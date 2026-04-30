7 રનમાં 8 વિકેટ: 22 વર્ષીય બોલરે T20I માં અવિશ્વસનીય રેકોર્ડ બનાવ્યો, આ સિદ્ધિ મેળવનાર પ્રથમ ક્રિકેટર બન્યો

ભૂટાનની ડાબોડી સ્પિનર ​​સોનમ યેશે આંતરરાષ્ટ્રીય હોય કે અન્ય કોઈ મેચમાં, T20 મેચમાં 8 વિકેટ લેનારી વિશ્વની પ્રથમ બોલર બની ગઈ છે.

File Photo: Sonam Yeshey (IANS)
Published : April 30, 2026 at 7:01 PM IST

Sonam Yeshi: 22 વર્ષીય સોનમ યેશે એ મ્યાનમાર સામે રમાયેલી મેચ દરમિયાન આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. આ મેચમાં તેણે પોતાની નિર્ધારિત ચાર ઓવરમાં માત્ર 7 રન આપીને 8 વિકેટ ઝડપી હતી. પરિણામે, ભૂટાનના 9 વિકેટના નુકસાને 127 રનના કુલ સ્કોરના જવાબમાં, મ્યાનમાર 45 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું. આ એકતરફી શ્રેણીમાં, યેશેએ અત્યાર સુધી 12 વિકેટ લીધી છે.

પુરુષોની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં શ્રેષ્ઠ બોલિંગ પ્રદર્શન

યેશેની આ સિદ્ધિ પહેલા, પુરુષોની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં ફક્ત બે બોલરોએ એક જ મેચમાં સાત વિકેટ લીધી હતી. સ્યાઝરુલ ઇદ્રુસ (2023 માં ચીન સામે મલેશિયા માટે 8 રનમાં 7 વિકેટ) અને અલી દાઉદ (2025 માં ભૂટાન સામે બહેરીન માટે 19 રનમાં 7 વિકેટ). દરમિયાન, આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના ક્ષેત્રથી આગળ, T20 માં આ સિદ્ધિ કોલિન એકરમેન (2019 માં બર્મિંગહામ બેયર્સ સામે લેસ્ટરશાયર માટે 18 રનમાં 7 વિકેટ) અને તસ્કિન અહેમદ (2025 માં ઢાકા કેપિટલ્સ સામે દરબાર રાજશાહી માટે 19 રનમાં 7 વિકેટ) દ્વારા હાંસલ કરવામાં આવી હતી.

મહિલા T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચો શ્રેષ્ઠ બોલિંગ પ્રદર્શન

મહિલા T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં શ્રેષ્ઠ બોલિંગ પ્રદર્શનનની વાત કરીએ તો આ રેકોર્ડ ઇન્ડોનેશિયાની રોહમાલિયાના નામે છે, જેમણે 2024માં મંગોલિયા સામે એક પણ રન આપ્યા વિના 7 વિકેટ લીધી હતી. મહિલા ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચના ઇતિહાસમાં, બોલરોએ ચાર અલગ અલગ પ્રસંગોએ એક જ મેચમાં 7 વિકેટ લીધી છે. રોહમાલિયા ઉપરાંત, આ યાદીમાં ફ્રેડરિક ઓવરડિજક (નેધરલેન્ડ, ફ્રાન્સ સામે 3 રન આપીને 7 વિકેટ), એલિસન સ્ટોક્સ (આર્જેન્ટિના, પેરુ સામે 3 રન આપીને 7 વિકેટ), અને સામંથી ડુનુકેડેનિયા (સાયપ્રસ, ચેક રિપબ્લિક સામે 15 રન આપીને 7 વિકેટ)નો સમાવેશ થાય છે.

સોનમ યેશે એ ક્યારે ડેબ્યું કર્યું

જોકે, સોનમ યેશે હવે તે બધાને પાછળ છોડી દીધા છે, આઠ વિકેટ લઈને નવો ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેણીએ જુલાઈ 2022 માં મલેશિયા સામે T20I માં પ્રવેશ કર્યો હતો અને તે જ મેચમાં 3/16 ના આંકડા નોંધાવ્યા હતા. તેણીની કારકિર્દીમાં અત્યાર સુધી, તેણીએ 34 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 37 વિકેટ લીધી છે.

