલ્લાને પણ ગૌરવ મળ્યું છે.

અકસ્માતે બદલાઈ ગઈ જિંદગી, પણ સપનાઓ નહીં...

મિલનભાઈ બાળપણથી જ ગરીબ પરિસ્થિતિમાં ઉછર્યા. માતા-પિતાએ પેટે પાટા બાંધી એક દીકરા અને બે દીકરીઓ વચ્ચે એકમાત્ર દીકરાને ભણાવી મોટો કર્યો. વર્ષ 2014માં ઉના કોલેજથી ઘરે પરત ફરતા રસ્તામાં ગંભીર અકસ્માત થયો હતો, જેમાં સારવાર દરમિયાન તેમનો ડાબો પગ કપાવવો પડ્યો. આ દુર્ઘટનાએ પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું હતું.

મિલનભાઈ લાખણોત્રાની ભારતીય દિવ્યાંગ ક્રિકેટ ટીમમાં પસંદગી
મિલનભાઈ લાખણોત્રાની ભારતીય દિવ્યાંગ ક્રિકેટ ટીમમાં પસંદગી (Etv Bharat Gujarat)

હિંમત નહીં હારી, ક્રિકેટ પ્રત્યેનું ઝનૂન જળવાયું...

આવા કપરા સમયમાં પણ મિલનભાઈ હિંમત હાર્યા નહીં. કૃત્રિમ પગ સાથે જેટલું શક્ય તેટલું ક્રિકેટ રમતા રહ્યા. ઘરના આંગણે પોતે જ પીચ બનાવી અને ખુરશી પર બેસીને ક્રિકેટની પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી. ક્રિકેટ પ્રત્યેનો તેમનો પ્રેમ કદી ઓછો ન થયો.

સુરતથી શરૂ થયો સફળતાનો નવો અધ્યાય...

દસ વર્ષ બાદ જીવનમાં નવો વળાંક આવ્યો. એક મિત્ર મારફતે તેમને સુરતમાં દિવ્યાંગ ક્રિકેટરો માટે કોચિંગ આપતા મનીષ શર્મા વિશે જાણકારી મળી. આ તકને મિલનભાઈએ ઝડપી પકડી અને સુરત જઈ કઠોર તાલીમ શરૂ કરી.

મિલનભાઈ લાખણોત્રાની ભારતીય દિવ્યાંગ ક્રિકેટ ટીમમાં પસંદગી
મિલનભાઈ લાખણોત્રાની ભારતીય દિવ્યાંગ ક્રિકેટ ટીમમાં પસંદગી (Etv Bharat Gujarat)

રાષ્ટ્રીય સ્તરે ઝળહળતી સફળતા...

વર્ષ 2024-25 દરમિયાન દિવ્યાંગ ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડમાં વિવિધ રાજ્યોમાં યોજાયેલી ટૂર્નામેન્ટમાં મિલનભાઈએ વ્હીલચેર પર બેસીને શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. તેમની મહેનત રંગ લાવી અને તારીખ 24 નવેમ્બરે દિવ્યાંગ ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (DCCBI) દ્વારા ભારતીય દિવ્યાંગ ક્રિકેટ ટીમમાં તેમની પસંદગી કરવામાં આવી.

ભારત માટે રમવાનો ગૌરવભર્યો મોકો...

8 ડિસેમ્બરે મિલનભાઈને ભારતીય ટીમ તરફથી પ્રથમ T-20 મેચ રમવાનો મોકો મળ્યો. કુલ 3 મેચની સિરીઝમાં ભારતીય ટીમે 3-0થી વિજય મેળવ્યો, જેમાં મિલનભાઈની ભૂમિકા નોંધપાત્ર રહી.

