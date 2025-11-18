પાંચ બોલમાં પાંચ વિકેટ! આ નોંધપાત્ર સિદ્ધિ મેળવનારા બોલરોમાં એક ભારતીયનો પણ સમાવેશ
અત્યાર સુધી, વિશ્વ ક્રિકેટમાં ફક્ત 3 ખેલાડીઓ જ સતત પાંચ બોલમાં પાંચ વિકેટ લઈ શક્યા છે.
5 wickets in 5 balls: ક્રિકેટના મેદાન પર વિકેટ લેવી એ બોલરની સૌથી મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી છે. કેટલાક બોલરોમાં અસાધારણ વિકેટ લેવાની ક્ષમતા હોય છે, જેના કારણે તેમને વિકેટ લેનારા કહેવામાં આવે છે. આવા બોલરોની વિકેટ લેવાની ક્ષમતા વિરોધી બેટ્સમેનોને મુક્તપણે સ્કોર કરતા અટકાવવામાં અને રન રેટ ધીમો કરવામાં મદદ કરે છે.
જ્યારે તે જ બોલરો સતત બોલમાં વિકેટ લે છે, ત્યારે તેઓ વધુ ખાસ બની જાય છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં, ઘણા બોલરોએ હેટ્રિક (ત્રણ બોલમાં ત્રણ વિકેટ) લીધી છે, અને કેટલાકે ડબલ હેટ્રિક (ચાર બોલમાં ચાર વિકેટ) પણ લીધી છે.
હેટ્રિક લેનારા ક્રિકેટરોની યાદીમાં વસીમ અકરમ, લસિથ મલિંગા અને બ્રેટ લી જેવા અગ્રણી નામોનો સમાવેશ થાય છે. લસિથ મલિંગાએ બે વાર ડબલ હેટ્રિક લીધી છે, જ્યારે ગેરી બુચર (ઇંગ્લેન્ડ) અને અભિમન્યુ મિથુન (ભારત) પણ અગાઉ સતત ચાર બોલમાં ચાર વિકેટ લઈ ચૂક્યા છે.
જોકે, વિશ્વ ક્રિકેટમાં ફક્ત ત્રણ બોલરોએ સતત પાંચ બોલમાં પાંચ વિકેટ લીધી છે. જેમાં ઝિમ્બાબ્વેના કેલીસ ન્ધલોવુ, આયર્લેન્ડના કર્ટિસ કેમ્પર અને ભારતના દિગ્વેશ રાઠીના નામનો સમાવેશ થાય છે.
5 wickets in 5 balls. Petition to officially rename him - Curtis Cam5her 😂👏#InterProvincialT20Trophy pic.twitter.com/cmQb19XlWv— KolkataKnightRiders (@KKRiders) July 10, 2025
કર્ટિસ કેમ્ફર (આયર્લેન્ડ)
આયર્લેન્ડના આ ઓલરાઉન્ડરે ઇન્ટર-પ્રોવિન્શિયલ ટી20 ટ્રોફી 2025માં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, સતત પાંચ બોલમાં પાંચ વિકેટ લેનાર પ્રથમ પુરુષ ક્રિકેટર બન્યો. તેણે 2.3 ઓવરમાં 16 રન આપીને 5 વિકેટ લીધી. કેમ્ફરે તેની બીજી અને ત્રીજી ઓવરમાં સતત પાંચ બોલમાં પાંચ વિકેટ લીધી. તેણે 12મી ઓવરના છેલ્લા બોલથી પોતાની પ્રભાવશાળી વિકેટ લેવાની શરૂઆત કરી, અને પછી 14મી ઓવરમાં સતત ચાર વિકેટ લઈને પાંચ બોલમાં પાંચ વિકેટ લેવાની અનોખી સિદ્ધિ હાંસલ કરી. કેમ્ફરે 2021ના નેધરલેન્ડ્સ સામેના ટી20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન પણ ચાર બોલમાં ચાર વિકેટ લીધી હતી.
OH MY! Kelis Ndhlovu just took 5 wickets in a row to lead Zimbabwe Under-19 women select into the final of the Women's T20 Cup. Wow! pic.twitter.com/BSOJCviKed— larry kwirirayi ✍📔 (@kwirirayi) August 29, 2024
કેલિસ ન્ધલોવુ (ઝિમ્બાબ્વે)
આ સિદ્ધિ મેળવનાર પ્રથમ ક્રિકેટર ઝિમ્બાબ્વેની કેલિસ ન્ધલોવુ હતી, જેમણે 2024માં અંડર-19 ડોમેસ્ટિક મેચમાં આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. તેણીએ 2024માં ઇગલ્સ વિમેન્સ સામેની ડોમેસ્ટિક અંડર-19 ટી20 મેચમાં આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. કેલિસે ચાર ઓવરમાં 17 રન આપીને 6 વિકેટ લીધી હતી.
DIGVESH RATHI PICKED 5 WICKETS IN 5 DELIVERIES. 🤯pic.twitter.com/zXbgmSkXnG— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 16, 2025
દિગ્વેશ રાઠી (ભારત)
ભારતના રહસ્યમય સ્પિનર દિગ્વેશ રાઠીએ પણ આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. જોકે, તેણે સ્થાનિક મેચોમાં આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. IPLમાં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા દિગ્વેશે દિલ્હી પ્રીમિયર લીગ 2025માં એક જ ઓવરમાં પાંચ વિકેટ લઈને હેડલાઇન્સ બનાવી હતી.
