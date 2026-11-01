પાંચમી T20માં 4 ઐતિહાસિક રેકોર્ડ બન્યા, ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડે રચ્યો ઇતિહાસ
IND vs NZ: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની અંતિમ મેચ 1 નવેમ્બરના રોજ રમાઈ હતી. ન્યુઝીલેન્ડે ભારતને સાત વિકેટથી હરાવ્યું હતું.
Published : November 1, 2026 at 7:44 PM IST
IND vs NZ: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની પાંચ મેચની T20 શ્રેણી રોમાંચક રીતે સમાપ્ત થઈ. અંતિમ મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડે ભારતને 7 વિકેટથી હરાવ્યું, અને શ્રેણીનો વિજયી અંત કર્યો. જોકે, ભારતે પ્રથમ ત્રણ મેચ જીતીને શ્રેણી 3-2 થી જીતી. અંતિમ બે મેચ જીતીને ન્યુઝીલેન્ડે જોરદાર વાપસી કરી, પરંતુ ભારતે શ્રેણીનો ખિતાબ જાળવી રાખ્યો. સમગ્ર શ્રેણી દરમિયાન, બંને ટીમોના બેટ્સમેનોએ જોરદાર રન બનાવ્યા અને છગ્ગા ફટકાર્યા. વધુમાં, ઘણા રેકોર્ડ બન્યા જેણે T20 ક્રિકેટમાં નવો ઇતિહાસ રચ્યો. ચાલો આ શ્રેણી દરમિયાન બનેલા કેટલાક મુખ્ય રેકોર્ડ્સ પર નજર કરીએ.
ભારતે એક વર્ષમાં 400 છગ્ગા ફટકારવાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો
ભારતીય બેટ્સમેનોએ 2026 માં T20 ક્રિકેટમાં પોતાની આક્રમક બેટિંગથી પોતાને અલગ પાડ્યા છે. ન્યુઝીલેન્ડ સામેની શ્રેણીમાં પણ આ જ શૈલી સ્પષ્ટ જોવા મળી હતી. છગ્ગાના અવિરત સિક્સર વચ્ચે, ભારતીય ટીમે એક કેલેન્ડર વર્ષમાં 400 ટી20 છગ્ગા ફટકાર્યા, અને આ સિદ્ધિ હાંસલ કરનારી વિશ્વની પ્રથમ ટીમ બની.
𝙒.𝙄.𝙉.𝙉.𝙀.𝙍.𝙎 🏆 #TeamIndia celebrate with the trophy after a T20I series victory to remember 🥳 #NZvIND https://t.co/Xvzm8xYJhQ— BCCI (@BCCI) November 1, 2026
ગ્લેન ફિલિપ્સે એક જ શ્રેણીમાં સૌથી વધુ રન બનાવીને ઇતિહાસ રચ્યો
આ T20I શ્રેણી ન્યુઝીલેન્ડના બેટ્સમેન ગ્લેન ફિલિપ્સ માટે યાદગાર હતી. તેણે ભારતીય બોલરો સામે સતત શાનદાર બેટિંગ કરી, સમગ્ર શ્રેણી દરમિયાન કુલ 341 રન બનાવ્યા. આ પ્રદર્શન સાથે, ફિલિપ્સે દ્વિપક્ષીય T20I શ્રેણીમાં સૌથી વધુ રનનો રેકોર્ડ બનાવ્યો.
એક શ્રેણીમાં 116 છગ્ગા
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાયેલી આ શ્રેણીમાં, બેટ્સમેનોએ વારંવાર બોલને બાઉન્ડ્રી ઉપરથી ફટકાર્યો. પાંચ મેચોમાં કુલ 116 છગ્ગા ફટકારવામાં આવ્યા. આ એક જ T20I શ્રેણીમાં ચોથા ક્રમે સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકારવાનો રેકોર્ડ છે.
આ યાદીમાં સૌથી ઉપર જર્મની અને ઓસ્ટ્રિયા વચ્ચેની 2026ની શ્રેણી છે, જેમાં કુલ 132 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. ઈંગ્લેન્ડ અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની 2023ની શ્રેણી 120 બીજા ક્રમે છે, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયા અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની 2025ની શ્રેણીમાં 117 છગ્ગા જોવા મળ્યા હતા.
A spirited finish from New Zealand as they claim the final match and narrow the T20I series margin to 3-2 against India 👏 📝: https://t.co/UM9iULA5D1 https://t.co/9UCCRC4ntQ— ICC (@ICC) November 1, 2026
ભારતે એક જ વર્ષમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામે 142 છગ્ગા ફટકાર્યા
ભારતીય બેટ્સમેનોએ આ વર્ષે ન્યૂઝીલેન્ડ સામે પોતાનું આક્રમક ફોર્મ ચાલુ રાખ્યું. બંને ટીમો વચ્ચે 2026માં રમાયેલી T20 મેચોમાં ભારતે કુલ 142 છગ્ગા ફટકાર્યા. એક કેલેન્ડર વર્ષમાં એક જ ટીમ સામે ફટકારાયેલા છગ્ગાના સંદર્ભમાં આ એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ છે.
આ યાદીમાં ન્યુઝીલેન્ડ બીજા ક્રમે છે. આ વર્ષે ભારત સામે કિવી બેટ્સમેનોએ 117 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. દરમિયાન, કંબોડિયાએ 2025માં ઇન્ડોનેશિયા સામે 111 છગ્ગા ફટકારીને ત્રીજું સ્થાન મેળવ્યું હતું.
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