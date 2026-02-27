ETV Bharat / sports

T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં સેમિફાઇનલની જંગ બની રસપ્રદ, 2 જગ્યા માટે 4 ટીમ વચ્ચે ટક્કર

T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની સેમિફાઇનલમાં પહોંચવા માટે હવે ચાર ટીમો બે સ્થાન સામ સામે છે. વધુ બે ટીમો ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે.

ICC T20 WORLD CUP 2026
ICC T20 WORLD CUP 2026 (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 27, 2026 at 1:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

T20 WC 2026 Semi Final: બે ટીમો T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની સેમિફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન પહેલાથી જ સુરક્ષિત કરી ચૂકી છે, અને ફક્ત બે સ્થાન બાકી છે. ચાર ટીમો તે સ્થાનો માટે સામ સામે છે. બે ટીમો હવે બહાર થઈ ગઈ છે. આનો અર્થ એ છે કે આગામી મેચો ખૂબ જ રસપ્રદ રહેશે, જેમ કે એવું લાગે છે. તે જોવાનું બાકી છે કે બીજી કઈ બે ટીમો સેમિફાઇનલમાં પહોંચશે.

દક્ષિણ આફ્રિકા સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યું

બે ટીમો ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની સેમિફાઇનલમાં પહોંચી ગઈ છે. દક્ષિણ આફ્રિકાએ તેની બે મેચ જીતી છે અને ચાર પોઇન્ટ મેળવ્યા છે, જેનાથી સેમિફાઇનલમાં તેનું સ્થાન નિશ્ચિત થઈ ગયું છે. જોકે, ઝિમ્બાબ્વે સામેની તેની અંતિમ મેચ રમવાની બાકી છે. ઝિમ્બાબ્વે હવે સત્તાવાર રીતે બહાર થઈ ગયું છે. ભારત વિરુદ્ધ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ મેચ આ ગ્રુપમાંથી સેમિફાઇનલમાં પહોંચનારી બીજી ટીમ નક્કી કરશે. બંને ટીમોના બે-બે પોઇન્ટ છે, અને આ મેચ 1 માર્ચે સાંજે 7 વાગ્યે રમાશે.

ઇંગ્લેન્ડે પણ સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યું

હવે, બીજા ગ્રુપમાં, ઇંગ્લેન્ડે સેમિફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી લીધું છે. ટીમે બેમાંથી બે મેચ જીતી છે અને ચાર પોઈન્ટ મેળવ્યા છે. તેમનો અંતિમ મુકાબલો 27 ફેબ્રુઆરીએ ન્યુઝીલેન્ડ સામે થશે. શ્રીલંકા, જેણે આ ગ્રુપમાં પોતાની બંને મેચ હારી છે, તે હવે સેમિફાઇનલની રેસમાંથી બહાર થઈ ગયું છે. ન્યુઝીલેન્ડ અને પાકિસ્તાનમાંથી એક ટીમ આ ગ્રુપમાંથી આગળ વધશે. હાલની પરિસ્થિતિ જોતાં, એવું લાગે છે કે આ બીજી ટીમ ન્યુઝીલેન્ડ હશે, કારણ કે પાકિસ્તાનનો રન રેટ પણ ખૂબ જ ખરાબ છે, જેના કારણે તે સંભવિત હાર બની શકે છે.

આગામી મેચોનું શેડ્યૂલ આ પ્રમાણે છે

આગામી શેડ્યૂલની વાત કરીએ તો, શુક્રવાર, 27 ફેબ્રુઆરીએ ન્યુઝીલેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે એક મેચ રમાશે. ત્યારબાદ પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા શનિવાર, 28 ફેબ્રુઆરીએ એકબીજા સામે ટકરાશે. 1 માર્ચે બે મેચ રમાશે. ઝિમ્બાબ્વે અને દક્ષિણ આફ્રિકા બપોરે 3 વાગ્યે ટકરાશે, ત્યારબાદ ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સાંજે 7 વાગ્યે ટકરાશે. આ સુપર 8 ના અંતમાં થશે. ચાર સેમિફાઇનલ ટીમો ટકરાશે અને કઈ ટીમ કોની સામે ટકરાશે તે પણ જાણી શકાશે.

આ પણ વાંચો:

  1. ENG vs NZ: શું વરસાદ કોલંબોમાં પાકિસ્તાનની આશા પર પાણી ફેરવશે? રમ્યા વિના બહાર જવાનો મંડરાયો ખતરો
  2. ટી-20 વર્લ્ડકપ 2026: ભારતે ઝિમ્બાબ્વેને 72 રને હરાવ્યું, સેમિ ફાઇનલની આશા જીવંત

TAGGED:

SEMIFINAL OF ICC T20 WORLD CUP
4 TEAM IN RACE FOR
REMAINING TWO SPOT FOR SEMIFINAL
WHAT IS EQUATION FOR SEMIFINAL
T20 WC 2026 SEMI FINAL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.