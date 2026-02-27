T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં સેમિફાઇનલની જંગ બની રસપ્રદ, 2 જગ્યા માટે 4 ટીમ વચ્ચે ટક્કર
T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની સેમિફાઇનલમાં પહોંચવા માટે હવે ચાર ટીમો બે સ્થાન સામ સામે છે. વધુ બે ટીમો ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે.
Published : February 27, 2026 at 1:41 PM IST
T20 WC 2026 Semi Final: બે ટીમો T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની સેમિફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન પહેલાથી જ સુરક્ષિત કરી ચૂકી છે, અને ફક્ત બે સ્થાન બાકી છે. ચાર ટીમો તે સ્થાનો માટે સામ સામે છે. બે ટીમો હવે બહાર થઈ ગઈ છે. આનો અર્થ એ છે કે આગામી મેચો ખૂબ જ રસપ્રદ રહેશે, જેમ કે એવું લાગે છે. તે જોવાનું બાકી છે કે બીજી કઈ બે ટીમો સેમિફાઇનલમાં પહોંચશે.
દક્ષિણ આફ્રિકા સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યું
બે ટીમો ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની સેમિફાઇનલમાં પહોંચી ગઈ છે. દક્ષિણ આફ્રિકાએ તેની બે મેચ જીતી છે અને ચાર પોઇન્ટ મેળવ્યા છે, જેનાથી સેમિફાઇનલમાં તેનું સ્થાન નિશ્ચિત થઈ ગયું છે. જોકે, ઝિમ્બાબ્વે સામેની તેની અંતિમ મેચ રમવાની બાકી છે. ઝિમ્બાબ્વે હવે સત્તાવાર રીતે બહાર થઈ ગયું છે. ભારત વિરુદ્ધ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ મેચ આ ગ્રુપમાંથી સેમિફાઇનલમાં પહોંચનારી બીજી ટીમ નક્કી કરશે. બંને ટીમોના બે-બે પોઇન્ટ છે, અને આ મેચ 1 માર્ચે સાંજે 7 વાગ્યે રમાશે.
South Africa are through to the #T20WorldCup 2026 semi-finals 👏 pic.twitter.com/qpqRbb9qAo— ICC (@ICC) February 26, 2026
ઇંગ્લેન્ડે પણ સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યું
હવે, બીજા ગ્રુપમાં, ઇંગ્લેન્ડે સેમિફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી લીધું છે. ટીમે બેમાંથી બે મેચ જીતી છે અને ચાર પોઈન્ટ મેળવ્યા છે. તેમનો અંતિમ મુકાબલો 27 ફેબ્રુઆરીએ ન્યુઝીલેન્ડ સામે થશે. શ્રીલંકા, જેણે આ ગ્રુપમાં પોતાની બંને મેચ હારી છે, તે હવે સેમિફાઇનલની રેસમાંથી બહાર થઈ ગયું છે. ન્યુઝીલેન્ડ અને પાકિસ્તાનમાંથી એક ટીમ આ ગ્રુપમાંથી આગળ વધશે. હાલની પરિસ્થિતિ જોતાં, એવું લાગે છે કે આ બીજી ટીમ ન્યુઝીલેન્ડ હશે, કારણ કે પાકિસ્તાનનો રન રેટ પણ ખૂબ જ ખરાબ છે, જેના કારણે તે સંભવિત હાર બની શકે છે.
England become the first team to punch their ticket for the #T20WorldCup 2026 semi-finals 🎫 pic.twitter.com/XhUNKLui2S— ICC (@ICC) February 24, 2026
Who will join South Africa and England in the #T20WorldCup semi-finals? 🔥— ICC (@ICC) February 27, 2026
More 👉 https://t.co/DAEHvrePfd pic.twitter.com/qA0Zi1YoN9
આગામી મેચોનું શેડ્યૂલ આ પ્રમાણે છે
આગામી શેડ્યૂલની વાત કરીએ તો, શુક્રવાર, 27 ફેબ્રુઆરીએ ન્યુઝીલેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે એક મેચ રમાશે. ત્યારબાદ પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા શનિવાર, 28 ફેબ્રુઆરીએ એકબીજા સામે ટકરાશે. 1 માર્ચે બે મેચ રમાશે. ઝિમ્બાબ્વે અને દક્ષિણ આફ્રિકા બપોરે 3 વાગ્યે ટકરાશે, ત્યારબાદ ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સાંજે 7 વાગ્યે ટકરાશે. આ સુપર 8 ના અંતમાં થશે. ચાર સેમિફાઇનલ ટીમો ટકરાશે અને કઈ ટીમ કોની સામે ટકરાશે તે પણ જાણી શકાશે.
