'અપરાજિતે' આખરે હાર માની, અચાનક નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી
IPL 2027ની હરાજી પહેલા 32 વર્ષીય ખેલાડી બાબા અપરાજિતે પોતાના ક્રિકેટ કરિયરને લઈને મોટો નિર્ણય લીધો છે. CSKના આ ભૂતપૂર્વ ખેલાડીએ અચાનક નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી.
Published : November 26, 2026 at 3:16 PM IST
32 વર્ષીય ક્રિકેટર બાબા અપરાજિતે નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. અપરાજિતે 2011 માં તમિલનાડુ માટે ફર્સ્ટ ક્લાસ ડેબ્યૂ કર્યું હતું, ત્યારબાદ તે ટીમમાં એક મહત્વપૂર્ણ ખેલાડી બન્યો હતો. તે IPL માં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને રાઇઝિંગ પુણે સુપરજાયન્ટ્સનો ભાગ હતો. 15 વર્ષની યાદગાર કારકિર્દી પછી, બાબા અપરાજિત હવે નિવૃત્ત થઈ ગયા છે. તેમણે એક ભાવનાત્મક પોસ્ટ શેર કરી અને ચાહકોને તેમની કારકિર્દી વિશે એક મોટી અપડેટ આપી.
બાબા અપરાજિતે નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી
બાબા અપરાજિતે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તેમના ક્રિકેટ કારકિર્દીના કેટલાક યાદગાર ક્ષણોનો ફોટો પોસ્ટ કર્યો, જેમાં BCCI સહિત તેમની તમામ ટીમો અને સાથી ખેલાડીઓનો આભાર માન્યો અને નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી. તેમણે પોસ્ટમાં લખ્યું, "મેં મારી છેલ્લી ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ 24 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ રમી હતી. હવે હું સત્તાવાર રીતે મારી ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટ કારકિર્દીનો અંત લાવી રહ્યો છું. આ એક અદ્ભુત સફર રહી છે, જે વિવિધ અનુભવો, પડકારો, શીખ, મિત્રતા અને યાદોથી ભરેલી છે જેને હું હંમેશા યાદ રાખીશ. હું ભાગ્યશાળી છું કે મેં તમિલનાડુ, ભારતીય અંડર-19 ટીમ, ઇન્ડિયા A, કેરળ, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ, રાઇઝિંગ પુણે સુપરજાયન્ટ્સ, TNPL ફ્રેન્ચાઇઝી અને ક્લબ ટીમો માટે રમી છે. આ બધા ડ્રેસિંગ રૂમમાં રહેવાથી મારી કારકિર્દી ઘડવામાં મદદ મળી."
અપરાજિતે આગળ કહ્યું, "દરેક અનુભવે મારા જીવનને આકાર આપવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે. હું BCCI, TNCA અને KCAનો આભાર માનવા માંગુ છું કે તેમણે મને તકો આપી અને મારી કારકિર્દી દરમિયાન મને ટેકો આપ્યો. હું મારી પત્ની, માતાપિતા, ભાઈ, મિત્રો અને પરિવારનો પણ તેમના પુષ્કળ સમર્થન અને બલિદાન માટે આભાર માનું છું. આ સફરમાં મારા બધા સાથી ખેલાડીઓ, કોચ અને સપોર્ટ સ્ટાફ તરફથી મળેલા સમર્થન માટે હું આભારી છું. રમત સાથે મારું જોડાણ મજબૂત રહેશે. હું શીખતો રહીશ અને રમતમાં યોગદાન આપતો રહીશ."
બાબા અપરાજિતની કારકિર્દી કેવી રહી?
બાબા અપરાજિતની ક્રિકેટ કારકિર્દી ખૂબ યાદગાર રહી. તેઓ 2012 માં ભારતની અંડર-19 વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમનો ભાગ હતા. આ ટુર્નામેન્ટમાં તેમણે 171 રન બનાવ્યા અને 5 વિકેટ લીધી. તેઓ ઘણા વર્ષો સુધી તમિલનાડુ માટે રમ્યા, ત્યારબાદ તેઓ કેરળ ટીમનો ભાગ બન્યા, જ્યાં તેઓ બે વર્ષ સુધી કેરળ માટે રમ્યા.
BABA APARAJITH & BABA INDRAJITH WITH MS DHONI. ♥️🌟 https://t.co/IPtKrcqYxz— Tanuj (@ImTanujSingh) April 5, 2026
અપરાજિત અને તેમના ભાઈ બાબા ઇન્દ્રજીત તમિલનાડુ ટીમના કરોડરજ્જુ હતા. તેઓએ તમિલનાડુ માટે 2017 વિજય હજારે ટ્રોફી જીતી. તેઓ 2020-21 અને 2021-22 માં તમિલનાડુની સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી વિજેતા ટીમનો પણ ભાગ હતા. બાબાએ 102 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ રમી, જેમાં 5,199 રન બનાવ્યા અને 75 વિકેટ લીધી.
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