ક્રિકેટ અને રાજકારણનો સંગમ, જાણો કયા કયા ક્રિકેટરની પત્ની રાજનિતીમાં સફળ છે
ભારતીય રાજકારણમાં ફિલ્મી ઈન્ડસ્ટ્રીના કલાકારો જ નહીં, જાણીતા ક્રિકેટર્સના પત્નીઓ પણ સામેલ છે. ક્રિકેટરોની પત્નીઓ બનવા ઉપરાંત, પોતાની એક મજબૂત ઓળખ સ્થાપિત કરી છે.
Published : November 16, 2025 at 5:23 PM IST|
Updated : November 16, 2025 at 5:53 PM IST
Cricketer's wife in politics: ભારતમાં રાજકારણ અને ક્રિકેટ વચ્ચેનો સંબંધ હંમેશા ખાસ રહ્યો છે. પરંતુ જ્યારે કોઈ ક્રિકેટરની પત્ની રાજકારણમાં પોતાનું કૌશલ્ય બતાવવાનું શરૂ કરે છે, ત્યારે વસ્તુઓ વધુ રસપ્રદ બની જાય છે. તેઓએ પોતાના દમ પર આદર અને ઓળખ મેળવી છે. રીવાબા જાડેજા, પ્રિયા સરોજ અને નવજોત કૌર સિદ્ધુ સુધી મજબૂત રાજકીય કારકિર્દી બનાવી છે. આ મહિલાઓએ ક્રિકેટરોની પત્નીઓ બનવા ઉપરાંત, પોતાની એક મજબૂત ઓળખ સ્થાપિત કરી છે.
રીવાબા જાડેજા
ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજાની પત્ની રીવાબા જાડેજાનું નામ ગુજરાતના રાજકારણમાં મોટું છે. તેઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીની ટિકીટ પરથી જામનગર (ઉત્તર) વિધાનસભા સીટ પરથી ચૂંટણી જીતી તેઓ મંત્રી બન્યા છે અને હાલ તેઓ શિક્ષણ મંત્રી છે. રીવાબા જાડેજા, જે પહેલા રીવા સોલંકી તરીકે જાણીતી હતી, તેણે 2016 માં ભારતીય ક્રિકેટર રવિન્દ્ર જાડેજા સાથે લગ્ન કર્યા. તે રાજકોટની આત્મીય ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી એન્ડ સાયન્સમાંથી મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ ગ્રેજ્યુએટ છે.
પ્રિયા સરોજ
26 વર્ષીય પ્રિયા સરોજ ઉત્તર પ્રદેશના વારાણસીની છે. તે મચ્છલીશહર મતવિસ્તારથી લોકસભામાં સમાજવાદી પાર્ટીની સાંસદ છે. પ્રિયાએ પોતાનું શાળાકીય શિક્ષણ નવી દિલ્હીમાં એરફોર્સ ગોલ્ડન જ્યુબિલી ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાંથી પૂર્ણ કર્યું. શાળાકીય શિક્ષણ પછી, તેણે નોઈડાની એમિટી યુનિવર્સિટીમાંથી કાયદાની ડિગ્રી મેળવી. તે સામાજિક ન્યાય અને સશક્તિકરણ પર સંસદીય સમિતિની સભ્ય પણ છે. રિંકુ સિંહ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો મોટો ખેલાડી છે, જે ટી-20માં પોતાના શાનદાર પ્રદર્શન માટે જાણીતો છે.
નવજોત કૌર સિદ્ધુ
ભારતના સૌથી પ્રખ્યાત ક્રિકેટરોમાંના એક, નવજોત સિંહ સિદ્ધુએ નિવૃત્તિ પછી રાજકારણમાં પ્રવેશ કર્યો. તેમની પત્ની, ડૉ. નવજોત કૌર સિદ્ધુએ પણ આ જ માર્ગ અપનાવ્યો હતો. નવજોત કૌર સિદ્ધુ એક ડૉક્ટર છે. તેણીએ અગાઉ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં સેવા આપી હતી અને બાદમાં કોંગ્રેસમાં જોડાઈ હતી. નવજોત કૌર સિદ્ધુએ પંજાબ વિધાનસભાના સભ્ય તરીકે સેવા આપી હતી, જે તેમને પંજાબના સૌથી ઉચ્ચ પ્રોફાઇલ રાજકીય યુગલોમાંના એક બનાવે છે.
પૂનમ આઝાદ
ભારતની 1983ની વર્લ્ડ કપ ચેમ્પિયન ટીમના સભ્ય કીર્તિ આઝાદે ભાજપ તરફથી સંસદ સભ્ય તરીકે પોતાની રાજકીય કારકિર્દીમાં નોંધપાત્ર સફળતા મેળવી હતી. તેમની પત્ની પૂનમ આઝાદની પણ એક પ્રતિષ્ઠિત રાજકીય કારકિર્દી રહી છે. તેમણે ભાજપ સાથે પોતાની રાજકીય કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી અને બાદમાં આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાઈ હતી. તેઓ દિલ્હીમાં પોતાના પાયાના રાજકીય કાર્ય માટે જાણીતા હતા. પૂનમ આઝાદનું 2014માં અવસાન થયું. કીર્તિ આઝાદ રાજકારણમાં સક્રિય રહે છે અને હાલમાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસ સાથે સંકળાયેલા છે.
આ પણ વાંચો: