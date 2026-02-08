છોટાઉદેપુર: મેરેથોનમાં 15 હજાર દોડવીરોએ ભાગ લીધો, 7 વર્ષીય બાળકીએ પણ 21 કિલોમીટરની દોડ લગાવી
છોટાઉદેપુર જીલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા જિલ્લાના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત બોડેલી ખાતે ભવ્ય અને ઐતિહાસિક છોટાઉદેપુરમાં મેરેથોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : February 8, 2026 at 8:43 PM IST
છોટાઉદેપુર: જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા બોડેલી ખાતે એક મેરેથોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ મેરેથોનમાં દેશ-વિદેશના આશરે 15 હજાર દોડવીરોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો. આ દોડમાં 1 કિ.મી, 5 કિ.મી, 10 કિ.મી અને 21 કિ.મી જેવી વિવિધ કેટેગરીનો સમાવેશ થયો હતો. 15 હજાર દોડવીરોમાં એક 7 વર્ષીય અનામિકા કોસતા નામની બાળકીએ પણ 21 કિલોમીટરની દોડમાં ભાગ લેતાં તેનું સન્માન કરવામાં આવ્યું.
મેરેથોન દોડનો મુખ્ય હેતુ
નાગરિકોમાં ફિટનેસ પ્રત્યે જાગૃતિ આવે, અને યુવાનોની સક્રિય ભાગીદારી વધારવા તેમજ સમાજમાં સમાનતાના મૂલ્યોને મજબૂત કરવાનાં ઉદ્દેશ સાથે આજે વહેલી સવારે બોડેલી ખાતે છોટાઉદેપુર જીલ્લામાં પહેલી વાર ઐતિહાસિક મેરેથોન દોડનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. યોજાયેલ મેરેથોન દોડમાં તમામ કેટેગરીમાં પુરુષ અને મહિલા દોડવીરો માટે ઇનામ રાખવામાં આવ્યા હતા.
ઈનામ વિતરણ કરવામાં આવ્યું
21 કિલોમીટરની – હાફ મેરેથોનમાં પ્રથમ ઇનામ: રૂ. 50,000, દ્વિતીય ઇનામ: રૂ.25,000, તૃતીય ઇનામ: રૂ. 11,000, રાખવામાં આવ્યું હતું, જયારે 10 કિ. મી દોડમાં પ્રથમ ઇનામ: રૂ.25,000, દ્વિતીય ઇનામ: રૂ. 11,000, તૃતીય ઇનામ: રૂ. 5,000 રાખવામાં આવ્યું હતું, જયારે 5 કિ.મી.ની દોડમાં પ્રથમ ઇનામ: રૂ. 11,000, દ્વિતીય ઇનામ: રૂ.5,000, તૃતીય ઇનામ: રૂ.2,5000 અને 1 કિ.મી. દોડમાં પ્રથમ ઇનામ: રૂ.5,000, દ્વિતીય ઇનામ: રૂ.2,100, તૃતીય ઇનામ: રૂ. 1,100 રાખવાવામાં આવ્યા હતાં, જયારે વિશેષ કેટેગરી - Ex-Army Run (5 કિ.મી.) દેશની સુરક્ષા માટે સેવા આપી ચૂકેલા Ex-Army (ભૂતપૂર્વ સૈનિકો) માટે વિશેષ 5 કિ.મી. દોડનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં પ્રથમ ઇનામ: રૂ. 21,000, બીજુ ઇનામ: રૂ. 11,000 અને ત્રીજું ઇનામ: રૂ.5,0000 રાખવામાં આવ્યા હતાં.
7 વર્ષની બાળકી એ દોડ લગાવી
આજની યોજાયેલમેરેથોન દોડમાં અનામિકા કોસતા નામની 7 વર્ષની બાળકીએ 21 કિલોમીટરની દોડમાં ભાગ લીધો હતો, અને 21 કિલોમીટર દોડી હતી, જોકે આ બાળકીએ નંબર મેળવી શકી નહીં, પરંતુ તેની દોડવીર તરીકે ની ઉર્જા અને સાહસ નેં ધ્યાનમાં રાખી આ બાળકી નું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું, અને આજની મેરેથોન દોડ માં સૌ કોઈનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું.
દોડવીરો ટીમલીના તાલે નાચ્યા
મેરેથોન દોડમાં ભાગ લેનાર દોડવીરો અને શાળાના વિધાર્થીઓ પણ વહેલી સવારે આદિવાસી ટીમલીના તાલે નાચગાન કરી. આ મેરેથોન દોડને ઐતિહાસિક બનાવી હતી.
મોટી સંખ્યામાં પદાધિકારીઓ જોડાયા
યોજાયેલ મેરથોન દોડમાં સાંસદ જશુભાઈ રાઠવા, જિલ્લા કલેકટર ગાર્ગી જૈન, ધારાસભ્ય રાજેન્દ્રસિંહ રાઠવા, અભેસિંહભાઈ તડવી, સહીત ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને મોટી સંખ્યામાં લોકો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતાં.
