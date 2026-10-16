ખેલમહાકુંભથી ખુલે છે રાજ્યકક્ષાએ પહોંચવાના દ્વાર, બેડમિન્ટન સ્પર્ધામાં ખેલાડી અને કોચનો જાણો મત
ગુજરાત સરકારના ખેલ મહાકુંભ જે સરકારના રમત ગમત યુવા અને સાંસ્કૃતિક વિભાગ દ્વારા થાય છે તેમાં હાલમાં બેડમિન્ટન સ્પર્ધામાં જિલ્લા કક્ષાનું આયોજન થયું છે.
Published : October 16, 2026 at 2:09 PM IST
ભાવનગર: શહેરમાં જિલ્લા કક્ષાની ખેલ મહાકુંભની સ્પર્ધાઓ ચાલી રહી છે. ખેલ મહાકુંભમાં બેડમિન્ટનની સ્પર્ધામાં મોટી સંખ્યામાં યુવક યુવતીઓ રસ લઈ રહ્યા છે. ભાવનગર શહેરના સ્પોર્ટ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે ચાલતી બેડમિન્ટન સ્પર્ધામાં ખેલાડીઓ પોતાની પ્રતિભાને દર્શાવી રહ્યા છે. યુવક અને યુવતીઓ બંને બેડમિન્ટન સ્પર્ધામાં હોય ત્યારે રમતગમત અધિકારી અને કોચ સહિત આગળ વધેલા ખેલાડીઓએ પોતાના પ્રતિભાવો આપ્યા હતા.
2000 લોકોએ લીધો બેડમિન્ટનમાં ભાગ
ભાવનગર જિલ્લાના રમત ગમત અધિકારી નરેશ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત સરકારના ખેલ મહાકુંભ જે સરકારના રમત ગમત યુવા અને સાંસ્કૃતિક વિભાગ દ્વારા થાય છે તેમાં હાલમાં બેડમિન્ટન સ્પર્ધામાં જિલ્લા કક્ષાનું આયોજન થયું છે. જેમાં છ એજમાં સ્પર્ધા યોજાય છે. અંડર-11, અન્ડર -14, અંડર 17, ઓપન, 40 અને 60 અપનું આયોજન થયેલું છે. બેડમિન્ટનમાં હાલમાં છ એ જ ગ્રુપમાં 2,000 થી વધુ ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો છે. આ સ્પર્ધામાં મહિલાઓની સંખ્યા ધીરે ધીરે વધી રહી છે.
જિલ્લાથી રાજ્યકક્ષાએ પહોંચ્યા ખેલાડીઓનો મત
Etv ભારતે સ્પોર્ટસ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે ચાલતી બેડમિન્ટન સ્પર્ધામાં રાજ્યકક્ષાએ પહોંચેલા ખેલાડી નૈતિક વ્યાસ સાથે વાતચીત કરી હતી. નૈતિક વ્યાસે જણાવ્યું હતું કે હું છેલ્લા ચાર વર્ષથી રમું છું અને આપ પ્લેટફોર્મ ખુબ સારું છે .અહીંથી ઘણા બધા નેશનલ અને ઇન્ટરનેશનલ કક્ષા પહોંચ્યા છે. હું અહીંથી જિલ્લામાંથી હવે સ્ટેટ સુધી પહોંચ્યો છું. આગળ નેશનલ અને ઇન્ટરનેશનલ સુધી પહોંચવું છે.
શાળાના કોચ દ્વારા ખેલાડીઓ માટેનો મત
ખેલ મહાકુંભમાં શહેર અને જિલ્લામાંથી શાળાઓ મારફત ખેલાડીઓ આવતા હોય છે, ત્યારે કેપીએસ શાળાના સ્પોર્ટ્સ ટીચર વરુણ નૈયરે જણાવ્યું હતું કે, ખેલ મહાકુંભ ભાઈઓ અને બહેનો માટે અંડર 17 સ્પર્ધા ચાલુ છે .ખૂબ ભાઈઓ અને બહેનોએ ભાગ લીધો છે. દિવસે દિવસે લોકોની સંખ્યા આમાં વધતી જાય છે. આ સાથે સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સમાં રોજ પ્રેક્ટિસ પણ થતી હોય છે અને સ્પર્ધાઓ પણ હોય છે જેથી સારો માહોલ છે.