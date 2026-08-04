ટેબલ ટેનિસમાં જૂનાગઢ જિલ્લાના જુનિયર ખેલાડીઓનો દબદબો, રાજ્ય સ્તરે 8 ખેલાડીઓની પસંદગી
જૂનાગઢ જિલ્લાના જ આઠ જેટલા મહિલા અને પુરુષ ખેલાડીઓએ અંડર 14-17 અને 19 વર્ગની કેટેગરીમાં પ્રથમ નંબર પ્રાપ્ત કરીને રાજ્ય કક્ષાએ પસંદગી થયા છે.
Published : August 4, 2026 at 4:21 PM IST
જૂનાગઢ: જિલ્લાના યુવાન ખેલાડીઓ હવે ધીમે ધીમે વિવિધ રમતોમાં પણ પોતાનું કૌવત દેખાડતા થયા છે. જુનાગઢ ખાતે યોજાયેલી જિલ્લા કક્ષાની SGFI રમત ગમત સ્પર્ધામાં ટેબલ ટેનિસ વિભાગના આઠ જુનિયર ખેલાડીઓ રાજ્ય કક્ષાએ પહોંચવામાં સફળ થયા છે. ટેબલ તેની જેવી વ્યક્તિગત રમતમાં સ્ટેટ લેવલ સુધી પહોંચેલા આ તમામ ખેલાડીઓ આગામી દિવસોમાં રાજ્ય અને રાષ્ટ્રની સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે એક ખેલાડી તરીકે ભારતને પદક મળે તે દિશામાં મહેનત અને તે પ્રકારનું ઉત્તમ ટેબલ ટેનિસ રમવાની મહેચ્છા ધરાવી રહ્યા છે. ચેમ્પિયન બનેલા ખેલાડીઓએ Etv ભારત સાથે કરેલી એક્સક્લુઝિવમાં તેમણે આગામી ગેમ પ્લાન અને ભવિષ્યને લઈને વાતો કરી હતી.
ટેબલ ટેનિસમાં જૂનાગઢના ખેલાડીનો દબદબો
જૂનાગઢ ખાતે જિલ્લા કક્ષાની SGFI રમતગમત સ્પર્ધાનું આયોજન થયું હતું, જે રાજ્યના રમતગમત વિભાગ દ્વારા આયોજિત થતું હોય છે જેમાં જૂનાગઢ ખાતે અલગ અલગ 44 જેટલી સ્પર્ધાનું આયોજન થયું છે. સીટી સ્પોર્ટ્સ સેન્ટર ખાતે વ્યક્તિગત ટેબલ ટેનિસની સ્પર્ધાનું આયોજન થયું હતું, જેમાં જૂનાગઢ જિલ્લામાંથી 120 કરતા વધારે ખેલાડીઓ સામેલ થયા હતા જેમાં 50 કરતાં વધારે બહેનો ટેબલ ટેનિસના ખેલાડી તરીકે આ સ્પર્ધામાં ઉતર્યા હતા.
જૂનાગઢ જિલ્લાના જ આઠ જેટલા મહિલા અને પુરુષ ખેલાડીઓએ અંડર 14-17 અને 19 વર્ગની કેટેગરીમાં પ્રથમ નંબર પ્રાપ્ત કરીને રાજ્ય કક્ષાએ પસંદગી થયા છે. જૂનાગઢ જિલ્લામાંથી આ સ્પર્ધા માં ભાગ લેનાર અને 1 થી 5 ક્રમે વિજેતા રહેલા તમામ ખેલાડીઓ આગામી દિવસોમાં રાજ્ય સ્તરે આયોજિત SGFI રમત ગમત સ્પર્ધામાં જૂનાગઢ જિલ્લાનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે.
જુનિયર ચેમ્પિયન્સે કરી Etv ભારત સાથે વાતચીત
SGFIની ટેબલ ટેનિસ સ્પર્ધામાં અંડર 14-17 અને 19 સ્પર્ધામાં પ્રથમ ક્રમે વિજેતા રહેલા ટેબલ ટેનિસના યુવાન ખેલાડીઓએ Etv ભારત સાથે વાત કરી હતી જેમાં અંન્ડર-14 ના શિવમ ગુપ્તા, અંડર-17 ની ઘુમ્મર ચાવડા, અંડર 14 ની ક્રિસીતા ભુટીયા અને અંડર-19 ના વંદન રાદડિયાએ એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી હતી. આ દરમિયાન તેમણે તેમના વિજય અને ટેબલ ટેનિસની રમતને પ્રત્યે પોતાના પ્રતિભાવો વ્યક્ત કર્યા હતા.
આગામી દિવસોમાં રાજ્ય સ્તરની સ્પર્ધાઓમાં જૂનાગઢ જિલ્લામાંથી ખેલાડી તરીકે પ્રતિનિધિત્વ કરીને રાજ્ય સ્તરે અને ત્યાર બાદ રાષ્ટ્રીય સ્તરે ટેબલ ટેનિસમાં જૂનાગઢ અને ગુજરાતનું નામ રોશન થાય અને પદકો મળે તે દિશામાં સખત મહેનત કરવાની તૈયારી પણ દર્શાવી હતી. આજે જુનિયર ખેલાડી તરીકે જીતેલા અને રાજ્ય સ્તરે પહોંચેલા તમામ ખેલાડીઓ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે આયોજિત થતા વિશ્વના સૌથી મોટા ખેલ મહાકુંભ ઓલમ્પિક અને કોમનવેલ્થ ગેમ્સ જેવી સ્પર્ધાઓમાં પણ જવાની ઈચ્છા ધરાવે છે અને તેના માટે તેઓ દરરોજ ચાર કલાક કરતાં વધારેનો સમય પ્રેક્ટિસ અને ટેબલ ટેનિસની સાથે જોડાયેલી નાની નાની બાબતોને શીખવા અને સમજવામાં પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.
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