મિલનભાઈ લાખણોત્રાની ભારતીય દિવ્યાંગ ક્રિકેટ ટીમમાં પસંદગી
મિલનભાઈ લાખણોત્રાની ભારતીય દિવ્યાંગ ક્રિકેટ ટીમમાં પસંદગી (Etv Bharat Gujarat)

શિક્ષક તરીકે પણ સમાજને માર્ગદર્શન

હાલ મિલનભાઈ ઉનાના સૈયદ રાજપરા પ્રાથમિક શાળામાં ધોરણ 1 થી 5ના શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવે છે. તેમની આ સિદ્ધિમાં માતા-પિતા તથા પત્નીએ સતત પ્રોત્સાહન અને સહારો આપ્યો હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતુ.

આજે 22 ડિસેમ્બરના રોજ અમદાવાદ ખાતે વિકલાંગો માટે વિશેષ “સ્પેશિયલ મહાકુંભ”નું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ મહાકુંભમાં ગીર સોમનાથ જિલ્લાની વિકલાંગ ક્રિકેટ ટીમ તરફથી પ્રતિનિધિત્વ કરી ટીમના કેપ્ટન તરીકે મેદાનમાં ઉતરી ક્રિકેટ મેચ રમશે.

અડગ મન, અવિરત મહેનત અને આત્મવિશ્વાસનું ઉત્તમ ઉદાહરણ રજૂ કરતા આ કેપ્ટન દ્વારા માત્ર જિલ્લાનું જ નહીં પરંતુ સમગ્ર ગુજરાતનું ગૌરવ વધારવામાં આવ્યું છે. શારીરિક અશક્તતા છતાં રમત ગમતમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરી તેઓએ સાબિત કર્યું છે કે હિંમત અને હૌસલાની સામે કોઈ અડચણ ટકી શકતી નથી.

મિલનભાઈ લાખણોત્રાની ભારતીય દિવ્યાંગ ક્રિકેટ ટીમમાં પસંદગી
મિલનભાઈ લાખણોત્રાની ભારતીય દિવ્યાંગ ક્રિકેટ ટીમમાં પસંદગી (Etv Bharat Gujarat)
આ સ્પેશિયલ મહાકુંભ વિકલાંગ ખેલાડીઓ માટે પ્રેરણારૂપ બની રહ્યો છે, જ્યાં તેઓ પોતાની પ્રતિભા અને શક્તિનો પરિચય આપી સમાજમાં સકારાત્મક સંદેશ પહોંચાડી રહ્યા છે.

દિવ્યાંગ ક્રિકેટમાં ભારતનો દબદબો, મિલનભાઈ બન્યા જીતના સાક્ષી

દિવ્યાંગ ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (DCCBI) દ્વારા આયોજિત વિવિધ રાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટોમાં શાનદાર પ્રદર્શન બાદ ગીર સોમનાથ જિલ્લાના પ્રતિભાશાળી દિવ્યાંગ ક્રિકેટર મિલનભાઈની ભારતીય વિકલાંગ ક્રિકેટ ટીમમાં સત્તાવાર પસંદગી થઈ છે.

24 નવેમ્બરના રોજ મિલનભાઈને ટીમ ઈન્ડિયામાં સ્થાન મળ્યું, જ્યારે 8 ડિસેમ્બરના રોજ તેમને ભારત તરફથી પ્રથમ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમવાની સુવર્ણ તક મળી. ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે રમાયેલી T20 શ્રેણીમાં મિલનભાઈએ કુલ 3 મેચ રમી, જેમાં ભારતીય ટીમે તમામ મેચમાં વિજય મેળવી 3-0થી ક્લીન સ્વીપ કરીને ભવ્ય જીત નોંધાવી. આ જીત માત્ર ટીમ ઈન્ડિયા માટે નહીં, પરંતુ સમગ્ર દિવ્યાંગ ખેલ જગત માટે ગૌરવની ક્ષણ બની છે. અડગ મનોબળ, અથાગ પરિશ્રમ અને દેશપ્રેમનું ઉત્તમ ઉદાહરણ આપતા મિલનભાઈએ સાબિત કરી દીધું કે “હિંમત હારે તો જ હાર છે, નહિતર જીત નિશ્ચિત છે.”

