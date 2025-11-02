વર્લ્ડ કપ જીતો, ડાયમંડ જ્વેલરી અને સોલર પેનલ મેળવો! સુરતના ઉદ્યોગપતિઓ તરફથી મહિલા ક્રિકેટરો માટે મોટી ભેટની જાહેરાત
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ ICC મહિલા વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ મેચ જીતશે, તો ટીમના દરેક સભ્યને બે વિશેષ ભેટો આપવામાં આવશે.
Published : November 2, 2025 at 5:45 PM IST
સુરત: આજે વુમન્સ વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ મેચમાં ભારત અને સાઉથ આફ્રિકા વચ્ચે ટક્કર થવા જઈ રહી છે, ત્યારે સુરતના બે અગ્રણી ઉદ્યોગપતિઓએ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમને પ્રોત્સાહન આપવા માટે એક મોટી અને અનોખી ભેટની જાહેરાત કરી છે. શ્રી રામ ક્રિષ્ના (SRK) ડાયમંડ કંપનીના માલિકો ગોવિંદ ધોળકિયા અને જયંતિભાઈ નારોલાએ સંયુક્ત રીતે જાહેર કર્યું છે કે, જો ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ ICC મહિલા વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ મેચ જીતશે, તો ટીમના દરેક સભ્યને બે વિશેષ ભેટો આપવામાં આવશે.
ખેલાડીઓ માટે બે અનોખી ભેટ:
મૂલ્યવાન નેચરલ ડાયમંડ જ્વેલરી: ચેમ્પિયન ટીમના દરેક મહિલા ક્રિકેટરને તેમની પ્રતિભા અને સ્થિતિસ્થાપકતાના પ્રતીક તરીકે હસ્તકલાવાળા કુદરતી હીરાના દાગીના (નેચરલ ડાયમંડ જ્વેલરી) ભેટ કરવામાં આવશે.
રૂફટોપ સોલર પેનલ:
ખેલાડીઓને ઊર્જા ક્ષેત્રે આત્મનિર્ભરતા પ્રદાન કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે, ટીમના દરેક સભ્યના ઘરે રૂફટોપ સોલર પેનલ્સ લગાવી આપવામાં આવશે. ઉદ્યોગપતિઓના મતે, આ સોલર પેનલ્સ થકી ખેલાડીઓ જે પ્રકાશ રાષ્ટ્રમાં લાવે છે, તે તેમના જીવનમાં પણ સતત ચમકતો રહેશે.
BCCIને સત્તાવાર પત્ર દ્વારા જાણ:
ગોવિંદ ધોળકિયાએ બોર્ડ ઓફ કંટ્રોલ ફોર ક્રિકેટ ઇન ઇન્ડિયા (BCCI) ને સત્તાવાર પત્ર લખીને આ ભેટની જાહેરાત કરી છે. તેમણે પત્રમાં જણાવ્યું હતું કે, "ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે પોતાની હિંમત, શિસ્ત અને દૃઢ નિશ્ચયથી અબજો ભારતીયોના દિલ જીતી લીધા છે. તેમની જીત છોકરીઓની પેઢીઓને સ્વપ્ન જોવા અને ઉભરવા માટે પ્રેરણા આપશે."
કોણ છે ગોવિંદભાઈ ધોળકિયા?
ગુજરાતના અમરેલીના દુધાળા ગામમાં જન્મેલા ગોવિંદ ધોળકિયાએ ગરીબ ખેડૂત પરિવારમાંથી આવીને માત્ર સાત ધોરણ સુધી અભ્યાસ કર્યો હતો. સુરતમાં હીરા ઘસવાના કામથી શરૂઆત કરીને તેમણે પોતાના મિત્રો સાથે મળીને 'શ્રી રામકૃષ્ણ (SRK) એક્સપોર્ટ કંપની'ની સ્થાપના કરી. તેમની આગવી કોઠાસૂઝ અને પ્રામાણિકતાના આધારે આજે SRK એમ્પાયર 6,000થી વધુ લોકોને રોજગારી આપી રહ્યું છે. તેઓ આરોગ્ય સેવા સહિતના સામાજિક કાર્યોમાં પણ હંમેશા અગ્રેસર રહે છે.
ગુજરાતના હીરા ઉદ્યોગપતિઓ દ્વારા અગાઉ પણ રમતગમતના ખેલાડીઓને આવી પ્રોત્સાહક ભેટો આપવામાં આવી છે. આ જાહેરાત બાદ મહિલા ટીમના વિજય માટે દેશભરમાં ઉત્સાહનું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે.