'મિલનભાઈ એક હાર્ડ હિટર બેસ્ટમેન છે': હેડ કોચ મનિષ શર્મા

ગીર સોમનાથ જિલ્લાના એક નાના ગામમાંથી આવેલા પ્રતિભાશાળી ખેલાડી મિલનભાઈએ ભારતીય વ્હિલચેર ક્રિકેટ ટીમમાં સ્થાન મેળવી જિલ્લાનું અને રાજ્યનું નામ રોશન કર્યું છે. ભારતીય વિકલાંગ ક્રિકેટ ટીમના હેડ કોચ મનિષ શર્માએ મિલનભાઈની પ્રશંસા કરતા જણાવ્યું હતું કે, “મિલનમાં જે પ્રકારની કુશળતા છે, એવી ક્ષમતા બહુ ઓછા ક્રિકેટરોમાં જોવા મળે છે.”

કોચ શર્માના જણાવ્યા મુજબ, મિલનભાઈ ખૂબ જ ઓછા સમયમાં વ્હિલચેર ક્રિકેટ ટીમનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ બન્યા છે, જે અત્યાર સુધી કદાચ કોઈ પણ ખેલાડી માટે શક્ય બન્યું નથી. તેઓ એક હાર્ડ હિટર બેસ્ટમેન તરીકે ઓળખાય છે અને મેદાન પર તેમના આત્મ વિશ્વાસભર્યા રમતમાં અલગ જ છાપ છોડી જાય છે.
મહારાષ્ટ્ર સામેની મેચમાં મિલનભાઈએ માત્ર 20 બોલમાં 52 રન ફટકારી પોતાની તાકાત અને ટેકનિક બંને સાબિત કરી હતી. આ દમદાર પ્રદર્શન બાદ ક્રિકેટ જગતમાં તેમની ખાસ નોંધ લેવાઈ છે.
કોચ મનિષ શર્માએ વધુમાં જણાવ્યું કે, “વ્હિલચેર ક્રિકેટમાં મિલનભાઈનું ભવિષ્ય ખૂબ જ ઉજળું છે. જો આવી જ મહેનત અને સમર્પણ ચાલુ રાખશે તો આવનારા સમયમાં તેઓ ભારતીય ટીમમાં મહત્વનું સ્થાન પ્રાપ્ત કરશે.”

મારા પુત્રએ દેશ અને સમાજનું ગૌરવ વધાર્યું’:મિલનભાઈના પિતા

ગીર સોમનાથ જિલ્લાના નાના ગામમાંથી નીકળીને ભારતીય વિકલાંગ ક્રિકેટ ટીમ સુધી પહોંચેલા મિલનભાઈએ આજે સમગ્ર વિસ્તારનું નામ રોશન કર્યું છે. આ ગૌરવની ક્ષણોમાં તેમના પિતા નારણભાઈ લાખણોત્રા એ ભાવુક બનીને કહ્યું કે, “મારો પુત્ર દેશની ટીમ તરફથી ક્રિકેટ રમે છે એ મારા માટે ખુબ ગૌરવની વાત છે.”

તેમણે વર્ષ 2014ના અકસ્માતની યાદ અપાવતા કહ્યું કે, “જ્યારે મિલનભાઈનો અકસ્માત થયો ત્યારે ભયંકર ડર હતો. એ સમયગાળામાં અમે જે દિવસો કાઢ્યા એ અમારું મન જ જાણે છે. લાગતું હતું કે બધું પૂરું થઈ ગયું.” પરંતુ મિલનભાઈએ હિંમત હારી નહીં. વિકલાંગતા છતાં પોતાના સપનાને જીવંત રાખીને સતત મહેનત કરી અને આજે ભારતનું નામ રોશન કર્યું છે. નારણભાઈએ ગર્વ સાથે જણાવ્યું કે, “મારા પુત્રએ દેશ અને સમાજનું ગૌરવ વધાર્યું છે. વિકલાંગ હોવા છતાં તેણે હિંમત હારી નથી, એ વાતનો મને અત્યંત ગર્વ છે.”

